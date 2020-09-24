Инсайды ХМАО: почему загрустили чиновники

А что сберегаете вы? Коллаж URA.RU

Пока губернатор ХМАО Наталья Комарова формирует новое правительство, чиновники, чей статус еще не определен, ходят с грустными лицами. Не весело и окружным либерал-демократам, чьи рейтинги обрушились за год до выборов. Но совсем печально в Сургутском районе, где одна глава так тесно связала семейные отношения с работой, что дело дошло до уголовки и теперь ситуация на контроле у людей президента России Владимира Путина.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новое правительство Комаровой уже сформировано

По слухам из югорского Белого дома, состав нового правительства уже практически сформирован, но с его озвучиванием тянут, чтобы не допустить аппаратные интриги. К тому же губернатор ХМАО Наталья Комарова очень внимательно присматривается к новым кандидатурам и проводит личные консультации. «Ключевые персоналии уже знают, что останутся. А вот кандидаты на увольнение пока гадают, что с ними будет дальше. Но тянуть бесконечно долго не получится, все должно разрешиться в самое ближайшее время», — рассказывает осведомленный чиновник.

А рядовые члены правительства ходят на работу в странном статусе

Все гораздо проще у рядовых членов правительства ХМАО. Но даже у них далеко не у всех подписаны новые трудовые контракты, а, значит, люди так и ходят на работу в непонятном для них статусе. «Вроде и работать надо, а как бы не очень то и законно, хотя обычные клерки уже давно понимают, кто из них будет работать, а кто нет. В отличие от чиновников высшего ранга тут все просто», — говорит инсайдер.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У чиновников правительства погрустнели лица

По слухам, самая сложная ситуация сейчас у директоров и служб. Поговаривают, что в коридорах югорского Белого дома все чаще можно встретить чиновников с грустными и задумчивыми лицами. «Особенно это заметно во время общих совещаний по видео-конференцсвязи, когда на мониторе видно, кто и как сидит, даже кажется, что можно мысли прочитать. Многие чиновники понимают, что досиживают последние недели и активно ищут себе работу», — говорит слухач.

В ХМАО начинается новая избирательная кампания

Слухмейкеры не могли не обратить внимание на то, кто именно приехал в ХМАО на инаугурацию губернатора Комаровой. Наблюдатели обратили внимание на вице-спикера тюменской областной думы Галину Рязапову, которая избиралась от Сургута. «Рязапова скоро начнет активную избирательную кампанию в ХМАО. Как правило, она посещает только официальные мероприятия, но перед выборами может сильно засуетиться», — добавляют слухмейкеры, при этом отмечают, что проблем с переизбранием у нее не будет, благодаря супругу — Александру Резапову, который работает заместителем гендиректора «Сургутнефтегаза».

Фото: Илья Московец © URA.RU

Богатейший депутат из Сургута избавляется от туалета

Поговаривают, что самый богатый депутат Сургута Евгений Барсов, во владении у которого 26 квартир и 10 самолетов, хочет продать мэрии Сургута общественный туалет, который находится за ДК «Строитель». «Он у него то ли в собственности, то ли у одной из его компаний, но суть в том, что актив перестал приносить Барсову деньги, в связи с чем депутат решил от него избавиться. Видимо, бизнесмен планирует сосредоточиться на чем-то более прибыльном», — смеются сургутские слухачи.

Глава Сургута ищет виновных в громком скандале

Говорят, что глава Сургута Вадим Шувалов поручил провести служебную проверку среди подчиненных после того, как выяснилось, что чиновники мэрии проигнорировали мнение жителей о вариантах реконструкции здания театра кукол «Петрушка». В департаменте архитектуры по собственному усмотрению выбрали вариант обустройства парковки, что вызвало скандал при обсуждении этого вопроса в городской думе. «Когда про эту ситуацию узнал Шувалов, то был крайне недоволен и дал поручение найти и наказать виновных. Публичное игнорирование общественного мнения выходит боком. Власть таких ошибок сейчас не прощает», — шепчутся слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте начались консультации по кандидатам на выборы в городскую думу

Ходят слухи, что в политическом истеблишменте Сургута начались обсуждения кандидатов в депутаты на выборах в городскую думу 2021 года. Мэрия уже ведет консультации по этому поводу с руководством градообразующих предприятий и другими финансово-промышленными группами. «Вроде как с „Газпромом“ какие-то договоренности уже достигнуты. Многим депутатам, которые хотят переизбраться, возможно придется пересмотреть взаимоотношения с мэрией, если они рассчитывают на использование адмресурса во время выборов», — обсуждается в кулуарах кабинетов, где принимаются решения.

Сторонников ЛДПР расстроили рейтинги партии

По слухам, руководство либерал-демократов в ХМАО решило провести закрытый соцопрос и его результаты их очень расстроили. «Выяснилось, что рейтинги ЛДПР близки к историческому минимуму. Все плохо настолько, что у партийцев, знакомых с результатами данных опроса, опустились руки», — рассказывает слухач, добавляя, что теперь в партии сидят и думают, как спасать положение за год до выборов в думу.

«А к Виктору Сысуну, который считается одним из идеологов раскола в партии и на каждом заседании думы предлагает очень странные вещи, вопросов еще больше. Его чуть ли не прямо обвинили в провале, ведь вместо реальной работы он якобы больше озадачен персональными рейтингами, а не партийными», — заключает инсайдер, добавляя, что отвратительные PR-показатели особенно заметны в Сургуте, где сторонники либерал-демократов посмотрели на сверхдоходы депутата Евгения Барсова и задумались о социальной справедливости.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коррупционный скандал дошел до полпреда

Поговаривают, что скандал, связанный с возбуждением уголовного дела против главы поселка Белый Яр из Сургутского района Елены Никифоровой, дошел до полпреда президента в УРФО Николая Цуканова. Главному федеральному инспектору по Югре Александру Постникову было дано задание сделать аналитическую справку по этой ситуации. «Дело получилось громкое. Чиновники раздали квартиры подчиненным вместо льготников. Про эту ситуацию рассказывали федеральные телеканалы. Так что следить за ходом расследования намерены теперь и в полпредстве», — переговариваются слухмейкеры.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновников из Сургутского района ждут новые уголовные дела

Силовики, тем временем, продолжают изучать деятельность мэрии Белого Яра и не исключают появления новых уголовных дел. Говорят, что в здании администрации проходили обыски. «У правоохранительных органов есть вопросы к реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“ в Сургутском районе. По Белому Яру, вообще, все интересно. Там в поселковой администрации все друг другу родственники и друзья. Одну из дочек главы поселка устраивали на работу в МФЦ без диплома о высшем образовании. Другая числилась помощницей директора в муниципальном предприятии „УТВИВ №1“ чуть ли еще не школьной скамье. Везде кумовство и семейный подряд», — переговариваются злопыхатели.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Бывшие вице-мэры Нефтеюганска нашли способ отомстить за увольнения

Ходят слухи, что в Нефтеюганске появились новая оппозиционная сила, которая собирается сделать себе имя на ярких протестных акциях. Активисты уже успели провести пикеты в Москве возле здания Генеральной прокуратуры с претензиями о завышенных тарифах на услуги ЖКХ в вотчине «Роснефти» в ХМАО. До этого они сняли серию обличительных роликов о резонансных городских событиях.

«Возможно, что за общественниками стоят бывшие вице-мэры Нефтеюганска Сергей Лагойда и Андрей Метелев. Они за время работы в администрации хорошо узнали, на каких болевых точках можно покачать городские власти», — переговариваются слухмейкеры.

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