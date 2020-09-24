Челябинские инсайды: к Текслеру едет президент

Челябинские элиты обсуждают, почему губернатор Алексей Текслер организовал необычную рассадку на встрече с руководством заксобрания. Народные избранники сплетничают, что их коллегу Вячеслава Ершова не пускают в ночные клубы. В «Единой России» радуются, что нейтрализовали депутата Госдумы Валерия Гартунга. А в Златоусте наступает горячая пора из-за конфликта двух мэров и спикера.
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К Текслеру едет президент республики Татарстан?
Инсайдеры в резиденции челябинского губернатора Алексея Текслера рассказывают, что вовсю готовятся к визиту президента республики Татарстан Рустама Минниханова. Поводом будут гастроли его симфонического оркестра. Однако будет встреча за закрытыми дверями и разговор об укреплении взаимоотношений двух регионов. Инсайдеры обращают внимание, что такие визиты усиливают статус Текслера, как нерядового губернатора.
Губернатор дал элитам сигнал, выбрав соседей
Во время встречи челябинского губернатора Алексея Текслера с руководством заксобрания области нового созыва глава региона удивил народных избранников рассадкой. Все предполагали, что рядом с ним будут сидеть вице-спикеры, следом за ними председатели комитетов. Однако по правую руку губернатора разместился спикер ЗСО Владимир Мякуш и почему-то будущий глава комитета по социальной политике Сергей Буяков. Некоторые участники даже подумали, что последний все-таки станет вице-спикером. Однако оказалось, что такой рассадкой губернатор подчеркнул важность направления, которое курирует депутат: на социальную политику тратится около 70% всего бюджета Челябинской области.
Текслер обновляет муниципалитеты
В сентябре в регионе прошла самая большая выборная кампания — помимо заксобрания выбирали депутатов во всех районах и городах, кроме Челябинска и Трехгорного. По итогам команда губернатора Алексея Текслера определяла не только кандидатов в главы, но и спикеров. В большинстве муниципалитетов депутатские корпуса возглавили новые люди. Этим решением Текслер запустил обновление системы власти не только на уровне ЗСО, но и в городах и районах. Инсайдеры в резиденции губернатора говорят, что эта тенденция продолжится.
В ЗСО появился возмутитель спокойствия
Депутат заксобрания Челябинской области от «Справедливой России» Дмитрий Ларин имеет все шансы стать главным возмутителем спокойствия в ЗСО нового созыва. При формировании руководства регионального парламента он уверял, что получит пост председателя комитета по молодежной политике, культуре и спорту. Однако эту должность сохранил за собой единоросс Михаил Видгоф. Ларин пытался торговаться за пост первого зама, но безрезультатно. Рассказывают, что эсера это сильно возмутило. Он вошел в комитет рядовым членом. Но обещал устроить ее участникам настоящую «кровавую баню».
Назначение Гартунга обрадовало «ЕР»
Назначение челябинского депутата Госдумы Валерия Гартунга главой федерального штаба «Справедливой России» на парламентских выборах 2021 года сыграло на руку южноуральским единороссам. Один из немногих по-настоящему популярных и ресурсных эсеров вынужден будет сконцентрироваться на всероссийской кампании. И станет отвлекаться от выборов в своем Коркинском одномандатном округе, где он намерен выдвигаться на очередной срок полномочий. В этом случае у кандидата от «Единой России», кто бы им не был, значительно повышаются шансы победить Гартунга.
Рядовой депутат получил зарплату…
Инсайдеры в заксобрании Челябинской области рассказывают, что рядовой депутат Вячеслав Ершов, не получивший д олжность в руководстве ЗСО, несмотря на это будет получать зарплату. Всего в региональном парламенте 15 ставок. В прошлом созыве зарплату получали вице-спикеры, председатели комитетов и лидеры фракций. За какие такие заслуги Ершов удостоился чести получать бюджетные деньги, не занимая должность в ЗСО, — таким вопросом задаются многие его коллеги.
…, а его не пускают в клубы
В челябинской политтусовке обсуждают и еще одну новость, связанную с депутатом заксобрания области Вячеславом Ершовым. Якобы его перестали пускать во многие ночные клубы и караоке-бары. «Депутат в разгар ночи перестает контролировать себя и устраивает разного рода эксцессы. Дескать, его даже несколько раз просили покинуть заведения. Особенно неэтично он вел себя в отношении девушек», — сплетничают злопыхатели.
По репутации ректора нанесен удар
В Южно-Уральском госуниверситете тяжело переживают недобор на 200 бюджетных мест. Рассказывают, что это ударило по репутации ректора, депутата ЗСО Александра Шестакова.
«В министерстве науки и высшего образования были лучшего мнения о способности руководителе вуза организовать прием абитуриентов. А он, видимо, чрезмерно увлекся выборами, где чуть не проиграл оппозиционеру, не обладающими ровным счетом никаким серьезным ресурсом Роману Никитину. Самое обидное, что недобор был по техническим специальностям, это основа и гордость ЮУрГУ. Со следующего года эти бюджетные места могут отобрать и передать другому вузу», — говорят сплетники.
Мэр берет пример с губернатора
Члены «Единой России» в Златоусте говорят, что мэр Максим Пекарский намерен возглавить ячейку партии по примеру губернатора, который стал лидером регионального отделения «ЕР». Сейчас ее руководителем является спикер горсобрания Алексей Карюков. И претензий к нему особых не было. Но на завершившихся муниципальных выборах «Единая Россия» получила только 16 депутатов из 25-ти. Это менее двух третей мандатов, которые необходимы, к примеру, для принятия изменений в Устав. И если оппозиция объединится, то может с легкостью блокировать самые важные решения в жизни муниципалитета.
В горсобрании Златоуста начались столкновения
Одним из провалов «Единой России» на выборах в горсобрание Златоуста стала победа экс-мэра Вячеслава Жилина, который подал в отставку год назад по требованию губернатора Алексея Текслера из-за жалоб жителей. Бывший градоначальник баллотировался от партии «За правду». В горсобрании и без того достаточно депутатов, которые обязаны ему должностями или на протяжении многих лет контрактами с мэрией. Так что Жилин точно не будет рядовым депутатом. И первые столкновения уже начались. В горсобрании рассказывают, что экс-мэр попросил помещение в библиотеке для организации депутатской приемной в своем округе. «Однако это очень удобная и доступная для жителей площадка. А спикер горсобрания Алексей Карюков не хотел бы дальнейшего усиления своего потенциального оппонента, даже в глазах рядовых жителей. Поэтому он якобы блокирует выделение Жилину помещения в библиотеке и хочет заселить его в подвале одного из жилых домов. Этим Карюков только провоцирует оппонента на ответные действия», — обсуждают слухачи.
Депутат не боится прокуратуру
В горсобрании Златоуста недоумевают, почему депутата Гамалетдина Агзамова не испугала передача информации избиркома об его поддельном дипломе в прокуратуру. Ведь проверка надзорного ведомства может закончиться сложением мандата и возбуждением уголовного дела. В окружении Агзамова говорят, что у него перед глазами аналогичный пример другого депутата Ивана Козлова, попавшегося с поддельным дипломом. «Тот народный избранник компенсировал ущерб спортшколе, где он работает (благодаря диплому он получал надбавку к зарплате из бюджета). А прокурорскую проверку удалось так затянуть, что истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Агзамов уверяет, что пойдет ровно по тому же пути», — обсуждают сплетники.
Подрядчики будут разбираться с силовиками
В мэрии Златоуста рассказывают, что глава Максим Пекарский, разобравшись за год в сомнительных схемах в ЖКХ, в ремонтах парков, в строительстве дорог и других сферах, решил принять кардинальные меры. Дескать, он больше не будет вступать с подрядчиками в переговоры, клянчить у них выполнение обязательств по контрактам. Полковник полиции в отставке Пекарский намерен все материалы о сомнительных схемах сразу передавать своим бывшим коллегам для возбуждения уголовных дел. «Это касается и чиновников администрации, „уши“ которых торчат во многих тендерах и взаимоотношениях с подрядчиками», — предупреждают инсайдеры.
«Серый кардинал» увольняет главреда
В администрации Карталинского района рассказывают, что руководитель аппарата Елена Борисова стала чуть ли не серым кардиналом муниципалитета. Она якобы всем рассказывает, что влияет на решения, которые принимает глава Анатолий Вдовин. А ближайшей задачей поставила себе увольнение с поста главного редактора газеты «Карталинская новь» Сании Жамбусиновой. И это может обернуться большим скандалом. Жамбусинова является авторитетным в области журналистом и победителем множества профессиональных всероссийских конкурсов.
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