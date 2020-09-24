Челябинские инсайды: к Текслеру едет президент

А что сберегаете вы? Коллаж URA.RU

Челябинские элиты обсуждают, почему губернатор Алексей Текслер организовал необычную рассадку на встрече с руководством заксобрания. Народные избранники сплетничают, что их коллегу Вячеслава Ершова не пускают в ночные клубы. В «Единой России» радуются, что нейтрализовали депутата Госдумы Валерия Гартунга. А в Златоусте наступает горячая пора из-за конфликта двух мэров и спикера.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

К Текслеру едет президент республики Татарстан?

Инсайдеры в резиденции челябинского губернатора Алексея Текслера рассказывают, что вовсю готовятся к визиту президента республики Татарстан Рустама Минниханова. Поводом будут гастроли его симфонического оркестра. Однако будет встреча за закрытыми дверями и разговор об укреплении взаимоотношений двух регионов. Инсайдеры обращают внимание, что такие визиты усиливают статус Текслера, как нерядового губернатора.

Губернатор дал элитам сигнал, выбрав соседей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время встречи челябинского губернатора Алексея Текслера с руководством заксобрания области нового созыва глава региона удивил народных избранников рассадкой. Все предполагали, что рядом с ним будут сидеть вице-спикеры, следом за ними председатели комитетов. Однако по правую руку губернатора разместился спикер ЗСО Владимир Мякуш и почему-то будущий глава комитета по социальной политике Сергей Буяков. Некоторые участники даже подумали, что последний все-таки станет вице-спикером. Однако оказалось, что такой рассадкой губернатор подчеркнул важность направления, которое курирует депутат: на социальную политику тратится около 70% всего бюджета Челябинской области.

Текслер обновляет муниципалитеты

В сентябре в регионе прошла самая большая выборная кампания — помимо заксобрания выбирали депутатов во всех районах и городах, кроме Челябинска и Трехгорного. По итогам команда губернатора Алексея Текслера определяла не только кандидатов в главы, но и спикеров. В большинстве муниципалитетов депутатские корпуса возглавили новые люди. Этим решением Текслер запустил обновление системы власти не только на уровне ЗСО, но и в городах и районах. Инсайдеры в резиденции губернатора говорят, что эта тенденция продолжится.

В ЗСО появился возмутитель спокойствия

Депутат заксобрания Челябинской области от «Справедливой России» Дмитрий Ларин имеет все шансы стать главным возмутителем спокойствия в ЗСО нового созыва. При формировании руководства регионального парламента он уверял, что получит пост председателя комитета по молодежной политике, культуре и спорту. Однако эту должность сохранил за собой единоросс Михаил Видгоф. Ларин пытался торговаться за пост первого зама, но безрезультатно. Рассказывают, что эсера это сильно возмутило. Он вошел в комитет рядовым членом. Но обещал устроить ее участникам настоящую «кровавую баню».

Назначение Гартунга обрадовало «ЕР»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначение челябинского депутата Госдумы Валерия Гартунга главой федерального штаба «Справедливой России» на парламентских выборах 2021 года сыграло на руку южноуральским единороссам. Один из немногих по-настоящему популярных и ресурсных эсеров вынужден будет сконцентрироваться на всероссийской кампании. И станет отвлекаться от выборов в своем Коркинском одномандатном округе, где он намерен выдвигаться на очередной срок полномочий. В этом случае у кандидата от «Единой России», кто бы им не был, значительно повышаются шансы победить Гартунга.

Рядовой депутат получил зарплату…

Инсайдеры в заксобрании Челябинской области рассказывают, что рядовой депутат Вячеслав Ершов, не получивший д олжность в руководстве ЗСО, несмотря на это будет получать зарплату. Всего в региональном парламенте 15 ставок. В прошлом созыве зарплату получали вице-спикеры, председатели комитетов и лидеры фракций. За какие такие заслуги Ершов удостоился чести получать бюджетные деньги, не занимая должность в ЗСО, — таким вопросом задаются многие его коллеги.

…, а его не пускают в клубы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинской политтусовке обсуждают и еще одну новость, связанную с депутатом заксобрания области Вячеславом Ершовым. Якобы его перестали пускать во многие ночные клубы и караоке-бары. «Депутат в разгар ночи перестает контролировать себя и устраивает разного рода эксцессы. Дескать, его даже несколько раз просили покинуть заведения. Особенно неэтично он вел себя в отношении девушек», — сплетничают злопыхатели.

По репутации ректора нанесен удар

В Южно-Уральском госуниверситете тяжело переживают недобор на 200 бюджетных мест. Рассказывают, что это ударило по репутации ректора, депутата ЗСО Александра Шестакова.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«В министерстве науки и высшего образования были лучшего мнения о способности руководителе вуза организовать прием абитуриентов. А он, видимо, чрезмерно увлекся выборами, где чуть не проиграл оппозиционеру, не обладающими ровным счетом никаким серьезным ресурсом Роману Никитину. Самое обидное, что недобор был по техническим специальностям, это основа и гордость ЮУрГУ. Со следующего года эти бюджетные места могут отобрать и передать другому вузу», — говорят сплетники.

Мэр берет пример с губернатора

Члены «Единой России» в Златоусте говорят, что мэр Максим Пекарский намерен возглавить ячейку партии по примеру губернатора, который стал лидером регионального отделения «ЕР». Сейчас ее руководителем является спикер горсобрания Алексей Карюков. И претензий к нему особых не было. Но на завершившихся муниципальных выборах «Единая Россия» получила только 16 депутатов из 25-ти. Это менее двух третей мандатов, которые необходимы, к примеру, для принятия изменений в Устав. И если оппозиция объединится, то может с легкостью блокировать самые важные решения в жизни муниципалитета.

В горсобрании Златоуста начались столкновения

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одним из провалов «Единой России» на выборах в горсобрание Златоуста стала победа экс-мэра Вячеслава Жилина, который подал в отставку год назад по требованию губернатора Алексея Текслера из-за жалоб жителей. Бывший градоначальник баллотировался от партии «За правду». В горсобрании и без того достаточно депутатов, которые обязаны ему должностями или на протяжении многих лет контрактами с мэрией. Так что Жилин точно не будет рядовым депутатом. И первые столкновения уже начались. В горсобрании рассказывают, что экс-мэр попросил помещение в библиотеке для организации депутатской приемной в своем округе. «Однако это очень удобная и доступная для жителей площадка. А спикер горсобрания Алексей Карюков не хотел бы дальнейшего усиления своего потенциального оппонента, даже в глазах рядовых жителей. Поэтому он якобы блокирует выделение Жилину помещения в библиотеке и хочет заселить его в подвале одного из жилых домов. Этим Карюков только провоцирует оппонента на ответные действия», — обсуждают слухачи.

Депутат не боится прокуратуру

В горсобрании Златоуста недоумевают, почему депутата Гамалетдина Агзамова не испугала передача информации избиркома об его поддельном дипломе в прокуратуру. Ведь проверка надзорного ведомства может закончиться сложением мандата и возбуждением уголовного дела. В окружении Агзамова говорят, что у него перед глазами аналогичный пример другого депутата Ивана Козлова, попавшегося с поддельным дипломом. «Тот народный избранник компенсировал ущерб спортшколе, где он работает (благодаря диплому он получал надбавку к зарплате из бюджета). А прокурорскую проверку удалось так затянуть, что истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Агзамов уверяет, что пойдет ровно по тому же пути», — обсуждают сплетники.

Подрядчики будут разбираться с силовиками

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Златоуста рассказывают, что глава Максим Пекарский, разобравшись за год в сомнительных схемах в ЖКХ, в ремонтах парков, в строительстве дорог и других сферах, решил принять кардинальные меры. Дескать, он больше не будет вступать с подрядчиками в переговоры, клянчить у них выполнение обязательств по контрактам. Полковник полиции в отставке Пекарский намерен все материалы о сомнительных схемах сразу передавать своим бывшим коллегам для возбуждения уголовных дел. «Это касается и чиновников администрации, „уши“ которых торчат во многих тендерах и взаимоотношениях с подрядчиками», — предупреждают инсайдеры.

«Серый кардинал» увольняет главреда

В администрации Карталинского района рассказывают, что руководитель аппарата Елена Борисова стала чуть ли не серым кардиналом муниципалитета. Она якобы всем рассказывает, что влияет на решения, которые принимает глава Анатолий Вдовин. А ближайшей задачей поставила себе увольнение с поста главного редактора газеты «Карталинская новь» Сании Жамбусиновой. И это может обернуться большим скандалом. Жамбусинова является авторитетным в области журналистом и победителем множества профессиональных всероссийских конкурсов.

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