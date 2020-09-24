Свердловские инсайды: «черный» список депутатов

А что сберегаете вы? Коллаж URA.RU

Политический бомонд возвращается к привычным занятиям. Сменщика себе готовит глава минфина Кулаченко, а замглавы региона Чемезов крепко подставился, причем дважды. Кому должен отомстить главный единорос Шептий и как карт-бланш губернаторам передал полпред Цуканов — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

За губернатора отомстит Шептий

Фото: Анна Майорова © URA.RU

У лидера свердловской «ЕР» Виктора Шептия есть отличный шанс показать себя ближайшим соратником губернатора. Сценарий прост и сложен одновременно. Главный единоросс должен выдвинуться в Госдуму по Артемовскому округу, забрав тем самым мандат у депутата от партии власти Андрея Альшевских. Последний, по сути, предал главу региона, хотя в 2016 году избирался с его активной помощью. Предложенный сценарий с участием Шептия выгоден и нынешнему депутату от Березовского округа Сергею Чепикову, который в этом случае получает шанс избраться. «Риск у этой многоходовки высокий, но политические дивиденды явно выше», — говорят слухмейкеры.

Полпред Цуканов дал губернаторам карт-бланш

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эксперты расшифровали последнее выступление полпреда в УрФО Цуканова перед главными редакторами. Послание адресовалось региональным властям, прежде всего, свердловским, и его можно толковать как полный карт-бланш в проведении избирательных кампаний 2021-го года. «Судя по всему, полпредство не собирается делить с ними ответственность за результаты перед Москвой», — говорят слухмейкеры.

Глава минфина готовит себе преемника

По мнению наблюдателей, вице-губернатор по финансам и ближайший соратник Евгения Куйвашева Галина Кулаченко начала готовить себе преемника. Его видят в недавно назначенном заместителе министра финансов Владимире Поливьянове. Именно ему глава свердловского минфина чаще всего предоставляла право вести заседания согласительной комиссии по бюджету и озвучивать мнение министерства.

Чемезов сделал ставку на банкрота…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокол с назначением на должность директора ГБУ «Оператор электронного правительства Свердловской области» Романа Кислова может сказаться на позициях заместителя губернатора Олега Чемезова. Дело в том, Роман Кислов оказался банкротом, что выяснилось уже на госслужбе. Неприятная ситуация, в которую попал Чемезов не только в том, что назначение финансово несостоятельного человека на такую должность идет в разрез с законодательством. Просто в нынешних условиях, уверены слухмейкеры, нельзя подставляться перед силовиками.

…, а Змеева отдала сестре Instagram МФЦ

Начальница Многофункционального центра Свердловской области Наталья Змеева, с которой не продлевают контракт, отличилась демаршем на странице официального Instagram МФЦ. Там появилась заявление с призывом оставить Змееву на должности, звучащее от имени сотрудников ведомства. Бунтовской манифест, в котором читается претензия в адрес замгубернатора Олега Чемезова, висит уже несколько суток и такое самоуправство объясняется просто. Инсайдеры в МФЦ сообщают, что официальными аккаунтами соцсетей занимается сестра Змеевой, у нее же все коды доступа.

Бабушкина собиралась судиться с РЕН-ТВ

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что скандальный сюжет РЕН-ТВ, в котором взяточником назван свердловский депутата, взбесил аппарат заксобрания и парламентское начальство. Тележурналисты ошиблись, преступником оказался однофамилец из другого субъекта Федерации. Пользуясь душевным порывом Людмилы Бабушкиной, ее окружение предлагало подать на московских журналистов в суд, но в последний момент ветеран уральской политики взяла себя в руки.

Гаффнер взбесил силовиков

По словам источников из правоохранительных органов, шутки депутата свердловского заксобрания Ильи Гаффнера над налоговикам могут плохо кончиться. Речь о декларированиии мизерных сумм доходов, которые депутат указывает в декларации. Это стало поводом для выяснения реальных заработков Гаффнера, о которых скоро узнает общественность.

Депутатов заксобрания заносят в «черный» список

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В традиционных лоббистских соревнованиях свердловских депутатов — согласительных комиссиях между областным Минфином и муниципалитетами — в этом году принимают участие меньше трети областных парламентариев. На остальных, уклоняющихся от лоббизма интересов своих территорий руководители уже смотрят косо и даже завели черный список

Вице-мэры Екатеринбурга подготовили начальнику необычный подарок

В кулуарах городской администрации пятый день обсуждают подарок, который заместители мэра Александра Высокинского приготовили ему на День рождения, который глава города праздновал 24 сентября. Поскольку Высокинский последние три дня работает в Москве, вручение состоится только в понедельник утром. «Главе этот подарок точно понравится, он оценит: вещь, полезная для работы головы», — иронизирует городской клерк, погруженный в планы старших руководителей, но опасающийся раскрыть чужой сюрприз. Известно, что в прошлом году Высокинскому дарили хоккейную клюшку (мэр периодически занимается этим видом спорта).

В мэрии Екатеринбурга — онлайн-лобби

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Говорят, в мэрии Екатеринбурга существует активное лобби, которое хочет перевести максимальное количество школ на удаленку. Сторонники этой идеи апеллируют к тому, что онлайн-обучение экономит огромные деньги на доплатах учителям за внеклассную работу, питание школьников и прочих затратах. К тому же эти средства можно будет пустить на другие статьи расходов. Аргументы кажутся весьма убедительными, а потому позиции лобби постепенно усиливаются.

Андрусь пугает коллег

Слухмейкеры делятся впечатлениями от поведения чиновников, приходящих на согласительные комиссии по бюджету. На одном из заседаний своей агрессивностью всех поразила вице-мэр Екатеринбурга Марина Андрусь. Она постоянно вступала в пререкания с вице-губернатором Галиной Кулаченко, настаивала на своих цифрах, но чаще всего оказывалось, что споры не аргументированы. Нередко выяснялось, что мэрия просто не направила бумаги в парламентскую комиссию, рассказывает инсайдер. По его словам, в кулуарах сочувствовали шефу Андрусь Александру Высокинскому.

Куземка готовится достать PR-козырь

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, в ближайшее время вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка развернет кампанию под общим слоганом «Криминал рвётся во власть». Появление относительно надежного PR-штампа объясняется просто: мэрию категорически не устаивает возможная победа на довыборах самых вероятных кандидатов от единой России Антона Швалева и Виталия Чачина. А потому общий план действий согласован и бюджет утверждён.

Директор МУПа устроил фотоохоту на вице-мэров Екатеринбурга

Директора ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» (ИГРиР) Ивана Кравченко заподозрили в слежке за заместителями главы Екатеринбурга. В частности, рассказывают, что фотографию, появившуюся в конце августа в телеграм-каналах и якобы компрометирующую одного из вице-мэров Екатеринбурга, сделал именно менеджер — в одном из городских ресторанов. «Его вычислили по камерам видеонаблюдения», — рассказывают инсайдеры, отмечая, что это не первый случай, когда Кравченко ловят на подобном.

Ликвидацию горздрава поручили Ковальчику

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик перехватит контроль над ликвидацией горздрава, которая затянулась из-за ряда неопределенностей. Среди причин аппаратной неразберихи называют якобы ошибки в работе правового департамента мэрии, который отвечает за юридическое переоформление городских больниц. «Но по этой части все в итоге должно быть нормально. Ковальчик, скорее всего, поможет [начальнику департамента Татьяне] Ширяевой», — предполагают в кулуарах.

Дума Екатеринбурга поставила мэрию в неудобное положение

Переезд гордумы Екатеринбурга в Центральный универмаг обрастает новыми подробностями. Рассказывают, что мэру Александру Высокинскому поставили условие: если он не передаст гордуме новые помещения в ЦУМе (где депутаты собираются из-за пандемии коронавируса), нужно будет сделать ремонт в старом зале гордумы. «В этом помещении нам не разрешат собираться — оно практически аварийное. Старый зал надо ремонтировать, если нам придется вернуться обратно», — описывают ситуацию в представительном органе. «Таким образом, глава оказался в неудобном положении: если он согласует переезд гордумы, то поссорится с лояльными ему депутатами, если не согласует — придется делать ремонт, на который сейчас нет денег», — объясняют в кулуарах.

В думе Екатеринбурга готовят отставку коммунистки

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга Римма Скоморохова в ближайшее время может покинуть пост председателя комиссии по соцзащите и здравоохранению. Предполагается, что это произойдет при реорганизации комиссии, связанной с ликвидацией горздрава. «Скоморохову, которая не лояльная спикеру думы, хотели снять еще полгода назад, но не стали. А сейчас самое время», — утверждает статусный депутат.

Справедливороссы-перебежчики отпугнут спонсоров

Участие двух бывших справороссов в кампании в гордуму Екатеринбурга на стороне «Единой России» может иметь самые печальные последствия для отделения СР в челом и ее главы Андрея Кузнецова в частности. Говорят, что такой поворот событий окончательно оттолкнет от отделения потенциальных спонсоров на выборах в следующем году, а доверие к потенциалу «эсеров» резко падает.

Пиарщик «Единой России» оказался без диплома

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уход заместителя по идеологии свердловского отделения «Единой России» Петра Паньшина наблюдатели объясняют двумя причинами. Во-первых, обнаружилось, что у него элементарно не было высшего образования и как это пропустили юристы — неясно. Во-вторых, говорят, были силы, которые хотели показать, что Паньшин уходит из-за скандалов на праймериз в гордуму Екатеринбурга. Однако пиарщика известность оказалось столь мала, что его отставка никого не тронула.

Пумпянский и Махмудов договорились

Несколько недель назад, когда «Синара» Дмитрия Пумпянского и «Трансмашхолдинг» (бенефициар Искандер Махмудов), претендующие на концессию «Гортранса», пытались получить от мэра Александра Высокинского ответ, с кем в итоге администрация заключит контракт, менеджеров убедили заключить договоренность. «Глава сказал, что будет честный конкурс. И бизнесмены договорились, что не будут играть за спиной друг у друга и обязуются открыто предоставлять всю информацию», — описал ситуацию инсайдер. Между тем, подготовка конкурса на концессию «Гортранса» Екатеринбурга вышла на финишную прямую: все документы почти готовы.

Коммунальный бизнес Екатеринбурга начал экспансию

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собственники управляющих компаний Екатеринбурга начали переговоры с крупнейшими УК за пределами областного центра о возможности их покупки или поглощения. Кроме того, известные в Екатеринбурге бизнесмены выкупили мусорный полигон в Ревде и в союзе с молочным королем Сергеем Майзелем заходят на полигон в Красноуфимск. Тем самым, планируется взять в клещи регионального оператора на западе Свердловской области, лишая его основных полигонов. Следующим шагом будет его покупка, перед которой ему не устоять.

Дума Екатеринбурга объявила мэру очередную войну

Несмотря на озвученную уральским полпредом позицию об отказе от публичных выяснений отношений в органах власти, депутатское большинство в думе Екатеринбурга готовит новую атаку на мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. В день двухлетия с момента назначения последнего на пост, рупор думского большинства депутат Константин Киселев опубликовал на Facebook разгромный комментарий по поводу управленческих способностей градоначальника. Одновременно критический материал выпустила на своем ресурсе медиаменеджер Аксана Панова. Инсайдеры говорят, что это звенья одной цепи, и давление будет усиливаться каждый день. Цель кампании — на предстоящих 22 ноября довыборах провести в гордуму представителей авторитетного бизнесмена, контролирующего думское большинство, и отсечь потенциальных конкурентов. В итоге авторитетный бизнесмен безграничную власть над думой, а значит и над органами власти муниципалитета в целом.

Арест генерала Трифонова спровоцирует бегство из МВД

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арест экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, подозреваемого в получении взятки, заставил беспокоиться старожилов УМВД РФ по Екатеринбургу, которые работали с экс-начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуардом Ворониным. Именно Воронин, как предполагается, дал показания на Трифонова, раскрыв финансовые схемы в полиции. «Сейчас все боятся, что придут не только за Трифоновым, но и за ними. Многие из рядовых сотрудников собираются увольняться от греха подальше», — описывает ситуацию городской полицейский.

Гаишникам вернули «палочную» систему

«Палочная» система возвращается в ГИБДД Екатеринбурга. По словам сотрудника, это вызвано эпидемией коронавируса. Одно время инспекторов оставили в покое, и не заставляли каждую смену предоставлять фиксированное количество составленных протоколов. Но из-за коронавируса, прекратились массовые мероприятия, праздников нет, нет усилений, поэтому руководство ГИБДД решило, что инспекторы расслабились, и их следует занять делом. Теперь гаишники должны в каждую смену составлять, как минимум, пять протоколов на нарушителей.

ГУ МВД станет продавать автотранспорт через частников

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ГУ МВД по Свердловской области ищет гражданскую фирму, через которую будет продавать списанную автотехнику. Соответствующее распоряжение пришло в свердловский полицейский главк из МВД РФ. Сейчас главк ищет через конкурс фирму, которая выкупит все списанные машины, а потом их будет реализовывать через аукционную систему. Однако стоит огорчить тех, кто из гражданских лиц будет в предвкушении ждать этого события. Все лучшее в таких машинах будет снято перед продажей, взамен будут поставлены старые детали. Главное требование к этим машинам, чтобы они смогли своим ходом выехать из гаража.

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