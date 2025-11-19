Довел дочь до обморока и чуть не сел в тюрьму: как жил Михаил Ульянов

Михаил Ульянов без преувеличения является человеком-эпохой Фото: Выбор (1987)/СССР/Мосфильм, Адриано интернэшнл корпорейшен (СССР-США)/Режиссер Владимир Наумов

В четверг, 20 ноября 2025 года, легендарному Михаилу Ульянову исполнилось бы 97 лет. Актер советского и российского театра и кино, чье имя стало символом целой эпохи. Народный артист СССР, герой Социалистического Труда и лауреат десятков престижных наград, он создал на сцене и в кино десятки ярких образов — от исторических персонажей до героев современной драмы. Подробнее о жизни, творческом пути и главных ролях Михаила Ульянова — в материале URA.RU.

Ранние годы Михаила Ульянова

Семья Михаила Ульянова уходит корнями в суровую Сибирь: предки добывали золото, работали писарями и даже переживали ссылку в Васюганских болотах. На этом фоне, 20 ноября 1927 года, в небольшом Бергамаке появился мальчик, которому суждено было стать одним из самых узнаваемых актеров страны. В раннем детстве семья переезжала по сибирским поселкам, привыкая к тяжелому быту, а будущий артист впитывал запахи тайги, радовался зимним прогулкам и помогал по хозяйству.

Как и миллионы советских мальчишек, маленький Миша был заворожен кино — мог смотреть одну и ту же картину десятки раз. Эта эмоциональность и способность «проживать» каждую историю впоследствии стали основой его актерского темперамента. Школьные литературные вечера и первая роль в «Борисе Годунове» лишь укрепили ощущение, что сцена — его пространство.

На съемках «Они были первыми» Ульянов познакомился со своей будущей женой Аллой Фото: Они были первыми (1956)/СССР/Московская киностудия художественных фильмов имени М.Горького/Режиссер Юрий Егоров

Война изменила жизнь семьи: отец ушел на фронт и вернулся с ранением и орденом Красной Звезды. Сам Михаил получил отсрочку по возрасту, а его собственный путь в профессию начался с впечатления от гастролей театральных трупп из Тобольска и Омска. Встреча с детской студией театра имени Заньковецкой стала отправной точкой — его заметили и направили в Омск.

Начало творческой карьеры

Омский период оказался тяжелым, но решающим. На учебу он приехал фактически с мешком картошки, но именно здесь впервые прочел отрывок, который определил его судьбу — «Мертвые души». Учеба была мучительной: этюды, массовка, наблюдения за репетициями. Параллельно он пытался стать летчиком-истребителем и работал диктором на радио. Именно в эти годы возник его хрипловатый, легко узнаваемый голос — результат упрямых попыток «поставить» тембр самостоятельно.

В студии он сыграл десятки ролей — от Кочкарева в «Женитьбе» до Бориса из «Грозы». Но главное случилось позже, когда в 1946 году он решился поехать в Москву. Первые недели были сплошной чередой неудач: провалы на вступительных экзаменах, ночевки в Сокольниках и даже случай с едва не приведшим к аресту трофейным пистолетом, который подарил отец.

Первый же патруль в столице задержал Ульянова из-за его испуганного и подозрительного вида, однако по счастливой случайности оружие найдено не было и его отпустили. В итоге после того, как Михаил уже готов был отчаяться, случайная встреча с бывшим сокурсником стала переломом в его жизни. Тот рассказал ему о студии внутри театра Вахтангова.

Строить кинокарьеру Михаил Ульянов начал в 1950-х годах Фото: Стучись в любую дверь (1958)/СССР/ Московская киностудия художественных фильмов имени М.Горького/Режиссер Мария Фёдорова

Так Ульянов оказался в Щукинском училище, о котором раньше лишь слышал как о «мифической студии Дикого». На экзаменах он вновь поразил педагогов, и ректор Захава принял его на первый курс. Учеба была суровой, но дисциплина, самостоятельные постановки и работа над «Двумя капитанами» и «Борисом Годуновым» закалили характер юного актера. Захава требовал от него зрелости, и Ульянов этот урок запомнил.

К выпуску он подошел как сформировавшийся артист: играл Нила в «Мещанах» и Макеева в «Чужой тени». Его заметили ведущие режиссеры, и в 1950 году Театр имени Вахтангова сделал исключение — принял сразу четырех выпускников, среди которых был и он. Проверкой стала роль Сергея Кирова: Ульянов боялся сцены, но сумел убедить худсовет.

Первые успехи Ульянова в театре и кино

В 1950 году, после гастролей с театром в Минске он вернулся в родную Тару повидать родителей, а затем уехал в Москву, чтобы начать карьеру вахтанговца. Первые спектакли не приносили радости из-за однообразия ролей, но «оттепель» открыла новые горизонты: Рогожин в «Идиоте» и первые приглашения в кино.

В кинематографе о нем заговорили всерьез после фильма «Они были первыми», где Ульянов сыграл Алексея Колыванова. При этом сам Михаил был недоволен работой, а точнее тем, как он смотрится на экране. Настоящим прорывом стала роль инженера Бахирева в «Битве в пути» (1961), после которой Ульянов осознал главное: актер создает героя изнутри. С этого момента он стал востребованным артистом и начал преподавать в Щукинском училище, передавая молодым актерам опыт, добытый упорством, уверенностью и редкой целеустремленностью.

«Председатель» и всесоюзная слава

Роль Егора Трубникова в картине «Председатель» принесла Михаилу Ульянову всесоюзную популярность и Ленинскую премию. Его герой, воплощающий ответственность и внутреннюю силу, стал символом времени. Затем актер блестяще сыграл Дмитрия Карамазова, работая по роману Достоевского прямо на съемочной площадке, а затем — маршала Жукова в «Освобождении», тщательно изучая документы и хронику.

В 1970-е Ульянов совмещал театр и кино: играл Марка Антония, снимал собственный фильм «Самый последний день», который не приняли зрители, и занялся режиссурой в Театре имени Вахтангова. На экране он создавал яркие характеры — от генерала Чарноты в «Беге» до директора Абрикосова в «Частной жизни», поражая зрителей психологической глубиной.

В 1980-е и начале 1990-х он продолжал активно работать, получая премии СССР и международные награды. В эти годы он вновь сыграл Жукова, снялся у Соловьева, воплотил Сталина в постановке Виктюка и поставил собственные «Мартовские иды», где появился в образе Юлия Цезаря. Театральная и кинематографическая деятельность шла параллельно.

«Ворошиловский стрелок», «Антикиллер»: поздние работы Ульянова

Одной из последних значимых работ стала роль в «Ворошиловском стрелке», где он создал образ пожилого мстителя — одну из самых эмоционально насыщенных своих работ. Затем последовал успех фильма «Сочинение ко Дню Победы» и премии «Ника», «Золотой овен» и «Кинотавр».

Одной из лучших работ позднего творчества Ульянова стала его роль в фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» Фото: Ворошиловский стрелок (1999)/Россия/НТВ-ПРОФИТ/Режиссер Станислав Говорухин

Поздний период принес и неожиданный образ — криминального авторитета по кличке Отец в «Антикиллере». Ульянов вдохновлялся Марлоном Брандо и был доволен тем, что смог выйти за привычные рамки «благородных» ролей. Но к этому времени уже давала о себе знать болезнь Паркинсона.

Последние годы он продолжал работать, несмотря на ухудшающееся здоровье: вновь сыграл Жукова, появился в «Охоте на изюбря», где снимался всего три дня. В 2006 году перенес операцию, а в марте 2007-го скончался после тяжелой болезни. Простились с ним в Театре имени Вахтангова, похоронили на Новодевичьем кладбище.

Личная жизнь Михаила Ульянова

Еще в Щукинском училище Михаил Ульянов имел длительные отношения с однокурсницей Ниной Нехлопоченко. Их роман закончился расставанием, когда Нехлопоченко переехала в Одессу. Позже в жизни актера появилась Алла Парфаньяк — звезда фильма «Небесный тихоход». Несмотря на то, что у нее уже был сын от предыдущего брака с Николаем Крючковым, после нескольких лет ухаживаний Ульянов и Парфаньяк поженились в 1959 году, а в декабре того же года у них родилась дочь Елена.

Журналисты приписывали Ульянову романы с коллегами по сцене, в частности с Юлией Борисовой и Ириной Купченко. Актер эти слухи категорически отрицал, подчеркивая, что никого любимее Аллы у него не было. Даже первая любовь Нехлопоченко упоминалась в шутку со стороны Парфаньяк, но семейные отношения оставались главной опорой для Ульянова. Каждый день рождения жены он отмечал собственными стихами, которые писал по ночам, тщательно работая над каждой строкой.

Ульянов прожил в браке с Аллой Парфаньяк несколько десятилетий Фото: Личное счастье (1977)/СССР/ТО «Экран»/Режиссер Леонид Пчёлкин

Михаил Александрович настолько ценил семью, что ради супруги отказался от алкоголя и курения. Даже в те времена, когда сигареты и бокал вина были привычной частью жизни актера, он полностью отказался от них, соблюдая свои обещания и проявляя характер.

С дочерью Еленой Ульянов проводил долгие беседы, отговаривая ее от актерской карьеры и делясь опытом. В итоге Елена выбрала путь художника-графика и долгое время работала в газете «Аргументы и факты». Позже она возглавила благотворительный фонд имени отца, поддерживая пожилых актеров кино и театра.

В 2004 году Ульянов и Парфаньяк отметили «золотую свадьбу». Михаил Ульянов скончался в 2007 году, а Алла Петровна пережила его на два года, скончавшись после тяжелого инсульта. Дочь Елена Михайловна умерла в 2023 году. Вся семья Ульянова похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, сохранив память о великом актере и его преданности семье.

Спасал жизни, помогал незнакомцам и всегда оставался скромным

Истории о человеческой щедрости Михаила Ульянова давно стали легендами. Его дочь Елена вспоминала: на стене в прихожей висел список тех, кому он должен помочь — своеобразный «реестр добрых дел». Фамилии появлялись почти каждый день, и исчезали только тогда, когда он действительно находил решение. При этом неважно было, кто просит — сосед, коллега или случайный земляк.

Одна из самых трогательных историй произошла в Омске. На гастролях маленькая девочка вручила актеру кружку с его портретом и сказала: «Вы мне жизнь спасли». Оказалось, что Ульянов помог организовать ей сложную операцию в Москве — просто услышав о беде и не спросив ни имен, ни благодарностей. Таких случаев, по словам дочери, были «не сотни, не тысячи — миллионы».

Семья как высшая ценность

Вопреки суровым экранным образам, в жизни Ульянов был мягким, заботливым и невероятно преданным. Дочь вспоминала, что он никогда не повышал голоса — максимум устраивал длинные «лекции-монологи», однажды доведя ее до обморока от усталости. В детстве он ездил за ней в сад в дождь с резиновыми сапогами, а спустя годы шил платьица для кукол внучки.

Внучка Лиза была его болью и гордостью. В «лихие 90-е» он звонил ей по несколько раз в день, и, по словам Елены, «в тот период мог убить за свою семью».

Скромный человек в профессии и жизни

При всем масштабе таланта и народной любви, Ульянов не умел стоять за себя. Однажды он согласился сниматься за 100 долларов в день — расценка начинающего актера. Дочь была вынуждена вмешаться и добиться честной оплаты. «Я не умею торговаться…» — беспомощно сказал он ей тогда. Деньги никогда не были для него главным.

Он легко помогал другим, но совершенно не заботился о собственной выгоде. За несколько лет до смерти отдал все свои сбережения на восстановление храма в родной Таре.

Среди близких друзей актера были лишь двое — Юрий Катин-Ярцев и Сергей Евлахишвили. Коллеги вспоминали, что находили в нем честность, мягкость и абсолютное чувство ответственности — качества, совсем не похожие на экранный образ маршала Жукова.

Повышение выплат и создание новой театральной премии

Помощь детям с пороками сердца стала для него почти миссией. Он спас не только внучку, но и новорожденную дочь артиста балета Олега Карповича — Стешу. Договорился об операциях, нашел врачей и сделал все возможное, чтобы девочка выжила.

Как председатель Союза театральных деятелей, Ульянов добился повышения выплат пожилым актерам, а позже стал инициатором создания премии «Золотая маска» — независимой профессиональной награды, которая стала одной из главных театральных премий страны.

Фильмография Михаила Ульянова

Михаил Ульянов оставил после себя впечатляющее наследие в кино и театре, сыграв десятки ярких и разнообразных ролей. От героев советских военных фильмов до драматических и комедийных персонажей — его фильмография отражает всю многогранность таланта актёра, который стал настоящей легендой отечественного экрана.

Ульянову часто доводилось играть роль маршала Георгия Жукова Фото: Выбор цели (1974)/СССР/Мосфильм/Режиссер Игорь Таланкин

Кроме актерской деятельности, Михаил Ульянов также пробовал себя как режиссер и сценарист. Он завершал съемки фильма «Братья Карамазовы» после смерти И. А. Пырьева, став режиссером телеспектаклей «Ситуация» и «Ричард III», а также написал сценарий к фильму «Самый последний день». Ульянов активно работал с озвучиванием персонажей — от художественных фильмов до документальных лент и анимации, включая «Иван и Митрофан», «Жизнь Солженицына» и «Дети из бездны».

Избранная фильмография