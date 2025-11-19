Ходорковский* и Гудков** внесены в список террористов и экстремистов

Ходорковского признали иноагентом в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматель и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом) внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ. Также в этот список попал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан иноагентом в РФ), следует из данных Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Ходорковский Михаил Борисович, 26.06.1963 года рождения, город Москва. <...> Гудков Дмитрий Геннадьевич*, 19.01.1980 года рождения, г. Коломна Московской области», — говорится в перечне. Кроме того, в список террористов и экстремистов попал американский вирусолог Константин Чумаков.

Попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Как пишет РИА Новости, ранее суд признал Гудкова виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о деятельности ВС РФ. Ему назначили восемь лет колонии общего режима. Он объявлен в международный розыск.

* Михаил Ходорковский признан Минюстом иноагентом в РФ.