Происшествия

Пожары

В элитном московском ЖК вспыхнул пожар. Фото

19 ноября 2025 в 19:45
Возгорание началось в жилом помещении на 17 этаже

Фото: Очевидцы

В элитном жилом комплексе Lucky в центре Москвы произошел пожар. По данным telegram-каналов, возгорание началось в квартире на 17-м этаже дома. К месту происшествия направлены оперативные службы.

«В элитном столичном ЖК Lucky мощный пожар — горит одна из дорогостоящих квартир. <...> К месту стягиваются оперативные службы», — пишет telegram-канал Baza. Цена квартир в комплексе может достигать 800 миллионов рублей.

Днем 19 ноября в московском отеле Radisson Blu Олимпийский, расположенном на Самарской улице в центре столицы, произошел пожар. Прежде чем на место прибыли пожарные, здание самостоятельно покинули примерно 400 человек.

