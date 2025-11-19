В элитном московском ЖК вспыхнул пожар. Фото
Возгорание началось в жилом помещении на 17 этаже
Фото: Очевидцы
В элитном жилом комплексе Lucky в центре Москвы произошел пожар. По данным telegram-каналов, возгорание началось в квартире на 17-м этаже дома. К месту происшествия направлены оперативные службы.
«В элитном столичном ЖК Lucky мощный пожар — горит одна из дорогостоящих квартир. <...> К месту стягиваются оперативные службы», — пишет telegram-канал Baza. Цена квартир в комплексе может достигать 800 миллионов рублей.
Днем 19 ноября в московском отеле Radisson Blu Олимпийский, расположенном на Самарской улице в центре столицы, произошел пожар. Прежде чем на место прибыли пожарные, здание самостоятельно покинули примерно 400 человек.
