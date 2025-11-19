Германия создает ударный военный кулак на 60 млрд евро

Германия может закупить на эти деньги танки Leopard или альтернативы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Правительство Германии запланировало выделить более 60 миллиардов евро на закупку бронетехники до 2036 года. Об этом сообщили немецкие журналисты со ссылкой на собственные источники.

Эти деньги Бундесвер сможет потратить на бронеплатформы в ближайшие десять лет. При этом пока неизвестно, будут ли средства направлены на танки Leopard или на другие виды бронетехники. «В проекте федерального бюджета на 2026 год предусмотрено право Бундесвера потратить более 60 миллиардов евро на бронеплатформы в ближайшие десять лет», — пишет Handelsblatt. В качестве альтернативы танкам рассматривается закупка колесных бронемашин типа Boxer.

Издание также напоминает, что в феврале немецко-французское предприятие KNDS получило от министерства обороны ФРГ согласие на начало разработки нового танка Leopard 3 модели A-RC 3.0. Планируется, что танк будет оснащен пушкой 130-миллиметрового калибра.

