Мерц отказался извиняться за оскорбительные слова о другой стране
Резонансное высказывание Мерц сделал на конгрессе в Берлине
Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0
Канцлер Германии Фридрих Мерц не намерен извиняться за фразу, вызвавшую критику в Бразилии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус в ходе брифинга кабмина. Инцидент связан с высказыванием Мерца о том, что его пул журналистов был рад вернуться в Германию из бразильского города Белен-ду-Пара, где проходит Климатическая конференция ООН (COP30).
«Дважды нет», — ответил он на вопрос о возможных извинениях. Представитель правительства также отметил, что замечание относилось к желанию делегации после очень утомительного ночного перелета и длинного дня в Белене отправиться в обратный путь.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что немцы живут в одной из самых прекрасных стран мира, и рассказал, что во время визита в Бразилию спросил журналистов своего пула, кто из них хочет остаться в Белен-ду-Пара. По словам канцлера, никто не выразил желания остаться. В социальных сетях Мерца раскритиковали: бразильцы сочли его слова расистскими, а некоторые политики, включая мэра Белен-ду-Пара Игора Норману и губернатора штата Пара Хелдера Барбалью, также высказали недовольство высказыванием канцлера. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс в соцсети X назвал Мерца «нацистом».
