Мерц отказался извиняться за оскорбительные слова о другой стране

Резонансное высказывание Мерц сделал на конгрессе в Берлине Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Канцлер Германии Фридрих Мерц не намерен извиняться за фразу, вызвавшую критику в Бразилии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус в ходе брифинга кабмина. Инцидент связан с высказыванием Мерца о том, что его пул журналистов был рад вернуться в Германию из бразильского города Белен-ду-Пара, где проходит Климатическая конференция ООН (COP30).

«Дважды нет», — ответил он на вопрос о возможных извинениях. Представитель правительства также отметил, что замечание относилось к желанию делегации после очень утомительного ночного перелета и длинного дня в Белене отправиться в обратный путь.