Робот станцевал для Путина. Видео
Путин осмотрит спецвыставку в Сбере
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин посетил международную конференцию по искусственному интеллекту. В рамках мероприятия глава государства осмотрел выставку технологических разработок, где антропоморфный робот станцевал для него. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Танцы перед Путиным. Путин прибыл на конференцию „Путешествие в мир искусственного интеллекта“», — написал корреспондент в своем telegram-канале. Там же он опубликовал видео с мероприятия. Танцующий робот был разработан Сбером.
