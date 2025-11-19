Логотип РИА URA.RU
Общество

Робот станцевал для Путина. Видео

19 ноября 2025 в 20:32
Путин осмотрит спецвыставку в Сбере

Путин осмотрит спецвыставку в Сбере

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин посетил международную конференцию по искусственному интеллекту. В рамках мероприятия глава государства осмотрел выставку технологических разработок, где антропоморфный робот станцевал для него. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Танцы перед Путиным. Путин прибыл на конференцию „Путешествие в мир искусственного интеллекта“», — написал корреспондент в своем telegram-канале. Там же он опубликовал видео с мероприятия. Танцующий робот был разработан Сбером.

