В Екатеринбурге создан новый класс жилья: не стандарт и не эконом

Лайф-проект «Сказка» стал одним из примеров доступного жилья с привилегиями статуса «комфорт» Фото: TEN девелопмент

Квартиры с привилегиями класса «комфорт» в Екатеринбурге теперь можно купить по цене жилья класса «стандарт». Это так называемые «смешанные» типы квартир, призванные привлечь более статусных покупателей в пока не самые популярные районы города.

От жилья класса «стандарт» новый «смешанный» класс отличается несколькими факторами, которые раньше предлагал только «комфорт»:

Безопасность;

Инфраструктура;

Благоустройство территории;

Качество строительства.

Эксперты отмечают, что качество стандартного жилья становятся выше во всех районах Фото: Владимир Жабриков

«Стандарт — это массовая застройка, которая имеет постоянную тенденцию к улучшению, но это происходит медленно. Например, „Академ“ сначала строил обычные дома, а сейчас в них появилось наполнение, управление системами жизнеобеспечения, формируется доступная среда. В комфорт-классе уже есть требование к району, должна быть приближенность к центру. Например, на Эльмаше или Компрессорном, не может появиться „комфорт“. Также есть требования к обустройству территорий», — объясняет член Совета Уральской палаты недвижимости Николай Мальцев.

Эксперт уточняет, если в «стандарте» появляются только базовые элементы благоустройства, например, детские площадки, то в «комфорте» это может быть зона отдыха, спланированная система парковки, умное освещение и круглогодичное озеленение. При этом комфорт-класс определяет не только наличие планировочных решений, важно смотреть, какие системы его наполняют и как работает инфраструктура.

Одним из проектов повышенной комфортности станет ЖК «Русь», который будет сдан во II квартале 2021 года Фото: TEN девелопмент

Примером доступного жилья с привилегиями статуса «комфорт» можно назвать ЖК «Сказка», который TEN девелопмент построил на ЖБИ. Полноценный комфорт-класс в этом районе был бы не востребован, но тем не менее, у горожан был запрос на улучшенные условия жизни. Коммерческий директор TEN девелопмент Владимир Щеколдин отметил, что важные элементы — благоустроенные общественные пространства, безопасность и инфраструктура — были включены в проект именно с целью повышения статуса.

«У части жителей Екатеринбурга есть представление, что ЖБИ — не самый безопасный район. С другой стороны, там живет множество людей, которые не согласятся оттуда переезжать. В районе много детских садов и школ, развитая инфраструктура, рядом парковая зона, но дома, в основном, 90-х годов постройки, то есть жители, имеющие высокий доход просто не смогут найти там жилье подходящего класса», — отметил коммерческий директор TEN девелопмент.

Еще один проект нового типа ЖК «Геометрия» будет сдан в IV квартале 2020 года Фото: TEN девелопмент

Двор в ЖК «Сказка» поднят на уровень второго этажа, а под ним находится коммерческая зона, где разместятся аптеки, студии красоты и развивающие центры. Сама концепция двора на стилобате встречается в проектах ЖК и у других застройщиков, но функциональное наполнение сделало проект TEN уникальным. Территория оборудована круглосуточным видеонаблюдением, системой контроля доступа, пандусами и бесплатным wi-fi, а детскую эко-площадку разрабатывали эксперты МЕГА-парка.