Губернатор Куйвашев выбивает у врагов последний козырь

Евгений Куйвашев готов выступить перед депутатами Екатеринбурга со спецпосланием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение прекратить политические игры в отношениях между областными властями и мэрией Екатеринбурга. Как стало известно URA.RU, глава региона в узком кругу предупредил, что готов обратиться к гордуме с просьбой снять мэра Екатеринбурга Александра Высокинского с его поста, если чиновник продолжит интриговать на довыборах в гордуму. Это в корне меняет расклад сил в свердловской политике.

«Если мэрия продолжит поддерживать кандидатов, которые выдвинулись на довыборах против единороссов, будет поднят вопрос об отставке мэра Екатеринбурга», — рассказал агентству источник в администрации губернатора. Евгений Куйвашев выбрал для победы на выборах двух политиков: Антона Швалева и Виталия Чачина. На праймериз «Единой России» против их избрания выступили член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко и помощник депутата регионального Заксобрания от одного из екатеринбургских округов Анатолия Никифорова Игорь Рубцов. Оба сейчас собирают подписи для регистрации кандидатами-самовыдвиженцами.

Александр Гавриленко считается протеже мэрии Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гавриленко и Рубцов считаются протеже администрации Екатеринбурга, которые выдвинулись после того, как Куйвашев не согласовал мэру Александру Высокинскому его кандидатов. Мэр хочет увеличить в думе число своих сторонников, поскольку предполагает, что Швалев и Чачин скорее примкнут к группе его критиков, не дающих администрации спокойно работать.

В 2021 году пройдут выборы в Госдуму и региональное Заксобрание. Свердловская область будет находиться на особом контроле, знает источник в уральском полпредстве. Он указывает на то, что из 85 регионов России при голосовании за изменение Конституции РФ регион оказался на 72-м месте по качеству поддержки предложений президента России Владимира Путина (85-й — самое низкое качество). «Вопросов к губернатору нет, но ясно, что что-то должно измениться, чтобы выборы 2021 года прошли как надо», — рассказал собеседник агентства из числа кураторов федеральных кампаний.

Евгений Куйвашев (слева) может отправить мэра Екатеринбурга в отставку в случае неудачи на довыборах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если кандидаты-единороссы не попадут в гордуму, то под «что-то должно измениться» губернатор определит мэра Екатеринбурга, говорит источник в его окружении. Другой собеседник URA.RU считает, что Евгений Куйвашев может решить не дожидаться довыборов (22 ноября), а при сохранении темпов кампаний самовыдвиженцев решиться на замену мэра в ближайшие недели.

«Для мэрии плохой знак, что [политический вице-губернатор, куратор гордумы Екатеринбурга Сергей] Бидонько сделал свой кабинет местом для переговоров Высокинского с депутатами. Это значит, областные власти считают, что мэрия провалили попытки самостоятельно выстроить диалог с депутатами, хотя губернатор уверен, что это прямые должностные обязанности мэра», — рассказал собеседник в окружении Бидонько. Он указал на то, что политический вице-мэр Екатерина Куземка вместо того, чтобы отреагировать на это, в подконтрольных ей telegram-каналах начала атаку на Бидонько, что не осталось незамеченным: «Хотя Сергей Юрьевич — миротворец, который бы не хотел доводить до отставки мэра».

Источник в окружении губернатора говорит, что напряжение между ним и мэром достигла наивысшей точки. «Долгое время этот конфликт гасили разговорами с Евгением Владимировичем о том, что Высокинский — это его человек, и он будет работать до конца полномочий губернатора. Намекали на личную ответственность губернатора, — знает собеседник агентства. — Это было политическим ограничением на принятие каких-либо решений, но Евгений Владимирович — политик экстра-класса, больше эта защита у Высокинского не работает. В разных компаниях Евгений Владимирович уже сказал, что если Высокинский продолжит демонстративно самостоятельную игру, то он обратится к думе с просьбой снять мэра с должности, назвав его выдвижение своей кадровой ошибкой. Повинную голову меч не сечет. И никто не сможет использовать это против губернатора — на вверенной ему президентом и свердловчанами территории он обладает мандатом на любые решения для процветания региона».

Причем поводы для отставки мэра у губернатора есть, уверены в руководстве области. Для примера в кулуарах приводят конфликт мэрии с приближенными к губернатору застройщиками, который тянется с конца 2019 года и грозит невыполнением президентского указа о темпах ввода жилья. Кроме того, упоминается бюджетный кризис в Екатеринбурге. В гордуме рассматривается вариант, при котором депутаты, как и в ноябре 2019-го, откажутся утверждать бюджет на 2021 год с первой попытки.

Депутаты готовы к новому бюджетному кризису в городе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Другой источник уверен, что губернатор не пойдет на резкие решения и если согласится на отставку мэра, то предложит ему новый пост областного уровня. Если губернатор выступит перед думой и признает кадровый просчет, это не отразится на его рейтинге, уверен директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Возможно, он даже наберет дополнительные очки. Ведь таким образом губернатор покажет, что именно он контролирует ситуацию в городе, держит руку на пульсе», — объясняет эксперт.

Впрочем, увольнение Высокинского — вопрос не решенный: по итогам довыборов он может сохраниться в кресле мэра, утверждает еще один источник URA.RU в команде губернатора. «Но для этого ему нужно доказать, что ни он, ни его команда не работают против кандидатов, предложенных руководством региона», — назвал условие инсайдер, знакомый с ситуацией.

Пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил URA.RU, что администрация не намерена поддерживать конкретных кандидатов. «Наша задача — соблюсти демократичность процедуры, чтобы горожане могли проголосовать и их мнение было учтено», — сказал он. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий. Ответ на него пока не поступил.

Собеседник агентства в администрации губернатора считает, что Александр Высокинский понял сигнал, поданный ему губернатором. Он указывает на новую жесткую риторику мэрии. После того, как Евгений Куйвашев сделал мэрии замечание за нарушение масочного режима в общественном транспорте, Высокинский за пять дней сделал как минимум два заявления по этой теме, демонстрируя тотальную включенность в вертикаль власти губернатора.