Глава ЦИК раскрыла, как изменятся выборы в 2021 году

Элла Памфилова назвала день тишины бессмысленным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой на встрече с политологами 14 октября, посвященное выборам в 2021 году, можно расценивать как «предвыборную речь» и заявку на сохранение своего поста еще на пять лет, считают эксперты. Срок полномочий главы ЦИК истекает весной 2021 года, но активность Памфиловой может помочь ей добиться лояльности как от политтусовки, так и от администрации президента РФ, которая принимает решение о назначении председателя ЦИК, говорят политологи.

Так, Памфилова в очередной раз высказалась против проведения выборов в сентябре. «Это решение политическое, принятое законодателями. Теперь они должны решить, что делать с работой школ, если голосование останется многодневным», — высказалась председатель ЦИК. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций назвал проведение выборов-2021 в сентябре самым удобным вариантом.

По словам Памфиловой, уже на выборах в Госдуму и региональных выборах в сентябре 2021 года следует ожидать, что:

практика электронного сбора подписей за кандидатов будет расширена на все регионы России. Но электронный сбор полностью не заменит бумажного (сейчас через портал «Госуслуги» можно сдать до 50% подписей) — некоторым избирателям важно прийти к кандидату, пообщаться с ним, и затем поставить подпись;

будет расширено число регионов, где можно будет проголосовать электронно (в 2020 году эксперимент проходил в Курской и Ярославской областях, где состоялись довыборы в Госдуму по одномандатным округам — прим. ред.);

муниципальный фильтр на выборах губернаторов отменен не будет, но ЦИК обратится в заксобрания субъектов, чтобы они на региональном уровне понизили число муниципальных депутатов, подписи которых кандидату необходимо получить, до 5%. Больший процент Памфилова назвала «издевательством», которое лишает выборы конкуренции;

скорее всего, продолжится практика многодневного голосования (в течение двух или трех дней), поскольку это удобно для избирателя. В связи с этим, глава избиркома призвала партии быть активнее в привлечении наблюдателей на участки. «Если вы идете на выборы, у вас есть человеческий ресурс. Наблюдение должно быть тотальным, а удобство не должно превалировать над легитимность», — заявила Памфилова.

В будущем, при развитии избирательной системы, Памфилова не исключила, что:

в России может быть отменен день тишины, который глава ЦИК назвала «бессмысленным» в эпоху соцсетей;

может быть отменено досрочное голосование, которое будет вытеснено голосованием электронным, но пока в ЦИК «не готовы к тотальному дистанционному электронному голосованию» из-за вопросов безопасности;

в стране может быть внедрена электронная система регистрации кандидатов, но пока «нет внятных решений» по реализации этого проекта.

Президент России Владимир Путин считает, что осень — самое удачное время для выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говоря об амбициях остаться главой ЦИК на пятилетний срок Памфилова заявила, что не держится за место. «Но мы столько сил и времени потратили [на изменение избирательного процесса], не хотелось бы чтобы пошла обратная волна», — объяснила она.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, сегодня любое выступление Памфловой нужно расценивать как «предвыборную речь». «С одной стороны, она демонстрирует свою решимость, с другой — следование новым трендам, с третьей играет в сторону АП, которая в целом не против применения новых избирательных технологий», — отмечает специалист.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко о перспективах Памфиловой вновь возглавить избирком в 2021 году высказался осторожно. «У меня сложилось впечатление, что Элла Александровна готова продолжить работу. Но, насколько я знаю, в администрации президента России решение еще не принято», — рассказал Минченко. Кроме того, политолог выделил в речи главы ЦИК готовность рассмотреть вопрос отказа от дня тишины и многодневного голосования в пользу электронного, но заметил, что в ближайшем будущем этого не произойдет.

«Главное, чтобы ЦИК обозначил курс на ближайшие пять или 10 лет, и чтобы следующий состав не начал двигать избирательную систему в другую сторону», — прокомментировал выступление Памфиловой политтехнолог Дмитрий Гусев. Эксперт отметил, что сейчас ЦИК Памфиловой движется в сторону удобства избирателей — это касается и многодневного и электронного голосования.

Политолог Евгений Минченко поддерживает идею отказа от дня тишины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЦИК России состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом, пять — Советом Федерации, пять — Государственной думой. Памфилова была введена в состав избирательной комиссии в 2016 году по решению Путина.