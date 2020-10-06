Путин назвал самый удобный месяц для проведения голосования

Президент России Владимир Путин считает проведение единого дня голосования в сентябре наиболее удобным вариантом. Об этом он сообщил во время встречи с лидерами думских фракций.
«Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте», — таким образом президент объяснил, почему сентябрь наиболее подходящий месяц для проведения выборов. Также он призвал выслушать предложения депутатов по поводу изменения сроков единого дня голосования, пишет ТАСС.
Путин проводит встречу с депутатами Госдумы в режиме видео конференции. Встреча, в частности, посвящена обсуждению даты парламентских выборов и количеству дней голосования. Ранее Глава ЦИК Элла Панфилова заявляла, что трехдневное голосование на будущих выборах будут применять в случае тяжелой эпидемиологической обстановки, передает «Национальная служба новостей».
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