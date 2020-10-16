В Армении начался раскол элит из-за Карабаха

Конфликт в Нагорном Карабахе длится уже почти 20 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе наметился серьезный раскол элит и общества, считают источники URA.RU в политсреде. Именно с целью консолидировать властные группы и электорат эксперты связывают обращение к нации премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время выступления 14 октября политик попытался сгладить недовольство из-за понесенных жертв и отступления по северному и южному направлениям, заявив о необходимости национального единства.

В разгар боевых действий Пашинян отправил в отставку главу Службы национальной безопасности республики Аргишти Карамяна, которого привел на этот пост всего четыре месяца назад. Тогда назначение вызвало множество вопросов у оппозиции — из-за слишком стремительного карьерного роста чиновника, считающегося ставленником Фонда Сороса. Карамян является одним из инициаторов уголовных дел против Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД, 100% армянская «дочка» РЖД).

В Армении формируется пророссийская коалиция Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Считается, что в окружении Пашиняна достаточно других прозападных фигур: глава Совета нацбезопасности Армен Григорян — экс-координатор избирательных программ организации Transparency International, начальник Государственной контрольной службы Давид Санасарян — бывший лидер прозападной партии «Наследие». Кроме того, армянская пресса сообщала, что брат начальника Специальной следственной службы Армении Сасуна Хачатряна является председателем совета правления Фонда Сороса, а министр юстиции Рустам Бадасян считается одним из «подопечных» главы армянского отделения фонда Ларисы Минасян.

По данным источников, в республике полным ходом идет процесс формирования ориентированной на Москву коалиции: «Подобная ситуация логично ведет к росту пророссийских настроений, вокруг которых объединяются различные фигуры оппозиции или бывшей правящей элиты, например, экс-президент Армении Роберт Кочарян, который подвергался уголовному преследованию со стороны Пашиняна. Или — фактически свергнутый в результате „бархатной революции“ 2018 года Серж Саргсян», — полагает источник агентства.

Бои в Карабахе осложняют внутриполитическую ситуацию в Армении Фото: Анна Майорова © URA.RU

Он считает, что «российские власти чувствуют этот момент». Этим собеседник агентства объясняет встречу посла России в Ереване Сергея Копыркина с Кочаряном и с Саргсяном . «Очевидно, Пашинян пытается затормозить этот процесс разговорами о единстве нации, которые, по идее, укладываются в логику — кто критикует власть в сложный период, тот якобы против народа», — полагает инсайдер.

Прорыв обороны НКР военными Азербайджана усугубил недовольство армян сложной ситуацией с COVID-19 в республике, отмечают в политсреде (за последние сутки в Армении выявлено рекордное число новых заражений — 1371). Кроме того, пандемия коронавируса бьет по армянской экономике. В структуре доходов республики преобладают три статьи — НДС, подоходный налог и налог на прибыль, но с начала года доходы в бюджет от них упали.

«Большими темпами снижалось и поступление зарубежных денежных переводов — за семь месяцев их объем сократился на 15,3%, до 893,3 млн долларов, а переводы из России упали на 28,2%, — отметил инсайдер. —

Полномасштабные боевые действия в этих условиях лишь добавляют Еревану проблем, учитывая, что ВПК страны с начала обострения перешел на круглосуточную работу».

В политтусовке считают, что именно непростая внутриполитическая ситуация заставляет Ереван форсировать тему участия третьих сторон в конфликте в НКР, чтобы добиться вмешательства России. Сначала Армения заявляла об активных действиях турецкого спецназа и авиации в боях Карабахе, о присутствии наемников из Сирии, теперь поддерживаемые Арменией карабахские власти говорят об участии Китая. Так, советник президента НКР по внешним вопросам Давид Бабаян заявил, что в Азербайджане находятся уйгурские радикалы из КНР.

Отсутствием сирийских наемников — как живых так и убитых — на поле боя представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян объяснял тем, что «часть тел уничтоженных террористов вывозится в Сирию, часть из них остается, например, в болотах Аракса, которые могут быть съедены кабанами». Между тем, власти НКР официально приняли закон о привлечении добровольцев на фронт со всех стран мира. А такие организации, как VoMA Center , напрямую занимаются рекрутингом граждан США, Франции и даже России с армянскими корнями. Кроме того, ходят слухи о переброске в зону конфликта курдских боевиков под ширмой формирования езидских национальных отрядов для защиты Карабаха.

«Подобные факторы загоняют Пашиняна в ловушку и в большей степени, чем до сентябрьского обострения, подталкивают к реальным, а не декоративным переговорам. Впрочем, и на них Пашинян не может согласиться, поскольку сдача семи районов в два этапа, о которой сказал Лавров 14 октября и которые международным сообществом признаются как оккупированные территории, отнимет у Пашиняна оставшиеся политические очки», — считает источник.