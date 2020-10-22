Православный олигарх победил конкурента в битве за партию

Костантин Малофеев предпринимает вторую попытку заполучить свою партию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Миллиардер Константин Малафеев намерен финансировать и контролировать партию «Родина» во время предвыборной кампании в Госдуму-2021. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве одного из областных отделений «Родины». Претендентом на контроль над «Родиной» также называли бизнесмена Евгения Пригожина, но у Малофеева оказалось важное преимущество — собственное общественное движение.

«Переговоры велись. Союз Малофеева и „Родины“ впервые обкатали на выборах в сентябре в Тамбове и Коми. Результат неплохой, поэтому решили продолжить. Мы со следующей недели начинаем подготовку к выборам [в Госдуму], в том числе, заказ рекламных поверхностей», — сообщил инсайдер агентства в «Родине». По итогам региональных выборов в сентябре 2020 года «Родине» удалось взять большинство в гордуме Тамбова и пройти в Госсовет республики Коми.

У движения «Двуглавый орел» 71 региональное отделение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Малофеев борется за контроль над «Родиной» с бизнесменом Евгением Пригожиным. Последний якобы также участвовал в предвыборной кампании в Коми, писала «Медуза» со ссылкой на собственные источники.

При этом в компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, опровергают его политические амбиции. «Никаких планов участия в политике и сотрудничестве с политическими партиями у меня нет. Желания быть депутатом Госдумы не имею», — такое заявление бизнесмена опубликовано на странице пресс-службы компании в соцсети «ВКонтакте».

Инсайдер URA.RU в «Родине» утверждает, что решение «отдать» партию Малофееву было принято из-за наличия у того широкой сети отделений «Двуглавого орла», которые могут превратиться в предвыборные штабы. По информации с официального сайта движения, оно представлено в 71 субъекте РФ, а число участников общества превышает 10 тыс. человек.

Источник URA.RU в другом региональном отделении говорит, что решение о спонсоре «Родины» принималось в администрации президента России.

«Малофеев всегда хотел выполнять заказы Кремля, почувствовать себя политическим менеджером. А „Родине“ необходимо финансирование», — объясняет причину союза бизнесмена и партии политолог Сергей Маркелов. Ранее Малофеев также пытался сотрудничать со «Справедливой Россией», на союз бизнесмена с партией так и не состоялся.

В «Родине» готовы сотрудничать не только с Малофеевым, но и с лидером партии «За правду» Захаром Прилепиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин полагает, что у «Родины» есть шансы на преодоление пятипроцентного барьера или проход в Госдуму по одномандатным округам. Политолог считает логичным выбор бизнесменом политобъединения: «Это партия из патриотического блока, которая, к тому же, освобождена от необходимости собирать подписи, чтобы участвовать в думской кампании».

В федеральном исполкоме «Родины» агентству ответили, что на сегодняшний день партию Малофеев не финансирует, но не опровергли возможности сотрудничества с бизнесменом. «Стоит отметить, что наши взгляды схожи, мы выступаем за патриотизм, защиту национальных интересов и т. д. И в целом мы готовы объединять под флагами партии придерживающихся подобных взглядов людей: и [экс-главу „Родины“] Дмитрия Рогозина, и [экономиста Сергея] Глазьева, и даже [писателя Захара] Прилепина с [экс-депутатом Госдумы Александром] Бабаковым», — добавили в исполкоме.

URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-службу Константина Малофеева. «Мы не комментируем слухи и вбросы», — заявили там.