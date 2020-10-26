Собянин начал кампанию за контроль над Москвой после своего ухода

Предстоящие кампании покажут, насколько Собянин управляет Москвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Половина депутатов-одномандатников, избравшихся в Госдуму от Москвы, не получит поддержки властей столицы на выборах в следующий созыв парламента. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, планируемое обновление депутатского корпуса связано с особой важностью кампании — она станет тестом для команды мэра Сергея Собянина на управляемость ситуацией в столице в преддверии окончания срока его полномочий (2023 год). В случае успеха Собянин может сохранить контроль над Москвой, даже оставив пост.

Кого мэрия поддержит на выборах в Госдуму

По данным источников URA.RU, из нынешнего созыва Госдумы нет шансов на поддержку властей у представителей Кунцевского округа Вячеслава Лысакова и Перовского округа Сергея Железняка. В Центральном округе 74-летний Николай Гончар с большой вероятностью завершит карьеру.

Сергей Железняк (справа) пошел против мнения партии, и вряд ли получит поддержку «Единой России» на выборах в Госдуму-2021 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рассматриваются альтернативные кандидаты в Бабушкинском округе Ивана Тетерина, в Орехово-Борисовском округе Любови Духаниной, Черемушкинском округе Дмитрия Морозова и Преображенском округе Антона Жаркова, уроженца Магнитогорска, бывшего партнера челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. В Медведковском округе власти ищут сильного соперника коммунисту Денису Парфенову.

Среди фаворитов властей называют представителя Тушинского округа экс-главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, сумевшего на прошлых выборах выиграть у Дмитрия Гудкова («Яблоко»). В Люблинском округе это вице-спикер Госдумы и лицо «Первого канала» Петр Толстой. В Ховринском округе — Ирина Белых, в Чертановском округе — Анатолий Выборный, в Новомосковском округе — Дмитрий Саблин, в Нагатинском округе — Елена Панина. Источник отмечает, что поставлена задача: выиграть во всех одномандатных округах, кроме Ленинградского, который оставят Галине Хованской («Справедливая Россия»), показавшей себя системным депутатом.

Пристальное внимание властей Москвы к выборам в Госдуму объясняется тем, что они станут репетицией городских выборов 2022 года, когда в Москве разыграют 1502 депутатских мандата в 125 районах. «Итог муниципальной кампании влияет на прохождение муниципального фильтра кандидатами в мэры, — объясняет инсайдер принципиальность городских выборов для властей Москвы. — В прошлый раз [2013 год] этот вопрос оказался одним из ключевых. [Блогер Алексей] Навальный не мог собрать подписи муниципальных депутатов за свое выдвижение. И Собянин провел технологический прием — публично обратился к депутатам с просьбой помочь сопернику, снизив градус протеста и показав себя хозяином положения».

Политолог Сергей Поляков подчеркнул, что если власти поменяют список кандидатов в Госдуму наполовину или более, то это будет серьезным обновлением. «Но обновление бывает разное. Если вместо одних невнятных кандидатов выдвинут других невнятных, поменяют шило на мыло, то это не обновление, и избиратели не оценят. А протестный потенциал московских избирателей высок — половину мандатов Мосгордумы [в 2019 году] выиграли оппозиционеры», — заметил эксперт.

Как голосовала Москва на прошлых выборах

«Единая Россия» показала лучший результат на выборах, когда ее список возглавлял Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В последние годы результаты «Единой России» на выборах в Москве лишь ухудшаются. Пик популярности партии пришелся на 2007 год, когда президент Владимир Путин во главе партии принес ей в Москве 54%. В 2011 году партия получила в столице 46,2%. А в 2016 году на выборах по смешанной системе ЕР набрала лишь 37,7%.

Муниципальная кампания тоже прошла на грани — в 2017 году в районах Москвы около трети мандатов получила оппозиция. На выборах в Мосгордуму в 2019 году поддержанные ЕР и мэрией кандидаты получили лишь 25 депутатов из 45-ти, на 13 меньше, чем в предыдущем созыве.

Работа кураторов внутренней политики в Москве вызывает вопросы

В мэрии есть мнение, что одной из причин неудач партии власти может быть слабая работа кураторов внутренней политики в половине из 12-ти административных округов. «Провалена работа с избирателями в пяти административных округах: Восточный (ВАО), Северо-Восточный (СВАО), Северо-Западный (СЗАО), Юго-Западный (ЮЗАО) и Центральный (ЦАО). В них есть полностью оппозиционные муниципальные советы депутатов», — рассказывает инсайдер.

Карта результатов выборов в Мосгордуму-2019: синий цвет — округа, где победила ЕР, красный — КПРФ, зеленый — «Яблоко», желтый — СР Фото: Туча at Russian Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Собеседник пояснил, что в ЮЗАО зампрефекта Владимир Промыслов — внук экс-председателя Моссовета, что могло сыграть роль при назначении. Но на голосовании за поправки в Конституцию его округ стал худшим по явке в Москве (43,1%) и предпоследним по проценту одобрения изменений (61,34%).

В ВАО у зампрефекта Елены Поповой мало опыта выборных кампаний. И в Мосгордуму в 2019 году от ее округа прошли только оппозиционеры, проиграл даже глава городского отделения ЕР Андрей Метельский. Эта же проблема у зампрефекта ЦАО Ларисы Тиуновой, до 2015 года работавшей в бизнесе. Опасения вызывают замы префектов в ВАО (Юлия Гримальская), СЗАО (Ирина Пахомова).

В ЮАО бессменной и непобедимой на выборах Ларисе Мартьяновой в следующем году исполняется 70 лет, и ей пока не найдена замена, если она решит уйти. Ставка куратора внутренней политики в ЮВАО вакантна (рассматривается зам префекта Альберт Юмадилов, крепкий хозяйственник и коммунальщик, в кулуарах обсуждается кандидатура экс-руководителя городского отделения «Молодой гвардии „Единой России“» Игоря Давидовича).

Почему для Собянина так важны грядущие выборы

Глава Агентства политически и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов считает, что результаты кампаний ближайших двух лет могут дать Собянину возможность влиять на выбор кандидата в мэры в 2023 году, когда у него истекут полномочия. «Для этого команда мэра должна гарантировать дальнейшее развитие Москвы и сохранить контроль над политической ситуацией в городе по итогам выборов в Госдуму и муниципалитеты», — объяснил эксперт. Политолог Марат Баширов согласен, что после выборов в Госдуму начнется подготовка к перезагрузки московской власти.

В мэрии Москвы ищут внутренние резервы на выборы в Госдуму-2021 и муниципальную кампанию 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Их коллега Илья Гращенков отмечает, что за власть в Москве после 2023 года уже идет борьба. «Москва была и остается целью №1 для многих групп влияния — в нее стекается 80% всего капитала России. Даже президент координирует работу, но не держит в руках деньги, а мэр контролирует многомиллиардные потоки», — подчеркивает он.

Политолог Сергей Маркелов полагает, что первой проверкой возможностей Собянина станет борьба за полный контроль над формированием списка кандидатов в Госдуму. «Выборы — это проверка руководителя на управленческие возможности. И первый фильтр, который надо преодолеть Собянину — получить контроль над формированием списка кандидатов. Он всегда ставит вопрос тотального контроля. Но до этого формировал списки кандидатов на 70%-80%, остальных согласовывали в администрации президента. Москва — это поле, где играют минимум два игрока: АП и мэрия. Слишком много сил и интересов — и в экономике, и в господрядах, и в политике», — резюмировал эксперт.

В пресс-службе московского регионального отделения «Единой России» сообщили агентству, что сделали выводы из прежних кампаний. «Мы с начала года готовимся к выборам. Большие изменения произошли в исполкоме реготделения», — отметили в партии. URA.RU направило запросы с просьбой о комментарии в пресс-службу мэрии Москвы. На момент публикации ответа не было.