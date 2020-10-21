Легендарный энергетик ХМАО скончался от коронавируса

Скончался Алексей Елин, один из самых авторитетных жителей Нижневартовска и Югры. Его вспоминают как родоначальника энергетики на востоке ХМАО Фото: пресс-служба АО «Горэлектросеть»

Бывший депутат думы Нижневартовска, исполнительный директор АО «Горэлектросеть» Алексей Елин, болевший коронавирусом, скончался 22 октября на 78 году жизни. Заслуженный энергетик России считался основателем всего электросетевого комплекса «столицы Самотлора» и одним из главных новаторов коммунальной отрасли всей Тюменской области.

Алексей Елин создал электросетевой комплекс в Нижневартовске, спроектировал и построил уличное освещение Фото: пресс-служба АО «Горэлектросеть»

По словам Юрия Елина, сына Алексея Михайловича, при поддержке акционеров «Корпорации СТС» Алексея Боброва, Артема Бикова и Татьяны Черных прошли консультации с московскими экспертами, которые отметили, что в Нижневартовске есть все необходимое для лечения от коронавируса.

Легендарный энергетик не сдавался до последнего, но так и не смог победить болезнь. «Вирусу все равно, сильный ты или слабый, эпидемия может сделать жертвой любого человека. Несмотря на солидный возраст, отец болел нечасто, но коронавирусная инфекция стала тем фактором, который сумел сломать его иммунитет. Лечился Алексей Михайлович в Нижневартовске. Нам помогали врачи, работающие в местном госпитале. Всеми им хочу выразить огромную признательность. И вообще хочу призвать всех: люди, верьте нашим докторам! Они действительно профессионалы, они делают все так, как нужно делать, чтобы не упустить ни малейшего шанса. Я убедился в этом лично. Низкий им поклон, несмотря на то, что мы проиграли эту битву за жизнь Алексея Михайловича», — рассказал Юрий Елин.

Похоронить покойного, согласно его воле, хотят в городе Анапе рядом с супругой. «Решение о месте, времени и форме прощания с Алексеем Михайловичем пока не принято. В силу специфики, связанной с причиной смерти, а также имеющейся на сегодня эпидемиологической ситуации, необходимо учесть многие факторы, чтобы ни в коем случае не подвергнуть опасности людей. Обо всем сообщим дополнительно», — добавил Юрий Елин.

Друзья Алексея Елина считают, что его именем можно назвать улицу в Нижневартовске Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Слова соболезнования родственникам Алексей Елина направила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Председатель Думы ХМАО, экс-мэр Нижневартовска Борис Хохряков отметил, что «ушел из жизни замечательный человек». «Я лично знал Алексея Михайловича много лет. Это был мощный человек, профессионал, авторитетный общественный деятель. Около 40 лет своей жизни он отдал сфере энергетики, внес огромный вклад в развитие Нижневартовска, электрохозяйства города и региона. Буквально с основания „Горэлектросетей“ руководил предприятием и до последнего дня был исполнительным директором. Во многом благодаря его высокому профессиональному мастерству, знаниям и опыту энергетическая отрасль „столицы Самотлора“ безупречно функционирует и стабильно развивается. Алексей Михайлович был светлым, открытым человеком, деятельным оптимистом. Сегодня дело отца достойно продолжают его сыновья. Соболезную Юрию Алексеевичу и Павлу Алексеевичу Елиным, родным и близким, всем, кто знал, любил и уважал Алексея Михайловича Елина. Светлая память!» — сказал Хохряков.

Друзья и коллеги вспоминают, что именно благодаря Алексею Елину Нижневартовск стал современным мегаполисом. Его главная заслуга — создание электросетевого комплекса в городе.

Изначально сети принадлежали нефтяникам, и Елин не только смог собрать воедино все объекты, но затем добился их передачи муниципалитету.

«Роль Алексея Михайловича в развитии Нижневартовска трудно переоценить. Именно он постепенно собрал все разрозненные электросети Нижневартовска, включая ведомственные, в единый сетевой комплекс и передал его городу. Сегодня этот комплекс стоит миллиарды рублей. Алексей Михайлович создал не только очень надежную систему электроснабжения одного из крупнейших промышленных центров Югры, но и одно из лучших предприятий коммунальной сферы в России», — сказал глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Алексей Елин был также депутатом гордумы и, в первую очередь, заботился о будущем Нижневартовска и его жителей Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Мэр «столицы Самотлора» добавил, что Елин всегда мыслил стратегически, просчитывая последствия на несколько шагов вперед. «Интуицией обладал удивительной. Многое он предлагал за несколько лет до того, как это обретало форму законов и постановлений правительства — многозонные тарифы, технологии умного города, современные подходы к арендным отношениям и многое другое. Он проектировщик и строитель уличного освещения на всех основных городских магистралях, человек, благодаря которому энергосистема прошла глубокую модернизацию, причём так, что этого никто не заметил. При этом он всегда думал об интересах города и горожан. Люди были для него главным приоритетом и главной ценностью. Для всех нас он был и будет примером полной самоотдачи в служении любимому делу», — добавил Тихонов.

АО «Горэлектросеть» называют одним из лучших предприятий коммунальной сферы. Его создатель — Алексей Елин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Алексей Елин заслуживает, чтобы в его честь как минимум назвали одну из городских улиц, считает бывший вице-мэр Нижневартовска Дмитрий Трифонов. С легендарным энергетиком он знаком более 40 лет, и говорит — таких целеустремленных и порядочных людей еще поискать. «Очень жаль, что ушел такой человек. Он всегда думал на перспективу. Заслужил только уважение за ту работу, которую он проделал. И всегда болел за дело, а не, как сейчас говорят, лишь бы попиариться. И он всегда старался, чтобы была польза городу и населению», — добавил Трифонов.

Алексей Елин родился в 1943 году в городе Куртамыш Курганской области. Он работал в нефтяной промышленности, а с 1985 года трудился в энергетике. В 1995 году стал генеральным директором ОАО «Горэлектросеть», с 2011 года — исполнительный директор в этой же компании. С 2001 по 2011 был депутатом думы Нижневартовска. Был награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтяного комплекса Западной Сибири», обладатель званий «Заслуженный энергетик России» и «Ветеран труда РФ».

Редакция «URA.RU» приносит соболезнования родным и близким Алексея Елина.