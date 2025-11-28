Кремль уточнил слова Путина о нелегитимности Зеленского

«Владимир Путин говорил о ситуации которая де-факто сложилась на Украине», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он обратил внимание на необходимость внимательного прочтения слов главы государства. Песков отметил, что с одной стороны, существуют вопросы относительно легитимности Зеленского. С другой стороны, Путин подчеркивал желание вывести ситуацию в мирное русло.

Ранее в ответ на вопрос корреспондента URA.RU о том, с кем следует подписывать итоговые документы, президент России отметил наличие существенных проблем с легитимностью властей на Украине. По мнению Владимира Путина, руководство Украины совершило серьезную стратегическую ошибку, отказавшись провести президентские выборы, что привело к утрате легитимности действующего президента. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время подписание документов с украинскими властями не имеет смысла. Он отметил, что, хотя Россия заинтересована в достижении договоренностей с Украиной, в текущей ситуации это невозможно с юридической точки зрения.