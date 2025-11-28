Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Кремль уточнил слова Путина о нелегитимности Зеленского

Песков: слова Путина о нелегитимности Зеленского важно внимательно прочитать
28 ноября 2025 в 13:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков обратил внимание на необходимость внимательного прочтения слов Путина

Песков обратил внимание на необходимость внимательного прочтения слов Путина

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В последние дни активно обсуждаются слова президента России Владимира Путина относительно легитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Путин говорил о ситуации, которая де-факто сложилась на Украине. Такое уточнение сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин говорил о ситуации которая де-факто сложилась на Украине», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он обратил внимание на необходимость внимательного прочтения слов главы государства. Песков отметил, что с одной стороны, существуют вопросы относительно легитимности Зеленского. С другой стороны, Путин подчеркивал желание вывести ситуацию в мирное русло.

Ранее в ответ на вопрос корреспондента URA.RU о том, с кем следует подписывать итоговые документы, президент России отметил наличие существенных проблем с легитимностью властей на Украине. По мнению Владимира Путина, руководство Украины совершило серьезную стратегическую ошибку, отказавшись провести президентские выборы, что привело к утрате легитимности действующего президента. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время подписание документов с украинскими властями не имеет смысла. Он отметил, что, хотя Россия заинтересована в достижении договоренностей с Украиной, в текущей ситуации это невозможно с юридической точки зрения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал