Курганские инсайды: когда вернется Шумков

Курганская куница все правильно делает Коллаж URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков, говорят, вернется в здание правительства только через пару месяцев. Виной всему — больничные, на которые ушло и ближайшее окружение главы региона, и, возможно, он сам. На больничном и мэр Кургана Андрей Потапов. Причем, в кулуарах поговаривают, что он этому несказанно рад: сложная работа с документами упала на плечи его зама. По другую сторону — курганские медики, которые работают без устали, но при этом их еще и позорят за жалобы в СМИ.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Шумков нескоро вернется в правительство

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона Вадим Шумков появится в здании правительства ближе к Новому году. Как говорят источники, это может быть связано с массовыми больничными в руководстве региона. «Все на самоизоляции. Говорят, вплоть до Нового года руководство области в здании правительства не появится. Будут руководить удаленно», — считает инсайдер. Поговаривают, что коронавирус обнаружен у горничной, которая работает в резиденции главы региона. Ее супруг находится в тяжелом состоянии. Говорят, заболел и сам Шумков — во время заседания набсовета по созданию межрегионального научно-образовательного центра на базе УрФУ полпред президента в УрФО Николай Цуканов пожелал ему «выздоравливать». Правда, чем именно болен губернатор, держится в секрете.

Главе Кургана Андрею Потапову неожиданно повезло

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи в мэрии Кургана сплетничают о своеобразном везении курганского мэра Андрея Потапова, который ушел на больничный. «Потапову повезло. 30 октября заканчивается срок большинства контрактов, которые не успевают вовремя завершить. Но пока Потапов на больничном, он не при делах. Со всем приходится разбираться [первому заму мэра] Андрею Жижину», — передают слухачи.

Глава курганской «Рублевки» опасается встречаться с жителями

Руководитель Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») Сергей Дудин избегает встречи с жителями села Колесниково. Возмущенные вырубкой деревьев на кладбище люди просили главу разобраться с проблемой или хотя бы встретиться и обсудить ее. «Он сказал, что приехал и сам уже проверил кладбище. Когда он это делал? Никто его не заметил. А с нами, сказал, не будет встречаться из-за коронавируса. Мы предлагали близко не подходить и соблюдать дистанцию, хоть 10 метров, но он не согласился. Боится, наверное», — уточнил один из жителей села.

Курганские политики пиарятся на тарифах

Фото: Константин Щербина © URA.RU

Активисты ЛДПР провели одиночные пикеты против повышения тарифов на услуги ЖКХ в Кургане и Шадринске. Источники URA.RU крайне удивились и засомневались в искренности протеста местных представителей партии. «До акции, когда в Кургане на гордуме обсуждали необходимость увеличения тарифов, представители ЛДПР даже не пытались выяснить причины повышения, не пытались возражать. А голосовать и вовсе воздержались. Такое впечатление, что пикеты были ради пикетов», — рассказал источник из политической сферы. По слухам, партия одобрила данные пикеты в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Депздрав в проблемах здравоохранения винит медиков

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депздрав обвиняет курганских медиков в том, что они опозорили регион. Якобы такая реакция департамента последовала после многочисленных жалоб медиков в СМИ о проблемах. «Об этом главврачам заявила одна из руководителей депздрава на ВКС. Она кричала на врачей, что они позорят область. Что она закроет все больницы и сделает один большой ковидный госпиталь, и заставит их там работать без выходных. А они и так на пределе, куда уж больше. После таких разговоров последние врачи разбегутся. Вместо помощи их отчитывают, как двоечников в школе», — пояснил инсайдер.

Попасть в курганский госпиталь могут избранные или больные при смерти

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская медицина не справляется с наплывом пациентов. В инфекционный госпиталь берут только тех, кто при смерти и не может перемещаться самостоятельно. «Если раньше люди, которых доставили на скорой, сами заходили, то теперь их заносят на носилках», — отмечают медики. Вместе с тем, говорят слухачи, в некоторые инфекционные отделения все-таки можно попасть. «Родственница рассказала, что заплатила, чтобы ее положили в пульмонологию. Видимо, выживут сильнейшие — те, у кого деньги есть, и у кого иммунитет правильно сработает», — отмечают курганцы. Вместе с тем, жители города отметили некоторое улучшение в возможности дозвониться по номеру 25-03-03. По телефону заявку принимают, но, когда придет врач сказать не могут.

Пожарная сигнализация в новостройке не сработала

Пожар в доме №7 на улице Зорге в Кургане может оказаться криминальной историей. Инсайдеры сообщают, что при пожаре в высотке не сработала система дымоудаления автоматической пожарной сигнализации (АПС). Отношение к ней имеет компания фигуранта уголовного дела о мошенничестве Павла Кузнецова. «Именно его организация обслуживала в доме АПС. Но с февраля работы по обслуживанию не проводились. Сейчас следствие выясняет причины. ЧП могло иметь серьезные последствия», — заявил источник. В результате пожара угарным газом отравилась одна женщина, еще более 30 человек сотрудники МЧС спасли с помощью респираторов.

В Кургане снесут павильоны на скандальной ярмарке

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 25 торговых павильонов на Некрасовской ярмарке придется убрать, чтобы начать строить дорогу. Работы планируют начать на следующей неделе. «Это части предпринимателей, которые стоят там долгое время, наверняка не понравится. Люди могут начать возмущаться. Им предложат места там же на ярмарке, но они лишатся части прибыли, потому что потеряют привычное приторгованное место», — пояснил инсайдер. Дорога появится справа от ярмарки. Она будет подходить к крытому рынку, который сейчас там строится, и к большой парковке для автомобилей. Последнее время ярмарку преследуют скандалы. Недавно поджигали павильон, который когда-то принадлежал экс-лидеру ОПГ «Локомотив» Дмитрию Попову. Областное УФАС установило нарушение в действиях мэрии при организации ярмарки.

В курганской тюрьме наказали школьников-арестантов

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слухачи из ИК-2 (на Просвете) передают, что на днях дисциплинарная комиссия наказала несколько человек, которые обучаются в школе. Причина в том, что осужденные — ученики школы колонии не ходили на занятия. «Но школа официально закрыта с 15 октября на карантин, заниматься в группах нельзя из-за коронавируса. Комиссия составила рапорт, хотя знает о карантине», — пояснил инсайдер.

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