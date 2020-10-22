Челябинские инсайды: Текслер готовит отставки

Челябинский верблюд не скучает на карантине Коллаж URA.RU

В кулуарах челябинского правительства гадают, кого вслед за замминистра образования Еленой Зайко попросят написать заявление об увольнении. Судя по разговорам, предстоит масштабная кадровая чистка. В мэрии Челябинска все больше боятся заразиться коронавирусом. А еще элиты гадают, какой срок получит экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Пандемия приведет к отставкам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве области грядет серия отставок. Причем, речь идет не только о тех отставках, что были запланированы еще летом, но отложены до выборов и формирования нового состава ЗСО. Как говорят инсайдеры, на кадровые решения повлияла пандемия коронавируса. «Выяснилось, что некоторые министры и их заместители, вполне успешно работавшие в благополучный период, не смогли перестроиться на работу в сложных условиях, — говорит инсайдер. — Там, где решения надо принимать быстро, некоторые откровенно теряются, и поэтому губернатор Алексей Текслер поставил вопрос об их замене».

Кадровая чистка началась в минобразования

По словам инсайдеров, отставка замминистра образования региона Елены Зайко не единственная в этом ведомстве. Будут и другие увольнения. «К министерству накопилось много претензий и отвечать придется руководству», — утверждает инсайдер в губернаторской резиденции. Так, одной из претензий стало то, что в минобразования затягивали исполнение контрактов на дезинфекцию школ, хотя деньги получили вовремя, а в условиях пандемии конкурсные процедуры проводить не обязательно.

Чиновников без масок будут вылавливать

Фото: Илья Московец © URA.RU

Говорят, если во время рейдов по соблюдению масочного режима будут ловить чиновников без масок, то обязательно сообщат по месту службы. Вне зависимости, где работает нарушитель — в правительстве области, в мэрии или какой-либо другой властной структуре. Инсайдеры говорят, что это делается по просьбе областных властей. С проштрафившимися чиновниками проведут воспитательную работу, ведь они должны быть примером остальным гражданам.

Фартыгин пытается замкнуть выборы на себе

Замруководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин, внесенный в кадровый резерв Кремля, после обучения в Москве резко активизировался. «Он перетянул на себя вопросы выборов глав муниципалитетов, — говорят в кулуарах. — Дает местным элитам понять, что именно он является фаворитом областных властей в этой теме. Хотя за выборы отвечают три вице-губернатора». Теперь в кулуарах ломают головы, реально Фартыгин усилился или это его фантазии?

Новым вице-спикером недовольны

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый вице-спикер челябинского ЗСО Виктор Павлов вызвал недовольство коллег. Ему подконтрольны два комитета. Обычно заседания проводят их руководители, вице-спикер лишь присутствует. «А тут Павлов стал вести заседания сам. Председатели комитетов оказались рядовыми участниками. Были обижены, тем, что их отодвинули. Особое недовольство было со стороны депутатов-старожилов» — рассказывают в заксобрании. В ЗСО подумывают над тем, чтобы вручить Павлову распечатанный регламент работы заксобрания, чтобы вице-спикер изучил документ, который, возможно, даже не читал.

На экс-мэра Челябинска делают ставки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На будущей неделе будет оглашен приговор экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки. По слухам, в кулуарах уже заключают пари, какой срок получит Тефтелев и будет ли срок реальным. «Понятно, что прокуратура запросит реальный срок и многомиллионный штраф, — толкуют в кулуарах. — Но есть минимальный шанс на то, что суд назначит условный срок. Можно даже ставки делать». Некоторые считают, что экс-мэр действительно получит реальный срок и отправится в колонию строгого режима, но ненадолго. Якобы не пройдет и года, как его отпустят из-за тяжелого, почти смертельного заболевания. Так было к примеру, с бывшим главврачом областной больницы №4 Михаилом Шуховцевым, который вместе с экс-министром здравоохранения региона Виталием Тесленко был осужден за получение взяток. Шуховцев провел в колонии менее полугода и его отпустили досрочно по состоянию здоровья.

Новичок требует кабинет получше

Новый депутат заксобрания Вячеслав Ершов, с трудом получивший штатную должность, недоволен своим кабинетом. «Ему достался кабинет на нижних этажах, а он считает, что должен сидеть где-то наверху, поближе к начальству, — рассказывает инсайдер из парламента. — Теперь он пристает ко всем руководителям и просит апартаменты получше». Ершову в ответ говорят, что негоже новичку, которому с таким трудом выбили зарплату, хлопотать о привилегиях, которые положены депутатам-старожилам. Сам же Ершов, которого сначала упрекали в прогулах, стал вести себя образцово. Ходит на все заседания и не пропускает аппаратных совещаний по понедельникам.

Депутат приглашает коллег в интимный салон

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Странные слухи ходят про депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева. В кулуарах толкуют, что он причастен к открытию нового салона на Кировке, где по слухам оказывают интимные услуги. «По крайней мере, нескольким коллегам он кидал ссылки на аккаунты этого салона, приглашал посетить и говорил, что поможет обеспечить высший прием. Еще говорят, что помогает ему в раскрутке салона его приятель Александр Савицкий, который когда-то баллотировался в депутаты Металлургического райсовета, но выборы проиграл». Сам Хазиев уверяет, что не имеет к этому салону никакого отношения. А когда его спросили об этом напрямую, поспешил удалить из своих аккаунтов подписки на данный салон. Сами же депутаты отказывались от приглашения Хазиева, так как боялись, что их в салоне будут тайно снимать на видео, а потом шантажировать.

Рыбинспектору грозит уголовное дело

По слухам, оскандалившийся глава челябинского Рыбнадзора Владимир Лосев может «доиграться» до уголовного дела. После опубликованной видеозаписи и истории с избиением пенсионера на озере Аргази, ему реально грозит статья за рукоприкладство. Элиты утверждают, что Лосев регулярно ведет себя подобным образом, и все устали от его «звездной болезни». К слову, на прежней работе к нему, говорят, также были претензии.

Депутат готов покаяться

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что депутат гордумы Александр Галкин, которому грозит исключение из «Единой России» за поддержку на выборах в ЗСО кандидата от «Справедливой России», ищет выходы на вице-губернатора Анатолия Векшина. «Понятно, что Векшин сейчас на больничном и на самоизоляции. Лично с Галкиным встретиться не может, — говорит источник. Галкин пытается писать ему во все мессенджеры, уверяя, что ему надо сообщить какую-то полезную информацию». Говорят, что депутат желает покаяться в грехах, рассказать о тех, кто попросил его работать на Ларина и поклясться в верности «Единой России». Но это ему вряд ли поможет.

Силовиков удивила стратегия Дубровского

Говорят, что в рамках расследования уголовного дела по оплате услуг за «Стратегию-2020», принятой при губернаторе Борисе Дубровском, опрашивали сотрудников минэкономразвития. За стратегию, как теперь известно, заплатили 50 млн рублей, из них 18 млн рублей за счет средств «Агентства инвестиционного развития» («АиР»), дочерней структуры министерства. Участие «АиР» и стало поводом для уголовного дела, а показания дал экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев. «А сама-то стратегия пригодилась?» — спрашивали силовики. «Нет! Так и осталась красивым буклетом!» — откровенно отвечали чиновники, чем приводили силовиков в замешательство.

Экс-губернатор передумал отдавать землю Аристову

Говорят, что депутат гордумы Челябинска Илья Мительман все-таки сумел убедить экс-губернатора Михаила Юревича не отдавать участок олигарху Александру Аристову под строительство нового спортивного центра. «Мительман сумел достучаться даже до Лондона, где живет Юревич, после чего в ТРК „Родник“, за которым закреплен участок, вдруг заявили, что пока не готовы вести переговоры с ГК „Ариант“ Аристова, — рассказывает инсайдер. — Но окончательно еще не отказали». По слухам, Мительман собирается сам выкупить этот участок за 250 миллионов рублей, хотя в городе сомневаются, что у него найдутся такие деньги. Впрочем, в компании Аристова заявили, что готовы строить центры в другом месте.

COVID ослабил дорожников

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коронавирус продолжает ослаблять ряды дорожников. Говорят, что вслед за начальником комитета по дорожному строительству Ринатом Кучитаровым коронавирусом заболела его заместитель. С учетом того, что болен и вице-мэр Максим Куляшов, курировать, как идут дорожные работы в городе, фактически некому. «Оставшаяся часть сотрудников переведена на удаленку, выезжать на объекты некому», — уверяют инсайдеры. Есть опасения, что коммерсанты воспользуются этим моментом и начнут работать спустя рукава. Вся надежда на то, что до снегопадов чиновники успеют вылечиться.

Экс-силовик помогает VIP Златоуста

Бывший руководитель следственного отдела по Златоусту Андрей Морозов, не сумевший стать федеральным судьей, оказался вполне успешным адвокатом. Инсайдеры рассказывают, что он помог коммерсантам из окружения экс-мэра Вячеслав Жилина отбиться от уголовного дела. Чуть больше года назад в профилактории, принадлежащем семье бизнесменов Сгоянов, ФСБ проводила обыски. А у Сгоянов, как известно, с Жилиным большая дружба. Сгоянов подозревали в хищении 26 млн рублей, выделенных на содержание детей. Делом занимался местный следственный отдел. Расследование ничем не закончилось. «Морозов подключился к процессу, воспользовался старыми связями, и дело сошло на „нет“, — утверждает инсайдер. — Якобы нет состава преступления. Правда, еще нет ясности, как на это отреагируют надзорные органы». Кстати, сейчас Морозов представляет в Златоусте интересы бизнесменов Евгения и Сергея Вайнштейнов.

Жилин договорится с Вайнштейном

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается Сергея Вайнштейна, то экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин окончательно договорился с бизнесменом, что тот поможет ему на выборах в Госдуму в 2021 году. «Жилин пытался помогать Вайнштейну в 2015 году, когда бизнесмен баллотировался от ЛДПР. Только после окрика со стороны „Единой России“, в которой состоял сам Жилин, он эту поддержку свернул, — напомнил инсайдер. Но сейчас ситуация поменялась». Единственная проблема состоит в том, что Вайнштейн так и состоит в ЛДПР, а Жилин, как всем известно, вошел в ряды партии «За правду».

Главу Вишневогорска должны сменить

Ходят слухи, что в Вишневогорске грядет смена главы. Нынешний глава Яков Гусев правит населенным пунктом уже два срока, народ его знает, как крепкого хозяйственника, однако последние скандалы вокруг потраченных бюджетных средств могут стоить ему кресла. Речь идет о нескольких миллионах рублей, которые были потрачены неэффективным образом на реконструкцию единственного водовода от озера Аракуль, питающего поселок. Инсайдеры отмечают, что в правительстве региона начали обходить таких глав стороной. Тем более, что в ноябре текущего года у него истекают полномочия.

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