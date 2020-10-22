Инсайды ХМАО: Комарова не принимает подарки

Политическая элита ХМАО сбилась с ног в поисках подарков на юбилей губернатору Югры Наталье Комаровой, а также вакцины от COVID-19 для себя. Зато мэры вздохнули с облегчением после того, как поняли, что имеют шансы на переизбрание. Еще в свежих инсайдах о том, почему у рядовых полицейских появился повод обидеться на нового главу окружного УМВД Дамира Сатретдинова и о демарше чиновников из Сургутского района, который они чуть не устроили силовикам.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Политический истеблишмент не знал, что подарить губернатору Югру
Говорят, что политический истеблишмент региона сбился с ног в придумывании вариантов подарков на юбилей губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Она славится тем, что не принимает презенты от дарителей и даже отсылает их обратно. «Максимум, на что готова согласиться губернатор — это букет цветов. Поэтому в юбилей резиденция была просто усыпана ими. Ну, и политикам различного ранга пришлось поупражняться в красноречии в социальных сетях. Ну, а подарки глава региона получила лишь от близких, в кругу семьи», — обсуждают слухмейкеры.
Югорская элита ищет вакцину от коронавируса
Югорская элита озаботилась идеей вакцинации от коронавируса. Пример губернатора ХМАО Натальи Комаровой, переболевшей COVID-19, только подтолкнул истеблишмент к такому решению. Теперь всех волнует лишь один вопрос — как достать препарат. Ради вакцины многие готовы слетать в Москву. «Уж как губернатор старалась максимально себя обезопасить, и то все-таки заразилась. Так что лучше привиться. Хорошо главврачам и депутатам от медицины, они в любом случае в скором времени получат ампулу», — переговариваются в политтусовке.
Югорские мэры уловили сигнал от губернатора
Югорские мэры выдохнули после того, как мегионские депутаты переизбрали на новый срок в качестве главы города Олега Дейнеку. Таким образом, все шесть глав территорий, у которых срок полномочий истекал осенью, получили поддержку от губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Остальные градоначальники восприняли это как сигнал, что при желании и они смогут быть переизбраны, когда придет их время. «Очевидно, что глава региона выбрала принцип, что коней на переправе не меняют. Так что самое главное, не допустить глобальных промахов в работе», — признается один из мэров.
Новый глава полиции ХМАО навлек на себя гнев подчиненных
Источники из числа силовиков рассказывают, что новый глава полиции ХМАО Дамир Сатретдинов всерьез взялся за нарушителей масочного режима из числа полицейских. «Известно, что в начале эпидемии, часть полицейских не просто не носили маски сами, но и не очень охотно штрафовали югорчан за это. Все к этому привыкли, а тут пришла вторая волна, а привычка осталась. Теперь ситуацию нужно исправлять, а убеждениями, видимо, не получается. Говорят, что по премии ударили сотням силовиков, из-за чего в стане полицейских сформировалась целая каста недовольных новым руководством», — говорит слухмейкер.
Главы поселений из Сургутского района хотели защитить опального мэра, но передумали
Ходят слухи, что главы поселений Сургутского района хотели публично выступить в защиту мэра Белого Яра Елены Никифоровой, которая является фигурантом уголовного дела и заявить о произволе со стороны правоохранительных органов. Однако после общения с силовиками на этот счет успокоились и решили не баламутить воду. «Инициаторам акции напомнили о собственных прегрешениях и рекомендовали заниматься делами тех поселений, которые они возглавляют. Пусть берут пример с главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Он, как только почувствовал, что пахнет жареным, сам написал заявление в следственный комитет заявление на Никифорову, чтобы силовики проверили законность предоставления служебного жилья в одной из новостроек поселка. Вот что значит держать нос по ветру», — смеются злопыхатели.
Югорский олигарх пытает вновь войти в доверие к «Сургутнефтегазу»
Поговаривают, что югорский олигарх Андрей Копайгора разработал целую схему, чтобы стать поставщиком «Сургутнефтегаза». Предприниматель владеет кабельным заводом «Элкап» и в свое время отгружал нефтяникам крупные партии товара. Однако после того, как у него в бизнесе появились проблемы, «Сургутнефтегаз» отказался от его услуг и даже занес в черный список. Однако югорский олигарх собирается вновь наладить сотрудничество с нефтяниками, просто под другим брендом. Теперь кабельную продукцию будет производить фирма, подконтрольная основному кредитору Копайгоры — национальному банку «Траст». «Просто на официальных документах теперь будет красоваться другое юридическое лицо. А вся продукция будет выпускать на производственных мощностях Копайгоры. Ловкость рук и никакого мошенничества», — удивляются слухачи.
Скандал в югорском ЛДПР может привести к смене руководства партии
Говорят, что выход из фракции ЛДПР депутата Думы ХМАО Игоря Винникова может поменять расклад сил внутри регионального отделения партии. Образ парламентария, который открыто заявил о наличии проблем в стане югорских соколов Жириновского, выглядит вполне перспективно с точки зрения политтехнологов. «В Москве могут вполне доиграть эту партию до конца. Провести некую чистку рядов, а Винников будет символов этих перемен. Тем более, что он вышел не из ЛДПР, а только из думской фракции. Неплохой пиар-поход перед стартом кампании по выборам в Государственную и региональную Думы», — шепчутся слухачи.
Коммунисты предают идеалы ради денег
По слухам, самая крупная коалиция коммунистов в думе Мегионе, на поверку может не быть однородная в своих мнениях. Поговаривают, что один из «красных» новичков уже выбивает себе преференции через «Единую Россию». «В думу от КПРФ прошли разные люди, в том числе и не очень опытные, для которых думский мандат, в первую очередь — это шанс поправить свое финансовое положение через полученные связи. В Мегионе есть влиятельные представители „партии власти“, которые не отказывают в помощи еще вчерашний ярым коммунистам, получая взамен лояльность „красного блока“», — рассказывает инсайдер.
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