Инсайды ХМАО: Комарова не принимает подарки

Будьте как югорская птица Коллаж URA.RU

Политическая элита ХМАО сбилась с ног в поисках подарков на юбилей губернатору Югры Наталье Комаровой, а также вакцины от COVID-19 для себя. Зато мэры вздохнули с облегчением после того, как поняли, что имеют шансы на переизбрание. Еще в свежих инсайдах о том, почему у рядовых полицейских появился повод обидеться на нового главу окружного УМВД Дамира Сатретдинова и о демарше чиновников из Сургутского района, который они чуть не устроили силовикам.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Политический истеблишмент не знал, что подарить губернатору Югру

Говорят, что политический истеблишмент региона сбился с ног в придумывании вариантов подарков на юбилей губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Она славится тем, что не принимает презенты от дарителей и даже отсылает их обратно. «Максимум, на что готова согласиться губернатор — это букет цветов. Поэтому в юбилей резиденция была просто усыпана ими. Ну, и политикам различного ранга пришлось поупражняться в красноречии в социальных сетях. Ну, а подарки глава региона получила лишь от близких, в кругу семьи», — обсуждают слухмейкеры.

Югорская элита ищет вакцину от коронавируса

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорская элита озаботилась идеей вакцинации от коронавируса. Пример губернатора ХМАО Натальи Комаровой, переболевшей COVID-19, только подтолкнул истеблишмент к такому решению. Теперь всех волнует лишь один вопрос — как достать препарат. Ради вакцины многие готовы слетать в Москву. «Уж как губернатор старалась максимально себя обезопасить, и то все-таки заразилась. Так что лучше привиться. Хорошо главврачам и депутатам от медицины, они в любом случае в скором времени получат ампулу», — переговариваются в политтусовке.

Югорские мэры уловили сигнал от губернатора

Югорские мэры выдохнули после того, как мегионские депутаты переизбрали на новый срок в качестве главы города Олега Дейнеку. Таким образом, все шесть глав территорий, у которых срок полномочий истекал осенью, получили поддержку от губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Остальные градоначальники восприняли это как сигнал, что при желании и они смогут быть переизбраны, когда придет их время. «Очевидно, что глава региона выбрала принцип, что коней на переправе не меняют. Так что самое главное, не допустить глобальных промахов в работе», — признается один из мэров.

Новый глава полиции ХМАО навлек на себя гнев подчиненных

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Источники из числа силовиков рассказывают, что новый глава полиции ХМАО Дамир Сатретдинов всерьез взялся за нарушителей масочного режима из числа полицейских. «Известно, что в начале эпидемии, часть полицейских не просто не носили маски сами, но и не очень охотно штрафовали югорчан за это. Все к этому привыкли, а тут пришла вторая волна, а привычка осталась. Теперь ситуацию нужно исправлять, а убеждениями, видимо, не получается. Говорят, что по премии ударили сотням силовиков, из-за чего в стане полицейских сформировалась целая каста недовольных новым руководством», — говорит слухмейкер.

Главы поселений из Сургутского района хотели защитить опального мэра, но передумали

Ходят слухи, что главы поселений Сургутского района хотели публично выступить в защиту мэра Белого Яра Елены Никифоровой, которая является фигурантом уголовного дела и заявить о произволе со стороны правоохранительных органов. Однако после общения с силовиками на этот счет успокоились и решили не баламутить воду. «Инициаторам акции напомнили о собственных прегрешениях и рекомендовали заниматься делами тех поселений, которые они возглавляют. Пусть берут пример с главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Он, как только почувствовал, что пахнет жареным, сам написал заявление в следственный комитет заявление на Никифорову, чтобы силовики проверили законность предоставления служебного жилья в одной из новостроек поселка. Вот что значит держать нос по ветру», — смеются злопыхатели.

Югорский олигарх пытает вновь войти в доверие к «Сургутнефтегазу»

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что югорский олигарх Андрей Копайгора разработал целую схему, чтобы стать поставщиком «Сургутнефтегаза». Предприниматель владеет кабельным заводом «Элкап» и в свое время отгружал нефтяникам крупные партии товара. Однако после того, как у него в бизнесе появились проблемы, «Сургутнефтегаз» отказался от его услуг и даже занес в черный список. Однако югорский олигарх собирается вновь наладить сотрудничество с нефтяниками, просто под другим брендом. Теперь кабельную продукцию будет производить фирма, подконтрольная основному кредитору Копайгоры — национальному банку «Траст». «Просто на официальных документах теперь будет красоваться другое юридическое лицо. А вся продукция будет выпускать на производственных мощностях Копайгоры. Ловкость рук и никакого мошенничества», — удивляются слухачи.

Скандал в югорском ЛДПР может привести к смене руководства партии

Говорят, что выход из фракции ЛДПР депутата Думы ХМАО Игоря Винникова может поменять расклад сил внутри регионального отделения партии. Образ парламентария, который открыто заявил о наличии проблем в стане югорских соколов Жириновского, выглядит вполне перспективно с точки зрения политтехнологов. «В Москве могут вполне доиграть эту партию до конца. Провести некую чистку рядов, а Винников будет символов этих перемен. Тем более, что он вышел не из ЛДПР, а только из думской фракции. Неплохой пиар-поход перед стартом кампании по выборам в Государственную и региональную Думы», — шепчутся слухачи.

Коммунисты предают идеалы ради денег

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, самая крупная коалиция коммунистов в думе Мегионе, на поверку может не быть однородная в своих мнениях. Поговаривают, что один из «красных» новичков уже выбивает себе преференции через «Единую Россию». «В думу от КПРФ прошли разные люди, в том числе и не очень опытные, для которых думский мандат, в первую очередь — это шанс поправить свое финансовое положение через полученные связи. В Мегионе есть влиятельные представители „партии власти“, которые не отказывают в помощи еще вчерашний ярым коммунистам, получая взамен лояльность „красного блока“», — рассказывает инсайдер.

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