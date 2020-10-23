Свердловские инсайды: сроки отставки мэра

Свердловский соболь заботится о здоровье — будьте как он Коллаж URA.RU

Фокус внимания политического бомонда сместился в мэрию Екатеринбурга. Не меньше сроков окончания пандемии истеблишмент интересует время отставки Александра Высокинского и судьба вице-мэра Екатерины Куземки. Разбавляет интерес пара политических анекдотов про доносы от директора «Водоканала» и офис бывшего вице-мэра Екатеринбурга в подсобке паба. Подробнее — в свежих «Инсайдах».

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Казакова станет новой жертвой

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «Белом доме» поговаривают, что следующей жертвой активно ведущего себя замгубернатора Олега Чемезова может стать министр инвестиций и развития Виктория Казакова. «Мало ей проблем с „Титановой долиной“, так еще и от нападок курирующего замгубернатора отбиваться. Тем более, что Олег Леонидович уже расставил своих людей на несколько важных должностей и теперь у него есть время сменить и самого министра Казакову», — рассуждает инсайдер.

Бахтерева просят стать министром…

Новый министр агропромышленного комплекса с трудом привыкает к новому статусу, рассказывают в окружении чиновника. 33-летний Бахтерев погрузился в изучение документов, но ведет себя пока не «по статусу», чувствуя, что выглядит на фоне коллег «белой вороной», подчеркивают наблюдатели. «Конечно, в обычное время ему было бы проще стать частью кабмина, регулярно появляясь на заседаниях правительства, общаясь с коллегами. А пока совещания проходят в режиме ВКС он остается „тем новым министром“, фамилию которого даже не все еще выучили», — шепчутся в Белом доме.

…, а Зырянова — скорее освободить кресло

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначение Бахтерева больше всего радует его коллегу из МУГИСО, действующего первого замглавы ведомства Елену Николаеву, рассказывают знакомые чиновницы. «Они с новым министром ровесники. Если его быстро и почти без дискуссий назначили, значит, и ее пора ставить во главе МУГИСО», — пересказывают инсайдеры диалоги в министерстве. Оснований для ухода Сергея Зырянова при этом не так много: хотя в следующем году министр отметит 65-летие, по закону он может работать до 70 лет.

Списки чиновников с прививкой от COVID засекретят

Депутатам и чиновникам рекомендовали временно отказаться от рассказов о том, что они поставили прививку от коронавируса. «Начало массовой прививочной кампании задерживается, и новости о том, что кто-то из власть имущих получил доступ к вакцине, пока простым людям ее даже не предлагают вызывают лишние бурления в соцсетях», — намекают слухмейкеры. Существует и другой повод держать списки людей с прививками в секрете. «Если он после прививки заболеет, кто поверит в эффективность нашей вакцины?» — рассуждают инсайдеры.

«Молодая гвардия» меняет руководство

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предстоящих выходных в Екатеринбург приезжает руководство «МГЕР» для проведения окружного совещания. Визит готовит координатор «Молодой Гвардии» по УрФО Артем Николаев. Изначально предполагалось, что совещание пройдет в Челябинске, однако из-за смены политических раскладов его перенесли в столицу Урала. И неспроста: землячка Николаева, зампред МГЕР Юлия Перегудова на съезде (в ноябре или декабре) возглавит организацию. И заберет его в Москву. В екатеринбургской МГЕР уже начинают обсуждать, кто получит должности (руководителя регионального отделения и окружного координатора МГЕР), которые освободятся после переезда Николаева.

Коронавирусная тревога в заксобрании оказалась ложной

Говорят, что свердловские депутаты получили результаты тестов ПЦР, взятые после заседания 13 октября. Пробы оказались чистыми. Народные избранники осторожно выдохнули уже накануне. «Если бы прозвучал сигнал, за нами бы уже пришли», — пошутил один из депутатов. В заражении коронавирусом подозревали Виктора Бабенко и Вячеслава Погудина, которые, по данным коллег, имели прямой контакт с вирусоносителями, но информация не подтвердилась. «Со следующей недели разрешили приходить на работу», — поделился собеседник агентства. Тем не менее, заксобрание продолжает работать в режиме осажденной крепости. Следующее заседание намечено только на 17 ноября, и сроки могут быть перенесены из-за пандемии.

Стерилизация ударит по зампреду заксобрания

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, неприятная ситуация, которая складывается вокруг уральского пансионата на Уктусе, где насильственно стерилизовали женщин, может ударить по первому вице-спикеру свердловского ЗС Владимиру Власову. Именно он в то время курировал социальные вопросы в свердловском правительстве. «Вполне возможно, что у Власова могут возникнуть трудности с новым выдвижением в законодательное собрание в 2021 году», — шепчутся в кулуарах.

Свердловский депутат пообедал по поручению Бабушкиной

Депутат свердловского заксобрания Кирилл Некрасов оказался в объектом пересудов и насмешек. Поводом для них стала запись в личном Instagram политика, в котором на днях появился снимок с записью о посещении школьных столовых в Артемовском. Суть записи сводится к тому, что депутат отобедал в школьных столовых, проверяя их работу, «по поручению Л.В. Бабушкиной». «А без поручения сделать это было нельзя? Или отчитаться о съеденном школьном обеде как-то иначе», — смеются в кулуарах заксобрания.

В свердловском правительстве делят еще 8 должностей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что при подборе главы Центра управления регионом возникли проблемы. Они и никуда не исчезли даже после назначения на пост вице-мэра Екатеринбурга Ильи Захарова. Для того, чтобы заполнить все руководящие ставки, в дополнение к главе нужно утвердить еще восемь специалистов. По предварительным данным, каждый должен быть представителем министерства. Проблема в том, что перспективных управленцев в правительстве не так много, а у действующих заместителей министра и так много задач, так что нагружать их темой цифровой трансформации никто не хочет.

У семьи Лаппо нашелся секретный бизнес

Инсайдеры утверждают, что депутат свердловского заксобрания, бывший глава Железнодорожного района Екатеринбурга Валентин Лаппо может иметь доходы от нелегальных автостоянок на территории района. «В этот бизнес пытались зайти люди со стороны. Им объяснили, что практически на каждом участке земли наряду с долями других интересантов есть интересы семьи Лаппо, — рассказал собеседник. Один из объектов, говорят, расположен прямо под окнами свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улице Николая Никонова.

Истеблишменту раскрыли сроки отставки мэра Екатеринбурга

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Смена власти в Екатеринбурге произойдет в первой декаде ноября, знают слухмейкеры. Этот временной промежуток якобы был озвучен политическим администраторам, которые будут участвовать в большой кадровой перестановке. «Рокировка должна произойти до того, как в гордуме начнутся согласительные комиссии по бюджету», — объясняет логику наблюдатель.

Высокинский отбил донос в резиденцию губернатора…

Рассказывают, что в резиденцию свердловского губернатора поступила очередная жалоба на мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. На этот раз главу города попытались уличить в недостаточно активной поддержке прогубернаторских кандидатов на довыборах в гордуму — Антона Швалева (округ №3, Верх-Исетский район) и Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район). Чтобы доказать обратное, глава города встретился со Швалевым в своем кабинете 22 октября. «Встреча была, скорее, показательной: обсудили мобилизацию, зоны ответственности, после чего разошлись», — рассказал собеседник агентства.

… и отправил главу района к избирателям

Доказать мэру верность губернатору помогает глава Ленинского района Дмитрий Ноженко. Рассказывают, что мэр, реагируя на замечания сверху, попросил чиновника попиарить Чачина в его округе. Как итог — Ноженко перестал ходить на мероприятия без кандидата в депутаты и сопровождает отчеты о работе совместными фото с ним.

Куземку отстранили от дел…

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Серьезные аппаратные поражения терпит вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка. Одним из признаков этого является то, что довыборы в гордуму проходят практически без ее участия. Отчаявшись, пиарщица даже пыталась вести свою игру, но получила строгие указания от мэра Высокинского свернуть всякую активность.

… однако она не сдается

Между тем, сама Екатерин Куземка отступать не хочет. Больше того, на прошедшей неделе в телеграмм-каналах, контролируемых мэрией, были размещены несколько статей, критикующих деятельность свердловской полиции. «Екатерина Анатольевна отважно пытается примерить на себя роль „полпредского терминатора“, и это уже давно заметили», — делится наблюдениями инсайдер.

Директора «Водоканала» заподозрили в доносах на мэра

Рассказывают, что одна из причин, по которой мэр Екатеринбурга Александр Высокинский практически не общается с директором ЕМУП «Водоканал» Евгением Лузгиным, — подозрения в адрес топ-менеджера. В администрации считают, что Лузгин доносит силовикам на главу города и его команду, делятся слухмейкеры. «Хотя это вообще бред. Слишком мелко для руководителя такого предприятия», — уверены другие наблюдатели.

Бывший вице-мэр Екатеринбурга нашелся в элитном ресторане

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-вице-мэр Екатеринбурга по капстроительству Алексей Белышев, который, по слухам, после увольнения в 2018 году пропал «с радаров» бывших товарищей, ведет свои дела из офиса в ресторане «Порт Стенли» (которым руководит его жена Ева) в центре города. Сейчас чиновник, как рассказывают его знакомые, занимается недвижимостью. «Он неплохо чувствует себя в статусе рантье и выглядит значительно лучше, чем в годы тяжелой работы в мэрии», — делится инсайдер.

Православная активистка осталась без спонсоров на довыборах в думу…

Кандидат на довыборы в гордуму Екатеринбурга от «Справедливой России» Оксана Иванова (округ №3, Верх-Исетский район) не смогла найти поддержку среди крупных ФПГ. Рассказывают, что единственный финансовый источник, за счет которого она одна из первых запустила рекламную кампанию, — средства партии. «Из Москвы местным эсерам пришло четыре миллиона рублей — по два на каждого [кандидата]», — поделился источник.

…, а одна из причин безденежья — конфликт с РПЦ

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что, вопреки слухам, Иванова так и не смогла заручиться поддержкой Екатеринбургской епархии на довыборах, хотя изначально ожидалось, что православная активистка получит поддержку церкви в борьбе с другими кандидатами. «Ей не простили публичную активность, когда епархия просила не выступать», — объяснил инсайдер, вспоминая, как Иванова, ассоциирующаяся с митрополией, открыто критиковала губернатора Евгения Куйвашева за санитарные ограничения во время пасхальных богослужений.

Глава горизбиркома оказался нежеланным гостем

Присутствие руководителя избиркома Екатеринбурга Вадима Антошина на областных штабах по довыборам в гордуму, где обсуждаются политические вопросы, смутило наблюдателей. «В свое время Тунгусов был против этого, объясняя тем, что это может скомпрометировать формально независимый орган. И даже после его ухода многие придерживались этой установки. А Антошин присутствует там, где решается судьба кандидатов», — удивляется слухмейкер.

Нижнетагильские депутаты уходят в изоляцию

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нижнетагильская дума, как и заксобрание, тоже готовится прервать работу из-за коронавируса. Правда, в отличие от областных коллег, муниципальных депутатов все же настигла пандемия. Диагноз подтвердился у 4 из 28 народных избранников, в том числе, у спикера Вадима Раудштейна и его заместителя Игоря Базилевича. В связи с этим тагильские депутаты планируют собраться на заседание не раньше 17 ноября. Кроме того, в думе обсуждается возможность использования дистанционных технологий.

Кокшаров хотел отказаться от Мира

Комичный случай рассказывают в администрации Екатеринбурга. Якобы Виктор Кокшаров рассчитывал на переименование улицы Мира, на которой стоит главный корпус УрФУ, в честь юбилея университета. «Идея, может, и неплохая, Мира может быть где угодно. Но решение пришло поздно, обсуждалось впопыхах, в итоге улицу переименовывать никто не стал, а нашли безымянное направление где-то на задворках», — намекает инсайдер. По одной из версий, улица в память о юбилее УрФУ появится в квартале общежитий ЭКСПО.

Бывший заместитель Цветкова станет агентом

Замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Есина, покинувшая пост в министерстве после назначения туда Андрея Карлова, снова готовится сменить работу. Сейчас она трудится в госпитале ветеранов войн, но получила интересное предложение. «Есина приглашена на работу в ГКБ № 40, причем непонятно на какой функционал, и эта неопределенность — самое интересное. Может статься, что [главврача ГКБ №40 Александра] Прудкова интересует компромат на [экс-главу минздрава Андрея] Цветкова, которым, теоретически, может владеть потенциальная сотрудница», — прогнозирует инсайдер и напоминает о давней вражде двух вышеупомянутых медиков.

Главврач скандальной COVID-больницы доказал свою неприкасаемость

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что главврач ЦГКБ №1 Дмитрий Айрапетов, у которого весной произошла самая массовая вспышка коронавируса, доказал свой статус неприкасаемого. Несмотря на бегство сотрудников и проблемы с выплатами медикам, медицинский начальник не получил разнос от министра здравоохранения Андрея Карлова. Последний приезжал разбираться, но не услышал про давний конфликт Айрапетова с главой кафедры хирургии УГМУ Сергеем Чернядьевым. «Это старая и неприятная история, которая привела к плохим последствиям. Карлов на встрече с коллективом, например, не узнал, что тот конфликт часто и приводил к утечке профильных специалистов — хирургов», — говорит инсайдер.

Полянин потерял влиятельного патрона

У главного редактора свердловской «Областной газеты» Дмитрия Полянина появился повод для переживаний. Намекают, что менеджер подчеркивал свою близость к одному из топов минцифры, Алексею Волину. «Хвалился, что Волин приглашает его в Москву и лично включил в состав экспертного совета по региональным печатным СМИ. А теперь Волин одним росчерком пера потерял влияние», — подчеркивают слухмейкеры. Без влиятельного протеже Полянину будет сложнее противостоять свердловским властям, намекают наблюдатели.

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