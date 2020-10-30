Россияне получили шанс заработать на последствиях коронавируса

Мосбиржа фиксирует повышенный интерес россиян к иностранным бумагам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В период пандемии россияне начали искать замену банковским депозитам, чья доходность начала падать из-за снижения ставок Центробанка России. Процесс инвестирования стал проще, что подтверждается статистикой: на фондовый рынок зашло почти три миллиона новых игроков в России, тогда как в 2019 году с начала года до октября доступ к рынкам Московской биржи получили около миллиона частных инвесторов.

В 2020 году Мосбиржа зафиксировала повышенный интерес россиян к иностранным бумагам. Объем торгов иностранными акциями на российском рынке в августе составил 1,53 трлн рублей, впервые превысив объем торгов российскими бумагами (на 9%). При этом отечественный рынок только оправляется от последствий мартовского снижения в пандемию, тогда как американский индекс S&P 500 не только отыграл просадку, но и обновил максимумы начала года.

С начала 2020 года на фондовый рынок зашло почти три миллиона новых игроков в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты инвестиционной компании «Фридом Финанс» отмечают, что клиенты, которые вложили средства в долларовые активы иностранных компаний, смогли получить большую доходность по сравнению с отечественным рынком. С 2014 года среднегодовая доходность российских акций без учета дивидендов составила около 15%. Эта доходность была нивелирована удешевлением рубля к доллару на 15%. Средний прирост в акциях в США за тот же период составил 10% годовых плюс дивиденды порядка 2% в год. При пересчете в рубли получается доходность более 25% годовых.

Главные тенденции рынка в период карантина

Пандемия 2020 года подстегнула интерес и выявила потребность населения в IT-технологиях. С весны жители планеты не выходили из видеозвонков в Skype или Zoom, вечера — под сериалы от Netflix, шоппинг — на Amazon, общение с друзьями — в Facebook. В результате большинство высокотехнологичных компаний улучшили свои финансовые показатели. Так, акции Amazon с марта выросли более чем на 90%, а ценные бумаги PayPal — почти в 2,5 раза.

Специалисты фондового рынка верят в перспективу роста индексов этих компаний. Даже после победы над коронавирусом потребность в IT-решениях сохранится. Эксперты ИК «Фридом Финанс» советуют обратить внимание на ценные бумаги Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Netflix. Кроме того, показали хорошие результаты акции облачного ПО и софта Salesforce, Workday, ServiceNow, Adobe, Visa и Mastercard.

Специалисты фондового рынка верят в перспективу роста индексов IT-компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как реагирует рынок

Самым доступным способом вложений в долларовые активы иностранных эмитентов остаются биржевые фонды. Покупая ПИФ (паевой инвестиционный фонд— форма инвестиций, при которых инвесторы являются собственниками долей в активах фонда), инвестор экономит на комиссиях, так как одной сделкой приобретается портфель акций, а не каждая бумага по отдельности.

В управляющей компании «Восток-Запад» учли рост высокотехнологичного сектора и перспективы доходности американских IT-компаний и запустили биржевой фонд «Лидеры технологий». Фонд уже торгуется на Московской бирже. По данным портала InvestFunds, с начала 2020 года он занимает первую строчку среди других ПИФов с показателем доходности пая в 86,3%. «Фридом Финанс» поддерживает ликвидность и цены ПИФа.

В биржевой паевый фонд «Лидеры технологий» могут быть включены акции только крупных и стабильных компаний. В фонд входят ценные бумаги 10 крупнейших американских техногигантов в сфере IT и высоких технологий: Microsoft, Amazon.com, Apple, Facebook, Google, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA. Общая капитализация эмитентов превышает 50 млрд долларов.

Доля каждой компании в портфеле «Лидеры технологий» не превышает 15%, что диверсифицирует потенциальные риски инвестора. Достаточно иметь открытый индивидуальный инвестиционный счет, брокерский счет или счет доверительного управления, чтобы приобрести бумаги фонда. Паи можно купить и продать в любой момент по биржевой цене. Стоимость пая сейчас составляет менее 2000 рублей. Фонд «Лидеры технологий» одинаково хорошо подойдет как начинающим, так и опытным участникам фондового рынка.