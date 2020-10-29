ЖКХ в России может не пережить вторую волну коронавируса

Эпидемия COVID-19 неожиданным образом отразилась на сфере ЖКХ. Коронавирус вызвал дефицит рабочей силы и рост неплатежей, а заодно привел к рекордам, которых отрасль не видела последние семь лет. Об этом URA.RU рассказали глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и представители управляющих компаний. Попутно они раскрыли, какие уроки вынесли из первой волны эпидемии и чем грозят последующие всплески заражений.
Жесткие меры — рекордные сроки
Отопительный сезон в 2020 году начался раньше обычного — в конце сентября, а не в соответствии с обычными нормативными требованиями (согласно им, основанием для старта отопительного сезона считается среднесуточная температура +8 градусов Цельсия, удерживающаяся на протяжении пяти дней).
Директор УК РЭМП Железнодорожного района, член штаба по подготовке к отопительному сезону Александр Колесников признался, что «за семь лет работы в ЖКХ не помнит такого удачного входа в отопительный сезон». Причиной этого коммунальщик назвал «жесткие командно-административные методы воздействия» со стороны штаба и прокуратуры, сработавшие, в том числе, с ведомственными котельными, которые не находятся в прямом подчинении у администрации Екатеринбурга.
Два удара по отрасли
Сфера ЖКХ до сих пор не попала в перечень наиболее пострадавших от COVID-19. При этом управляющие и ресурсоснабжающие компании суммарно недополучили более полутора миллиардов рублей для подготовки к новому сезону. Как объяснил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, юрлица недоплатили потому что работали «дистанционно» или не работали вовсе. А вот физлица не заплатили почти две трети от полутора миллиардов из-за снижения доходов и благодаря постановлению правительства, запретившему начислять пени и штрафы неплательщикам «коммуналки».
С 1 января, когда пени снова станут начислять (уже на накопившиеся значительные суммы долгов) — это может стать серьезной проблемой и привести к росту объемов неплатежей, убежден министр.
Парадоксально, но те же люди, не платящие за ЖКХ, охотно платят за капремонт. По словам гендиректора Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислава Суханова, собираемость на 1 сентября 2020 года составила 93,5% (96% — сбор за весь 2019-й). Правда и в работе фонда во время эпидемии возникали нежелательные моменты, уточнил член штаба по подготовке к отопительному сезону Александр Колесников: «Наши нерадивые подрядчики ссылаются на то, что, вот, ковид, нет людей, не можем закончить работы. И министр и председатель фонда их, извините, уговаривают. Это что у нас за система такая в России, которая работает только благодаря ручному управлению? Не должно быть такого!»
Еще одним последствием эпидемии для сферы ЖКХ стало сокращение «рабочих рук». «На подрядных организациях COVID скажется заметно. Но не впрямую, что все заболели, а через закрытие границ из-за эпидемии. Низкоквалифицированную работу, давайте говорить откровенно, наши сограждане не готовы выполнять ни за те деньги, которые предлагает отрасль, ни за большие — просто не хотят», — объяснил Смирнов.
Отток кадров из отрасли, по мнению министра, связан не только с низкими зарплатами, но и со стабильно снижающимся уровнем престижа работы в сфере ЖКХ. «Отдельным людям сейчас легче сидеть на бирже труда и получать МРОТ в размере 12-14 тысяч рублей, чем ходить на работу, слушать претензии и требования», — подытожила разговор о причинах дефицита кадров директор УК «Сухоложская» Людмила Косых. «Дела будут ухудшаться, но это не ковид, это система образования: современные дома — технологичные и требуют высококлассных специалистов, а их никто не учит и не готовит», — дополнил выводы гендиректор УК «Жилстандарт» Дмитрий Скрипник.
ЖКХ поменялось и хочет экономить
Ситуация с пандемией внесла коррективы в порядок работы отдельных управляющих компаний в части взаимодействия с населением. Так, в первую волну коронавируса УК РЭМП УЖСК, обслуживающая дома Вторчермета и Ботаники, перешла на дистанционный режим работы с гражданами. Генеральный директора компании Юлия Рыцева отметила, что переход в онлайн-режим положительно сказался на эффективности работы УК.
«Преимущество общения с собственниками в формате онлайн заключается в том, что остается больше времени на выполнение непосредственно работ, реализацию задач, которые можно оперативно решить», — пояснила Юлия Рыцева.
«Сейчас мы возобновили прием граждан в офисе компании. Прием ведется, конечно, при соблюдении всех санитарных норм: и сотрудники, и посетители используют средства индивидуально защиты. От дистанционных способов связи мы также не отказались. Все онлайн-заявления принимаются в работу — дополнила генеральный директор УК РЭМП УЖСК.
УК «Сухоложская» (Сухой Лог) изначально работала в «смешанном» режиме или «частичном онлайне», поскольку, как утверждает ее директор Людмила Косых, «не все люди в Сухом Логу умеют пользоваться соцсетями, не все имеют электронную почту, а получить возможность сообщить о проблеме должны все».
Нераскрытым для представителей сферы ЖКХ до сих пор остается вопрос обработки подъездов. «Нам никто, ни один компетентный орган не сказал, зачем столько раз проводить уборку и обработку и есть ли какой-то от этого эффект. Зачем делать это часто? И это ведь не Роспотребнадзор требует, а жители» — возмутился Александр Колесников. «К чему приводит мытье хлоркой: краска облезает, лифты останавливаются, потому что панель с кнопками протирают влажной тряпкой», — аргументировал мысль коммунальщик.