ЖКХ в России может не пережить вторую волну коронавируса

Эпидемия и закрытие границ привели к вымыванию рабочей силы из ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Эпидемия COVID-19 неожиданным образом отразилась на сфере ЖКХ. Коронавирус вызвал дефицит рабочей силы и рост неплатежей, а заодно привел к рекордам, которых отрасль не видела последние семь лет. Об этом URA.RU рассказали глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и представители управляющих компаний. Попутно они раскрыли, какие уроки вынесли из первой волны эпидемии и чем грозят последующие всплески заражений.

Жесткие меры — рекордные сроки

Отопительный сезон в 2020 году начался раньше обычного — в конце сентября, а не в соответствии с обычными нормативными требованиями (согласно им, основанием для старта отопительного сезона считается среднесуточная температура +8 градусов Цельсия, удерживающаяся на протяжении пяти дней).

Неплатежи физических и юридических лиц за услуги ЖКХ составляют порядка 1,5 млрд рублей, уточнил министр Николай Смирнов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор УК РЭМП Железнодорожного района, член штаба по подготовке к отопительному сезону Александр Колесников признался, что «за семь лет работы в ЖКХ не помнит такого удачного входа в отопительный сезон». Причиной этого коммунальщик назвал «жесткие командно-административные методы воздействия» со стороны штаба и прокуратуры, сработавшие, в том числе, с ведомственными котельными, которые не находятся в прямом подчинении у администрации Екатеринбурга.

Два удара по отрасли

Сфера ЖКХ до сих пор не попала в перечень наиболее пострадавших от COVID-19. При этом управляющие и ресурсоснабжающие компании суммарно недополучили более полутора миллиардов рублей для подготовки к новому сезону. Как объяснил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, юрлица недоплатили потому что работали «дистанционно» или не работали вовсе. А вот физлица не заплатили почти две трети от полутора миллиардов из-за снижения доходов и благодаря постановлению правительства, запретившему начислять пени и штрафы неплательщикам «коммуналки».

С 1 января, когда пени снова станут начислять (уже на накопившиеся значительные суммы долгов) — это может стать серьезной проблемой и привести к росту объемов неплатежей, убежден министр.

Парадоксально, но те же люди, не платящие за ЖКХ, охотно платят за капремонт. По словам гендиректора Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислава Суханова, собираемость на 1 сентября 2020 года составила 93,5% (96% — сбор за весь 2019-й). Правда и в работе фонда во время эпидемии возникали нежелательные моменты, уточнил член штаба по подготовке к отопительному сезону Александр Колесников: «Наши нерадивые подрядчики ссылаются на то, что, вот, ковид, нет людей, не можем закончить работы. И министр и председатель фонда их, извините, уговаривают. Это что у нас за система такая в России, которая работает только благодаря ручному управлению? Не должно быть такого!»

В сфере ЖКХ многое отдано на «ручное управление», а это неправильно, убежден Александр Колесников (слева) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Еще одним последствием эпидемии для сферы ЖКХ стало сокращение «рабочих рук». «На подрядных организациях COVID скажется заметно. Но не впрямую, что все заболели, а через закрытие границ из-за эпидемии. Низкоквалифицированную работу, давайте говорить откровенно, наши сограждане не готовы выполнять ни за те деньги, которые предлагает отрасль, ни за большие — просто не хотят», — объяснил Смирнов.

Отток кадров из отрасли, по мнению министра, связан не только с низкими зарплатами, но и со стабильно снижающимся уровнем престижа работы в сфере ЖКХ. «Отдельным людям сейчас легче сидеть на бирже труда и получать МРОТ в размере 12-14 тысяч рублей, чем ходить на работу, слушать претензии и требования», — подытожила разговор о причинах дефицита кадров директор УК «Сухоложская» Людмила Косых. «Дела будут ухудшаться, но это не ковид, это система образования: современные дома — технологичные и требуют высококлассных специалистов, а их никто не учит и не готовит», — дополнил выводы гендиректор УК «Жилстандарт» Дмитрий Скрипник.

ЖКХ поменялось и хочет экономить

Ситуация с пандемией внесла коррективы в порядок работы отдельных управляющих компаний в части взаимодействия с населением. Так, в первую волну коронавируса УК РЭМП УЖСК, обслуживающая дома Вторчермета и Ботаники, перешла на дистанционный режим работы с гражданами. Генеральный директора компании Юлия Рыцева отметила, что переход в онлайн-режим положительно сказался на эффективности работы УК.

С 1 января пени могут отменить и люди столкнутся с огромными штрафами за неоплаченные услуги ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Преимущество общения с собственниками в формате онлайн заключается в том, что остается больше времени на выполнение непосредственно работ, реализацию задач, которые можно оперативно решить», — пояснила Юлия Рыцева.

«Сейчас мы возобновили прием граждан в офисе компании. Прием ведется, конечно, при соблюдении всех санитарных норм: и сотрудники, и посетители используют средства индивидуально защиты. От дистанционных способов связи мы также не отказались. Все онлайн-заявления принимаются в работу — дополнила генеральный директор УК РЭМП УЖСК.

УК «Сухоложская» (Сухой Лог) изначально работала в «смешанном» режиме или «частичном онлайне», поскольку, как утверждает ее директор Людмила Косых, «не все люди в Сухом Логу умеют пользоваться соцсетями, не все имеют электронную почту, а получить возможность сообщить о проблеме должны все».

Нераскрытым для представителей сферы ЖКХ до сих пор остается вопрос обработки подъездов. «Нам никто, ни один компетентный орган не сказал, зачем столько раз проводить уборку и обработку и есть ли какой-то от этого эффект. Зачем делать это часто? И это ведь не Роспотребнадзор требует, а жители» — возмутился Александр Колесников. «К чему приводит мытье хлоркой: краска облезает, лифты останавливаются, потому что панель с кнопками протирают влажной тряпкой», — аргументировал мысль коммунальщик.