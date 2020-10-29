Легендарному свердловчанину посвятят скульптуру при жизни

Скульптура в два человеческих роста будет держаться на одних бронзовых лентах Фото: Иван Дубровин

В Екатеринбурге установят скульптурную композицию, посвященную легендарному уральскому спортсмену Николаю Дуракову. Он семь раз становился чемпионом мира по хоккею с мячом и на протяжении более чем 20 лет считался лучшим игроком планеты, а шведы провозгласили его «королем бенди».

«Эта скульптурная композиция — очень сложная, можно сказать, революционная, в мире такого никто не делал. Уникальность в том, что фигура Дуракова парит в воздухе над земным шаром. Спортсмена поддерживает команда СКА-Свердловск: фамилии 15 игроков и тренера будут выгравированы на лентах, развевающихся на гербе Советского Союза», — рассказал первый заместитель председателя правления СОО «Российский союз ветеранов Афганистана» Евгений Тетерин. Он является одним из участников проекта.

Технически установить фигуру высотой 3,6 метра, которая держится на одних бронзовых лентах, будет непросто, отметил Иван Дубровин, руководитель мастерской, которой поручено отливать скульптуру. «В композиции „Эпоха“ у нас будет также четырехметровая колонна с барельефами, изображающими хоккеистов в момент игры, и в нее мы вмонтируем золотые медали всех чемпионатов мира, которые выиграла команда. Специально соберем все медали, отольем копии и покроем их золотом 750-й пробы», — поделился Иван Дубровин.

На скульптуру уйдет более семи тонн бронзы

Инициатором и спонсором проекта выступил Андрей Симановский. Композицию воплотит в жизнь скульптор, член союза художников и ЮНЕСКО России Виктор Мосиелев. Высота монумента составит 7,6 метра, вес — 7,5 тонны. На данный момент в «Долине скульпторов» (село Новоалексеевское, ГО Первоуральск) варят каркас, после его заполнят глиной, затем в течение трех месяцев над ней будет работать скульптор, в дальнейшем композицию переведут в гипс, а в апреле начнут отливать в бронзе.

Сейчас увеличители варят каркас будущей скульптурной композиции Фото: Иван Дубровин

Скульптура будет готова в концу июня — началу июля 2021 года, ее установят рядом с центральным входом Екатеринбург Арены. Именно на этом стадионе клуб СКА-Свердловск, за который играл Николай Дураков, одержал свои главные победы.

Феномен Дуракова — в его работоспособности

Любопытно, что в детстве гений русского хоккея больших надежд не подавал. В спорт он пришел в пятом классе. Тогда тренер Александр Петренев набирал хоккейную команду, и к нему записалась вся параллель, даже те, кто вообще не стоял на коньках. У Коли Дуракова далеко не все получалось, чаще он сидел на скамье запасных. Отец, глядя на это, советовал сыну бросать спорт и идти работать. Но главное, что отличало будущую звезду от его одноклассников, — потрясающая работоспособность и целеустремленность. Дураков не пропускал ни одной тренировки, и в конце концов стал лучшим игроком.

В 16 лет юноша пошел работать сварщиком и продолжал играть в хоккей. Однажды, чтобы успеть на лед, Дураков сделал за смену четыре нормы. После этого нормы на заводе повысили, и сослуживцы обозлились на хоккеиста. В другой раз, чтобы попасть на турнир, Дуракову и вовсе пришлось прогулять работу. Он написал заявление на неоплачиваемый отпуск и передал его мастеру, но тот забыл про бумагу. В результате спортсмена вызвали в народный суд и оштрафовали за прогулы: он должен был в течение полугода ежемесячно выплачивать по 25 рублей.

В сложные моменты Н. Дураков всегда брал инициативу в свои руки и делал невозможное Фото: издательство «Сократ»

«Он, вроде бы, и роста маленького, и скромный такой, но как только выходил на хоккейную площадку, тут же взрывался, как ракета, и совершал подвиг», — рассказывает Сергей Еркомайшвили, работавший администратором свердловских команд СКА по хоккею с шайбой (1983—1992 годы) и хоккею с мячом (1992—1998 годы).

Спортсмены, видевшие Дуракова на льду, отмечают его скорость, точный удар и, главное, лидерские качества. «Если вдруг он гол не забил, то это трагедия. Помню, как Александр Измоденов, семикратный чемпион мира, даже спустя 50 лет сокрушался, что не отдал Коле пас. Говорит, Коля сутки после этого ходил черный, как туча, пока на следующий день не забил гол и не успокоился», — рассказывает Сергей Еркомайшвили.

70-е годы — расцвет хоккея с мячом

При этом в жизни Николай Дураков совсем другой: мягкий, добрый, а еще большой патриот. Несколько раз ему предлагали уехать в Москву, но он всегда отказывался, вспоминает трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Валерий Эйхвальд. «Вообще, в 70-е годы авторитет нашей команды был очень высокий. Это был сплав молодости и опыта. У нас была целая плеяда великих звезд, таких как Николай Дураков, Александр Измоденов, Владимир Ордин, Валентин Хардин, Валентин Атаманычев, Виктор Шеховцов — все они были фанатично преданы хоккею, приходили и молодые, учились у них. Они были очень доброжелательными, помогали во всем, подсказывали, но если кто филонил, могли и очень жестко поговорить», — рассказывает Валерий Эйхвальд.

Подтверждение фанатичной преданности игроков команде — чемпионат мира 1963 года в Швеции. Тогда половина игроков оказалась в лазарете с различными травмами, но во время решающего матча со шведами все как один сбежали и блестяще отыграли турнир, в результате — победа со счетом 8:0.

Команда сильнейших. Верхний ряд (слева — направо): старший тренер И. М. Малахов, Н. Дураков, В. Тарасевич, С. Ермаков, А. Хайдуков, В. Ордин, В. Агуреев, В. Атаманычев, Ю. Коротков, В. Денисов, В. Симонов. Нижний ряд: В. Хардин, В. Шеховцов, В. Замараев, В. Попков, Е. Горбачев, А. Измоденов Фото: издательство «Сократ»

СКА-Свердловск стал первым свердловским клубом, ставшим базовым для сборной страны, 12 раз команда становилась чемпионом страны. Сейчас хоккей с мячом не так популярен. Он не входит в программу зимних олимпийских игр, поэтому и финансирование ограничено.

Аллея звезд вокруг Екатеринбург Арены

Комментарии у самого 85-летнего Николая Дуракова получить не удалось. Отметим, что он не единственный екатеринбуржец, которому посвящают скульптуру при жизни. Летом прошлого года около Дворца игровых видов спорта была открыта скульптурная композиция, посвященная легендарному тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю. При нем спортсменки клуба завоевали пять медалей Олимпийских игр и неоднократно становились чемпионками мира, Европы и других международных соревнований. Тогда монумент также был возведен на деньги Андрея Симановского.

Традицию прижизненных монументов общественники обещают продолжить. Аллея звезд спорта появится вокруг Екатеринбург Арены. «У нас уже разработана общая концепция. Есть пятикратный чемпион мира по прыжкам в высоту, есть легендарные тренеры, которые отдали всю жизнь спорту, есть легендарные атлеты, гимнасты», — отметил Евгений Тетерин. Фамилии спортсменов пока не раскрываются.