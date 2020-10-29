Путину назвали регионы, проваливающие борьбу с коронавирусом

Президент обсудил с правительством проблемы борьбы с коронавирусом в регионах Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Президенту России Владимиру Путину во время совещания с правительством назвали ряд регионов, где хуже всего обстоят дела с коронавирусом. В ряде субъектов федеральный центр фиксирует критические показатели, потому региональных чиновников ждут проверки. Глава государства в свою очередь напомнил губернаторам об их личной ответственности за борьбу с пандемией. Специалисты в разговоре с URA.RU дали прогноз, какие еще регионы из-за коронавируса могут оказаться в тревожном списке территорий.

На совещании президента с правительством вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что «в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости» коронавирусом, а в ряде территорий и вовсе зафиксированы сбои в работе системы здравоохранения. В частности, из-за нехватки врачей в Амурскую область, Алтай, Абхазию, Алтайский край, Крым, Севастополь, Иркутскую, Курганскую и Омскую области были направлены бригады специалистов из федеральных учреждений и военные медики.

В пяти регионах загружено более 95 ковидных коек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не менее остро обстоят дела с количеством ковидных коек. По стране их развернуто 223,1 тысячи, но уже в 46 из 85 регионах доля свободных коек ниже среднероссийского уровня. «Наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90 процентов, а в пяти [регионах] занято более 95 процентов коечного фонда», — сообщила Голикова.

После озвученной статистики по койкам президент Путин в прямом эфире обратился к губернаторам: «Мы отслеживаем, как Татьяна Алексеевна сказала, ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать.

Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время. Как я уже говорил, по мнению специалистов, в некоторые территории не то что вторая, а только первая волна подошла этой пандемии.

Поэтому нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что необходимо делать прямо сейчас. Если нужно разворачивать дополнительные койки — значит, нужно это делать».

Врачи попросили президента направить комиссии в регионы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Путин вспомнил об обращениях врачей из регионов с просьбой прислать к ним федеральные комиссии, чтобы сравнить реальное положение дел с официальными данными региональных чиновников. «Нужно это сделать, нужно послать туда эти комиссии и посмотреть на месте, что там происходит», — сказал президент. Также он одобрил идеи правительства по выделению 5 млрд рублей на закупки лекарств для пациентов, лечащих коронавирус амбулаторно, и 10 млрд рублей на поддержку регионов

По данным на 28 октября в России было выявлено 16 202 новых пациента с коронавирусом, а количество умерших за сутки достигло рекордных 346 случаев.

За последние дни в регионах случилось несколько громких скандалов из-за проблем в лечении пациентов с ковидом. В Курганской области врачи в письме сообщили Путину о «коллапсе» в медицине. В Ростовской области СМИ сообщили о гибели пациентов из-за перебоев с подачей кислорода. В Омске несколько машин скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии подъехали к зданию областного минздрава, чтобы обратить внимание на проблему нехватки мест в больницах.

По данным на 28 октября, в России было выявлено 16 202 новых пациента с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель общественного совета при Минздраве РФ Анатолий Домников в разговоре с URA.RU предположил, что проблема переполненных коек возникла из-за того, что чиновники на местах не смогли сделать правильные прогнозы по распространению инфекции. «Обычно загрузку коек стараются держать на уровне 80%. Там, где показатель дошел до 95%, очевидно, начало резко возрастать число больных. Таким субъектам нужно срочно перепрофилировать имеющиеся медучреждения, либо разворачивать дополнительные мощности. Если их недостаточно, то можно использовать торговые центры», — заявил агентству Домников.

Горячих точек в стране в скором времени может стать еще больше, предположила в разговоре с URA.RU руководитель «Высшей школы организации и управления здравоохранением» Гузель Улумбекова. «Губернаторы должны понимать, что растет число инфицированных ковидом, при этом в помощи нуждаются пациенты и по другим показаниям. Надо наращивать мощности: медицинские кадры, стационарные койки, кислородные установки. Их и до эпидемии не хватало. Необходимо ставить соответствующие задачи перед центром», — сказала URA.RU Улумбекова. Ссылаясь на официальные данные Росстата, она привела список 19 регионов, наименее обеспеченные врачами и койками (не только задействованными в борьбе с ковидом, а в целом):

Численность врачей на 15% и более ниже, чем в среднем по стране (3.7 врача на тысячу человек) : Московская, Липецкая, Калужская, Владимирская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Челябинская, Астраханская, Тульская области, Приморский край, Чечня.

: Московская, Липецкая, Калужская, Владимирская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Челябинская, Астраханская, Тульская области, Приморский край, Чечня. Численность коек на 10-15% ниже, чем в среднем по стране (7 коек на тысячу человек): Московская, Ленинградская, Калужская, Тюменская, Челябинская области, Севастополь, Адыгея, Чечня, Ингушетия, Дагестан и Татарстан.

Политолог Павел Данилин видит в обращении президента к губернаторам, стремление переломить тревожную ситуацию. Он не исключает, что особо нерасторопных глав может ждать наказание. «Ситуация подходит к критической черте в связи со сложной ситуацией с ковидом, орви, пневмонией. Коечный фонд сильно сократился, и люди паникуют, — сказал Данилин. — вводится несколько мер: выдача бесплатных лекарств, создание комиссий, плюс, личная ответственность губернаторов за распределение больных по больницам. Не исключаю, что по итогам могут быть приняты кадровые решения. Мы помним, как весной, слетел губернатор Камчатки Владимир Илюхин, которого критиковали за то, что он не уделял внимания борьбе с ковидом».