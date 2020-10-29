Свердловские инсайды: губернатор выбирает жертву

Не уверены, что поможет, но попробовать можно Коллаж URA.RU

Свердловский политбомонд волнуется все сильнее. Обитатели резиденции свердловского губернатора опасаются дезинфекции от коронавируса, там же — ищут место для мэра Екатеринбурга. В сложный процесс согласования уже включился первый замгубернатора Алексей Орлов, а подчиненные Александра Высокинского тянут жребий — кто останется на должности. А еще стало известно, что к политическим процессам причастны силовики. Подробнее — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор срочно знакомится с искусством

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Слухмейкеры намекают, что свердловский губернатор перед встречей с представителями «Ростеха» запросил справку о творчестве Евгении Васильевой, которая в октябре открыла выставку своих работ в Екатеринбурге. Знаниями о творчестве бывшей сотрудницы «Оборонсервиса» Куйвашев якобы хотел козырнуть в разговоре с ее возлюбленным, бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, который сегодня работает в регионе. Самые информированные источники настаивают, что первая встреча у губернатора и представителя Ростеха состоялась даже раньше, в четверг, и продлилась до поздней ночи.

Орлов прошел собеседование в администрации президента…

Как говорят эксперты, первый замгубернатора Алексей Орлов действительно летал в администрацию президента для беседы относительно собственных кадровых перспектив. Наблюдатели фиксируют совпадение: визит в Москву состоялся на фоне слухов об отставке в ближайшее время главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Но, судя по всему, процесс, в котором предусмотрена смена мэра на первого заместителя губернатора, пока поставлен на паузу.

…, но губернатор еще не нашел новую работу мэру

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев не стал знакомиться со сценариями отставки мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, которые подготовил его советник, старожил свердловской политики, Анатолий Гайда. «Он подходил к Евгению Владимировичу с вариантами дальнейшего трудоустройства мэра, но не был выслушан. Глава [региона] объяснил, что еще не принял окончательное решение», — описывают ситуацию в окружении Куйвашева.

Губернатор выбирает жертву

Рост числа заболевших в Свердловской области вынуждает свердловские власти вводить новые ограничения. По слухам, следующими могут закрыть кинотеатры, которые едва успели открыться. «Особой логики в этом нет, но факт в том, что люди там тоже заражаются. Клубы на ночь закрыли, надо действовать дальше», — намекают собеседники. Другие же уверены, что федеральные сети смогут отстоять свое право работать и контролировать соблюдение масочного режима.

Правительство в шоке от верстки бюджета

Глава свердловского.минфина Галина Кулаченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники признаются, что кризисный бюджет принимается в максимально тяжело. «Мало того, что денег ни на что нет, так еще и ответственных не найти. Кто на самоизоляции, кто из дома работает. Раньше можно было человека по щелчку вызвать, а сейчас вроде все онлайн, но ни до кого не достучаться», — негодуют клерки. Вопросы возникают и к Заксобранию, которому предстоит голосовать за главный финансовый документ региона — у депутатов регулярно подозревают коронавирус.

Свердловские власти паникуют из-за COVID

Свердловские власти всерьез обеспокоены ростом числа пациентов с коронавирусом, утверждают инсайдеры. После того, как стало известно о роста числа заболевших сотрудников и подтвержденном диагнозе у федерального министра принято решение о масштабной чистке всех помещений. По новым правилам планируется еженедельно дезинфицировать резиденцию губернатора «Белый дом» и другие помещения, где работают министерства региона. Тонкость в том, что работники на это время должны очистить помещения и не возвращаться как минимум час.

Карлов назначит в ТФОМС своего человека…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вновь в административных кругах заговорили о возможном уходе главы Свердловского ТФОМСа Валерия Шелякина. Дело в том, что нынешний глава минздрава Андрей Карлов, которого критикуют за излишнюю мягкость по сравнению с предшественником, решил проявить характер и назначить на фонд с миллиардными бюджетами своего человека;

…, а Цветков получит компенсацию

Как считают эксперты, Свердловская область может стать свидетелем неожиданного кадрового хода. Андрей Цветков, который, как некоторые считают, был преждевременно отставлен с поста регионального министра здравоохранения, может вернуть власть. В кулуарах обсуждается, что он может быть назначен на должность руководителя филиала Росздравнадзора, откуда неделю назад ушла его непримиримая оппонентка Федосеева.

Министру образования нашли замену

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению экспертов, в правительстве области уже есть предварительное решение, кто может заменить министра образования Юрия Биктуганова на его посту. Говорят, что преемником может стать Олег Гущин, отвечающий сейчас в ведомстве за молодежную политику. Больше того, чиновника уже испытали, предоставив ему серьезную площадку. Некоторое время назад он в качестве главного спикера выступал перед главами на школе мэров. Это говорит о серьезном аппаратном усилении.

Назначение руководителя кремлевского проекта срывается

Переход вице-мэра Екатеринбурга Ильи Захарова на должность директора Центра управления регионом (создается в Свердловской области по инициативе Кремля) под угрозой срыва. По словам собеседников агентства, несмотря на предварительные договоренности, руководство московского АНО «Диалог» (федеральный оператор проекта) пока не приняло окончательное решение из-за сомнений в его правильности. «Да и сам Захаров уже не горит желанием переходить на проблемную должность», — делятся недоброжелатели чиновника. В связи с этим в кулуарах органов власти начали обсуждать новый вариант: в случае отставки с поста мэра Екатеринбурга ЦУР могут доверить Александру Высокинскому. «Он грамотный специалист, понимает, что такое цифровизация. Этот сценарий не сулит ему понижения: ЦУР — федеральная структура, к которой приковано повышенное внимание», — рассуждает областной чиновник.

Свердловские эсеры подозревают лидера в измене

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как говорят в законодательном собрании депутаты-справороссы, недовольные нынешним лидером своего регионального отделения Андреем Кузнецовым собрались жаловаться на него Александру Буркову. Партийцев не устраивает, что они фактически отстранены от процесса составления избирательных списков на будущий год. Между тем самого Кузнецова частенько видят в губернаторской резиденции, что вызывает у коллег по партии нехорошие подозрения в сделке в пользу единороссов.

Команда Шептия воодушевилась

В последнее время на фоне других слухов — о назначении Игоря Баринова уральским полпредом — буквально окрыленной выглядит все команда Виктора Шептия. Знающие люди говорят, что особенно оживилась ее депутатская часть. Больше того, возникшая эйфория вдохновляет парламентариев на подготовку разнообразных козней против начальницы — спикера ЗС Людмилы Бабушкиной.

Мэр Екатеринбурга включился в переговоры…

Утверждение гордумой новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ), из-за которых бизнесмены конфликтовали с мэрией — в том числе результат переговоров главы города Александра Высокинского с группой депутатов, которые изначально выступали против поправок. По словам слухмейкеров, перед заседанием Высокинский попросил изменить свою точку зрения как минимум трех депутатов — Николая Смирнягина, Сергея Мелехина и Павла Пустозерова. «К Смирнягину он точно подходил лично и просил все-таки принять поправки», — рассказал собеседник агентства.

… и настроил против себя промэрскую фракцию

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действиями мэра, вставшего на сторону строителей, оказалась недовольна депутатская группа, лояльная Высокинскому и последовательно выступавшая против новых ПЗЗ. Это выразилось не только в публичной критике мэра на заседании (от депутата Александра Колесникова), но и в Whatsapp-рассылке. Рассказывают, что перед заседанием Колесников якобы призывал коллег из других фракций покритиковать главу. Но те на это не пошли. «Смена Высокинским позиции по принципиальному вопросу была расценена как предательство», — рассказывает статусный депутат.

За информацией об отставке мэра Екатеринбурга стоят силовики

За активным распространением информации о скорой отставке мэра Александра Высокинского могут стоять представители силовых структур, предполагают наблюдатели. «Цель силовиков — вычислить финансовые обязательства мэра перед коммерческими структурами: ожидается, что сейчас предприниматели, предчувствуя скорые перемены, побегут к главе города. В его приемной сейчас действительно многолюдно», — описал замысел инсайдер. По словам другого источника, замысел силовиков обречен на провал: «Мэр достаточно серьезно относится к своей репутации, чтобы заключать с кем-то теневые соглашения».

Наследство Высокинского уже делят замы…

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В мэрии Екатеринбурга на фоне слухов о возможной отставке градоначальника Александра Высокинского обострилась борьба между его заместителями. Наиболее активные из них хотят посадить своего человека в МУП или муниципальное учреждение, чтобы получить доступ к городским активам. Для чего это делается — понятно: каждый хочет после смены власти контролировать финансовые потоки.

…, а он сам буквально притягивает проблемы

По мнению наблюдателей, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский просто притягивает проблемы. «Взять, например, указ о перегородках в такси. Его подписал губернатор, а виновата все равно оказалась мэрия, под стенами которой таксисты провели митинг», — говорят знающие люди. Они же разглядели, что организатором стал один из соратников Владимира Тунгусова — Кирилл Форманчук.

Расследование дела о слежках за политиками Екатеринбурга хотят забрать у СК

Игорь Володин и Анатолий Шарапов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дело о слежках за бизнесменами и политиками Екатеринбурга (спикером гордумы Игорем Володиным, вице-мэром Ильей Захаровым и советником губернатора Анатолием Шараповым) хотят передать новым кураторам. Об этом URA.RU сообщают источники, знакомые с ходом разбирательства. Сейчас расследованием занимается свердловское управление Следственного комитета. «Но заинтересованные лица прилагают усилия, чтобы эту задачу передали следователям МВД. Для чего это делается, пока не понятно. Возможно, с полицией проще договорится», — предполагает собеседник агентства.

Вице-мэры Екатеринбурга гадают, кто сохранит свои кресла

Оценивая вероятность смены власти в Екатеринбурге, вице-мэры ломают голову, кто из них сохранит позиции. По словам слухмейкеров, аппаратчики даже составили список тех, кто точно останется на своих местах. В него якобы входят пять замов: Владимир Гейко (вопросы ЖКХ), Владимир Боликов (торговля), Илья Захаров (если назначение в ЦУР сорвется), Екатерина Сибирцева (социальная политика) и Игорь Сутягин (городское имущество). «Остальным заместителям придется побороться за продление контрактов», — рассуждает городской чиновник.

Пиарщики мэрии Екатеринбурга не снимают осаду с кабинетов коллег

Екатерина Куземка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подчиненные вице-мэра Екатерины Куземки, курирующей пиар-блок администрации Екатеринбурга, продолжают попытки увеличить финансирование по своим направлениям за счет подразделений, подчиняющихся другим замам главы. Больше всех в этом деле упорствует начальник городского департамента информполитики Алексей Редин. «Он обошел уже всех заместителей, выпрашивая подписи под бюджетными сметами. Соглашаются далеко не все», — делится инсайдер.

Депутат Екатеринбурга не оставляет попыток монетизировать мандат

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Стругов не оставляет попыток трудоустроиться в одно из городских учреждений. Как рассказывают инсайдеры, для реализации замысла единоросс добился встречи с новым руководителем департамента образования Константином Шевченко. «Они говорили около часа, Стругов рассказывал Шевченко о своих положительных качествах. Правда, до конкретных предложений дело так и не дошло», — рассказал источник. Предыдущая попытка Стругова занять руководящую должность в муниципальной вертикали также закончилась неудачей: глава города Александр Высокинский не доверил ему место директора банного комплекса «Жемчужина».

Смирнягин проявил амбиции

Эксперты отметили странную политическую активность в Ленинском районе депутата гордумы Екатеринбурга Николая Смирнягина. Последний, как выяснилось, ведёт работу с избирателями не в рамках своего округа, а по округу в законодательное собрание. Говорят, парламентарий, связанный с «Реновой», решил, что мандат ЗС ему интереснее.

Мэр Махнево затеял опасную игру

Говорят, что глава Махнево Александр Лызлов и председатель местной думы Сахават Алышов всеми силами оттягивают заседание думы, на котором назначат нового мэра. Предполагается, что им станет экс-начальник полиции Алапаевского района Алексей Корелин, которого поддерживают областные власти и региональное отделение «Единой России». Однако Лызлов и Алышов пытаются убедить депутатское большинство поддержать старого главу. Проблема в том, что назначение мэра должно состояться не позже 4 ноября. Интрига может значительно осложнить отношения Алышова с областным руководством «Единой России».

Свердловский олигарх удивил коллег неожиданным пиаром

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор ГК «ТранссибУрал», член Свердловского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мазуркевич нестандартно решил показать о своем главном хобби — охоте. В октябрьском номере журнала Financial Times вышло интервью Мазуркевича с фотографиями, на которых он позирует с трофеями, среди которых — медведь и волчица. «В 2020 году, когда все показывают озабоченность экологией, проблемами сохранения диких животных, выставлять на показ такое — как минимум странно», — удивляется статусный коллега Мазуркевича. Дойдут ли последствия такого пиара дальше осуждений, пока не известно.

Полянин стал политконсультантом

По слухам из редакции «Областной газеты», ее главный редактор Дмитрий Полянин консультирует штаб кандидата от «Справедливой России» на довыборах в Гордуму Екатеринбурга Оксаны Ивановой. «Полянин дает советы по стратегии кампании и имиджу православного политика. И все гадают, чего в этом процессе больше: душевного порыва, желания развлечься или заработать?» — гадают наблюдатели. Наиболее опытные вспоминают про давние отношения Дмитрия Полянина с нынешним лидером свердловских справороссов Андреем Кузнецовым.

Монастырь Сергия будет зачищен

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что перед уходом в отпуск полпред в УрФО Николай Цуканов согласовал «силовое» решение проблемы бывшего схиигумена Сергия и его Среднеуральского монастыря. Теперь у правоохранителей теперь есть добро на подобное решение конфликта. «Хорошо, если все пройдет более-менее мирно. Однако в случае же негативного развития ситуации, „отдуваться“ придется местным властям», — делают прогнозы слухмейкеры.

Шеф свердловской полиции активизировал охоту на ведьм

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Мешков пока так и не получил от пиар-блока полицейского главка ответа на вопрос, кто является источником многочисленных информационных утечек в СМИ. «Он дал распоряжение активизировать эту работу. Ему нужны конкретные фамилии», — описывает поручение, озвученное генералом на одном из последних ВКС, инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.