На севере Свердловской области открывают новый COVID-центр

Строительство центра началось в мае 2020 года на средства компании «РУСАЛ» Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

На севере Свердловской области появится новый медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии. Строительство уникального объекта в Краснотурьинске профинансировала компания «РУСАЛ» (основатель — бизнесмен Олег Дерипаска), чей Богословский алюминиевый завод работает в городе. Подробностями проекта с URA.RU поделился гендиректор свердловского предприятия Владислав Казачков.

«Это инвестиция в людей. Мы не отделяем город от завода и компании. Мы хотим, чтобы люди хотели здесь жить, а для этого нужно подготовить все: быт, социальную сферу медицинское обслуживание. Именно тогда будет развиваться город, на завод будут стремиться молодые специалисты», — уточнил он.

После завершения пандемии коронавируса профиль медцентра изменится на диагностику для отделений пульмонологии, кардиологии, неврологии и реабилитации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проект удалось реализовать с нуля за полгода. Строительство центра началось в мае 2020 года на средства компании «РУСАЛ». По проекту медицинский центр рассчитан на 33 койки с возможностью увеличения до 90. Предполагается, что на фоне эпидемии коронавируса в новый медцентр будут поступать пациенты с COVID-19. Стоимость объекта — 450 млн рублей.

В настоящий момент в центре заканчивается монтаж медицинского оборудования и установка мебели. Ожидается, что в скором времени здание будет передано Краснотурьинской городской больнице. И после получения положительного заключения свердловского управления Роспотребнадзора первых пациентов медцентр сможет принять уже в конце ноября.

В здании будут находиться приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии. 90% медтехники будет составлять импортное оборудование ведущих мировых брендов. «Очень удобный томограф. Наши рентгенологи выходили на первичное обучение — им очень понравилось. Ранее КТ занимало две минуты, а сейчас он это делает за 15 секунд. Само исследование одного пациента у нас занимает 15 минут. Благодаря КТ время можно будет сократить в три раза», — уточнил главврач больницы Краснотурьинска Андрей Мальков.

Медцентр в Краснотурьинске является полностью автономным объектом Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его словам, одним из главных преимуществ нового центра — в каждой палате будет кислород. «Такого уровня оснащения кислородом ни в одном госпитале в области нет. Кислород не нужно будет приобретать, есть кислородный концентратор», — объяснил главврач.

Пациенты медцентра будут размещаться в изолированных боксах с индивидуальными входами. Большая часть здания окружена открытой галереей, опоясывающей здание по периметру. В 20 боксах предполагают размещение максимум по два больных.

Строительство медицинских центров было развернуто по итогам встреч Олега Дерипаски с руководителями регионов. Заказчиком проектов выступили местные министерства здравоохранения. А инвестором — «РУСАЛ». Сейчас строительство завершается в семи городах присутствия компании: в Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске. На эти цели компания выделила 3,5 млрд рублей. После открытия медцентры будут ориентированы на борьбу с коронавирусом. После стабилизации обстановки их профиль изменится на диагностику для отделений пульмонологии, кардиологии, неврологии и реабилитации.

В здании будут находиться приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пациенты медцентра будут размещаться в изолированных боксах с индивидуальными входами. В «чистую» зону они не будут выходить Фото: Анна Майорова © URA.RU

По проекту медицинский центр рассчитан на 33 койки с возможностью увеличения до 90 Фото: Анна Майорова © URA.RU

90% медтехники будет составлять импортное оборудование ведущих мировых брендов. Благодаря КТ время исследования можно будет сократить в три раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дезинфектор позволит освободить врачей и младший медперсонал от стирки матрасов и униформы Фото: Анна Майорова © URA.RU