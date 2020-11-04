Из-за терактов в Европе Путина призвали снова менять Конституцию

Президент посвятил праздник межрелигиозному единству Фото: Kremlin.ru

После серии терактов в Европе с угрозой может столкнуться и Россия, полагают собеседники URA.RU в политсреде. Судя по выступлению президента Владимира Путина на встрече с представителями традиционных религий 4 ноября, такой сценарий не исключает и российская власть. Во время мероприятия глава государства рассказал, как не допустить трагедии.

Встреча с представителями религий была приурочена к Дню народного единства. Начиная выступление, президент напомнил собравшимся о героических событиях начала XVII века, когда народ России — представители разных национальностей и вероисповеданий — положил конец Смутному времени. Но вскоре Путин перешел к событиям сегодняшних дней. Президент заявил, что вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений стали предметом «нечистоплотных геополитических игр», на которых «пытаются паразитировать экстремисты и радикалы».

На столе у президента лежали четыре священных книги: Библия, Коран, Тора и Ганчжур Фото: Kremlin.ru

«Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Результат здесь один: в обществе как снежный ком нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями», — заявил Путин.

В работе над поддержанием мира между нациями и религиями должны участвовать органы власти, СМИ и гражданское общество, уверен президент. «Работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой. И мы стараемся действовать именно так — максимально деликатно и конструктивно, — добавил Путин. — Уже неоднократно подчеркивал, что главное для нас — это безусловная ценность каждой человеческой жизни». После этого президент привел несколько цитат из Библии, Корана, Торы и Ганчжура о добре.

Европа столкнулась с террористической угрозой после выступления президента Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Патриарх Кирилл ответил президенту, что в поддержании мира важную роль должны играть представители религиозных общин. А председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин настоял на том, что необходимо продолжить править Конституцию России, так она была принята «по стандартам Запада». «Религию пытаются использовать в межнациональных, межконфессиональных отношениях, в своих грязных целях. Различные провокации устраиваются, о которых потом месяцами шумит вся пресса, все народы. Еще на основе этого происходят убийства в храмах, в церквях, как в Париже, как в Австрии», — сказал Талгат Таджуддин.

Напомним, в Европе произошла череда терактов после того, как президент Франции Эммануэль Макрон осудил «исламский сепаратизм» иммигрантских сообществ заступился за сатирический журнал Charlie Hebdo. После этого 29 октября в соборе Нотр-Дам 21-летний выходец из Туниса с ножом напал на прихожан, обезглавив двух из них на месте. 2 ноября случилась стрельба в шести разных местах в центре Вены, в результате погибли четыре человека и еще 17 получили ранения. Под подозрение попал 20-летний гражданин Австрии и Северной Македонии.

Политолог Павел Данилин в разговоре с URA.RU сообщил, что для России события в Европе не могли пройти бесследно. «Мы видим, что уже внутри России возникли разногласия, например, между [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым, [лидером ЛДПР Владимиром] Жириновским, [лидером КПРФ Геннадием] Зюгановым. Необходимо быть внимательными и аккуратными в этом вопросе, — сказал Данилин. — На таком уровне угроза конфликтов, конечно, низка, но в конце концов мы видели у себя экстремистские нападения на религиозной почве: на православный храм в Чечне [в 2018 году], на синагогу в Москве [в 2016 году]. Власти должны занимать абсолютно жесткую позицию, что они и делают».

Баланс, о котором говорил Путин, может также нарушаться внешними силами, а также из-за социального напряжения, вызванного кризисом, добавил политолог Дмитрий Солонников: «Социально-экономическая обстановка часто заставляет молодежь искать причины своего ухудшающегося положения в людях иной веры или расы». Впрочем, политолог Олег Матвейчев считает, что причиной нестабильности в Европе стали оскорбление религиозных ценностей и развитый экстремизм. А в России таких проблем нет, полагает собеседник агентства: «Мы тысячелетиями уважали религиозные ценности друг друга, и во всех наших религиях заложены общие фундаментальные ценности — не убей».