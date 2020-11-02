Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встал на сторону главы Чечни Рамзана Кадырова в его недавнем споре с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. По мнению Зюганова, поведение Жириновского заслуживает самого жесткого осуждения. Своим мнением политик поделился в своем Telegram-канале.
«Жириновский в целях саморекламы нередко грубым образом говорит о людях и явлениях, которые огромное число людей воспринимает как личные и общественные святыни», — написал Зюганов. В качестве примера он привел «постоянные грязные выпады» представителя ЛДПР относительно Мавзолея на Красной площади.
Глава КПРФ подчеркнул, что поддерживает представителей различных религий, которые отстаивают свои духовные и нравственные ценности. «Тема религии требует особой осторожности, ибо она затрагивает чувствительные нервы в душах сотен миллионов людей. Необоснованные и резкие высказывания на эту тему могут привести к самым тяжелым последствиям […] КПРФ считает, что деструктивные заявления Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения», — подытожил политик.
Поводом для перепалки Жириновского и Кадыров стала реакция на убийство под Парижем учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров, осудив этот теракт, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, оправдывая карикатуры, подталкивает мусульман к терроризму. Позже в интервью Жириновский отметил, что главы регионов «не должны комментировать международную повестку. Эти слова вызвали возмущение у Кадырова, который заявил, что выступал не как политик, а как верующий человек.
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