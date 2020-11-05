Новые партии нашли избирателей там, где не искали старые

Партия «За правду» выступает против ЕГЭ, делая ставку на самых молодых избирателей — 18-летних Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новые российские партии, созданные в 2020 году, застолбили перед выборами в Госдуму-2021 повестку школьных проблем. Заявления о необходимости кардинальных изменений в системе среднего образования сделали лидеры «Новых людей» и объединения «За правду». Внимание общества к школьной повестке в новом электоральном цикле подогрето возможным переходом на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19. Однако парламентские партии эту повестку упустили.

Глава «За правду» Захар Прилепин на пресс-конференции 5 ноября потребовал от власти отменить ЕГЭ и призвал школьников к однодневному прогулу уроков. «ЕГЭ строится на во многом бессмысленной механике, на заучивании. Нынешнюю систему нам навязали извне. Она нам не нужна», — заявил политик. Лидер партии объявил 2 декабря «днем борьбы за отмену ЕГЭ» и призвал родителей одиннадцатиклассников всей России не отправлять детей 2 декабря на уроки, где детей просто «натаскивают» на сдачу ЕГЭ. В качестве альтернативы партия в этот день предложит школьникам дистанционные занятия, которые проведут ведущие русские ученые, писатели и деятели культуры.

Захар Прилепин призвал старшеклассников прогулять уроки 2 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Также 5 ноября партия «Новые люди» отметила необходимость выборов директоров средних школы. «Выборность директоров российских школ должна стать нормой. Утверждение на должность проводить на основании открытого конкурса, в котором смогут принимать участие не только учителя и старшеклассники, но и родители учеников», — говорится в предложении «Новых людей», направленном в Минпросвещения РФ (имеется в распоряжении редакции). В настоящее время руководители школ назначаются региональными департаментами и министерствами образования.

Молодые политобъединения первыми в преддверии выборов в Госдуму 2021 года подняли образовательную тему. Парламентские партии активно работали в школьной повестке начали весной-летом 2020 года, но их заявления касались в основном дистанционного образования. КПРФ и СР требовали отмены дистанта, единоророссы заявляли о помощи школьникам в удаленном обучении, лидер ЛДПР Владимир Жириновский признавал, что за дистантом будущее.

В новом электоральном цикле (за точку отсчета взята встречу президента России с лидерами фракций Госдумы 6 октября — по итогу выборов-2020) парламентские партии серьезных заявлений по школьной тематике не делали.

Эти партии громко не высказываются на тему образования из-за своей связи с властью, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: «Если условный Зюганов начнет говорить, что ЕГЭ нужно отменять, ему скажут: «Ты что? Высказываешься против правительства, за главу которого сам же и голосовал?» — добавляет политолог.

При этом эксперт отмечает удачные действия политтехнологов обеих партий. «Школьное образование касается каждого. Выборность директоров школ — малореализуемая тема, но она поможет „Новым людям“ получить необходимую перед выборами узнаваемость. А вопрос отмены ЕГЭ Прилепин может эксплуатировать долгие годы», — считает Журавлев.

Согласно данным опроса «Левада-центра» от 10 сентября, проблемы с образованием являются наиболее тревожными (в исследовании можно было указывать более одного ответа) для 20% россиян старше 18 лет. По уровню тревоги она обходит такие темы как «произвол чиновников» (17%), «невозможность добиться правды в суде» (13%), «задержки в выплате зарплаты» (10%), «грубость работников полиции» (8%), «ограничение демократических свобод» (7%). При этом «неудовлетворенность образованием» уступает «росту цен» (61%),«росту безработицы» (44%), «бедности» (39%) и «недоступности медобслуживания» (29%). Напомним, для прохождения в Госдуму партии достаточно набрать 5% от всех голосов.

Политологи считают, что на выборах 2021 года россияне будут голосовать за решение внутренних проблем, а не за величие нации Фото: Илья Московец © URA.RU

Политолог Сергей Поляков считает, что новые партии в принципе сигнализируют власти о важности внутренней политики. «На протяжении нескольких лет в фокусе внимания правительства и президента было геополитическое влияние России. Но людей больше интересует не величие нации и ракетно-ядерный потенциал, а здравоохранение и образование. Поэтому, новые партии попытались застолбить внутреннею повестку и получить внимание людей, которые в 2021 году будут голосовать именно за решение внутренних проблем».

Получить оперативный комментарий в Минпросвещения РФ по поводу партийных инициатив не удалось. В ведомство направлен письменный запрос — к моменту публикации материала ответ на него не поступил.