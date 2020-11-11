Как уральские бизнесмены лишились отеля в Крыму

Санаторий «Парус» больше не принимает посетителей Фото: с сайта sanparus.ru

10 ноября в Симферополе состоялось заседание суда по делу о конфликте вокруг санатория «Парус». Здравницей, принадлежавшей республиканской прокуратуре, после перехода Крыма к России взялись управлять бизнесмены из Екатеринбурга. Спустя 6 лет их адвокаты доказывают, что уральцы лишились 1 млн долларов из-за местных силовиков, захвативших санаторий. Одним из интересантов скандала называют главу судебного департамента Крыма Керима Акуева, а свидетелем — экс-прокурора республики Наталью Поклонскую.

Санаторий получил название в честь одинокой одноименной скалы, возвышающейся над морем Фото: с сайта sanparus.ru

Инвестировать в туристическую отрасль Крыма уральские бизнесмены решили почти сразу после присоединения Крыма к России в 2014 году, для чего выбрали санаторий «Парус» в Ялте. На тот момент он был на балансе республиканской прокуратуры. Акционерным обществом «Фонд содействия развитию предпринимательства» с пропиской в Екатеринбурге было создано ООО «Управляющая компания «Парус».

За обеими структурами стоял свердловчанин Борис Безруков, а гендиректором УК стала екатеринбурженка Оксана Хисматуллина. Будучи юристом, она решала массу организационных вопросов по запуску бизнеса в республике и в санатории в частности. В 2016 году Хисматуллина передала дела уроженке Екатеринбурга Светлане Назарычевой, которую Борису Безрукову порекомендовали знакомые.

Под руководством Назарычевой УК успешно управляла санаторием три года. А в феврале 2019-го решением главы Крыма «Парус» был передан от прокуратуры Управлению судебного департамента в республике (занимается обслуживанием зданий и имущества всех судов). По словам представительницы Безрукова, именно тогда и проявилась особенность «крымского» подхода к бизнесу: о смене балансодержателя управляющим никто не сообщил — ни одного официального уведомления в адрес управляющей компании не поступало.

Светлану Назарычеву отстранили от руководство санаторием, после чего он оказался захваен Фото: предоставлено Оксаной Хисматуллиной

«Мы узнали об этом лишь 25 июня, хотя Назарычева, конечно, была в курсе: будучи директором, она получала всю первичную документацию. За всеми этими действиями гендиректора стоял глава судебного департамента Крыма Керим Акуев. Тем самым он скомпрометировал как судебный департамент, так и главу республики», — говорит Оксана Хисматуллина.

По ее словам, Светлана Назарычева настолько вошла в доверие к уральским инвесторам, что даже некоторые нестыковки в финансовой отчетности поначалу не вызывали вопросов. Однако к весне 2019 года накопилась критическая масса подозрений, а потому в мае ее отстранили от должности. Конец отработки приходился на 26 июня, а на следующий день санаторий захватили.

«Настоящие рейдеры»

В 10 утра 27 июня 2019 года на территорию здравницы ворвались неизвестные. Позже выяснится, что это был ЧОП «Драговит», штат которого составляли «бородатые люди с кавказской внешностью». Сменив охрану и взяв под контроль администрацию, новые управляющие вскрыли кассу, где, по словам Хисматуллиной, было около 5 млн рублей. Их действия координировал экс-полицейский Анатолий Горбунов — екатеринбуржец, ранее отбывавший срок в Нижнем Тагиле за кражу и мошенничество (см. скан с сайта суда).

По словам собственников «УК «Парус», руководил действиями ЧОПовцев Анатолий Горбунов Фото: предоставлено Оксаной Хисматуллиной

Очевидцы утверждают, что чоповцами руководили Назарычева и юрист управления судебного департамента в Республике Крым, оказавшийся в центре событий. Невольными свидетелями захвата стали туристы, среди которых была и депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она приехала отдыхать в «Парус» с дочерью, но, как и остальные отдыхающие, не смогла попасть на территорию.

«Назарычева план перехвата управления „Парусом“ придумала заранее. Она приобрела права на ООО „Вариант КВ“, переименовала его в ООО „Территория гостеприимства“, заключила договор с судебным департаментом и зашла с ЧОП, выкинув нас как прежних управляющих. Туристы были вынуждены переоформлять путевки, формируя тем самым задолженность перед ООО, которым владела Назарычева», — говорит Оксана Хисматуллина.

«Керим Гаджигурбанович, имущество захвачено!»

Бенефициаром случившегося уральцы называют главу управления судебного департамента республики Крым Керима Акуева. В разгар конфликта он с угрозами позвонил Борису Безрукову, когда тот начал подавать заявления в полицию и прокуратуру.

«Ты что там творишь?» — спрашивает Акуев (см. видео). В ответ на слова Безрукова о том, что захвачено имущество на большую сумму, Акуев рекомендует ему обратиться в суд.

«Подавай, подавай! Ладно, ты по нормальному не понимаешь — давай тебе тогда по-другому будем [объяснять]», — завершает он разговор.

В УК «Парус» не оспаривают решение главы республики о передаче санатория от прокуратуры к судебному департаменту, но говорят, что по закону все должно было быть иначе. «Нас должны были уведомить о смене балансодержателя. Тогда мы, во-первых, приостановили бы подготовку к сезону. Ремонт, покупка оборудования, медикаменты, организационные расходы, зарплата персонала», — перечисляют убытки выселенные управленцы.

Территорию санатория взяли под контроль люди с бородами и кавказской внешностью Фото: предоставлено Оксаной Хисматуллиной

Во-вторых, директор должен был предложить собственнику заключить новый договор на управление санаторием — уже с судебным департаментом республики: у «УК «Парус» было преимущественное право на это. «Если бы нам ответили отказом, это вылилось бы в судебное разбирательство. И при решении не в нашу пользу мы бы покинули территорию, а они бы зашли, — говорит Хисматуллина. — Только не с ЧОП, а со службой судебных приставов»

Впрочем, то, как развернулись события, не удивляет: в интернете есть много публикаций о некрасивых историях, в которых оказался замешан глава судебного департамента Крыма Акуев. Самая громкая — развал санатория «Фемида» в Евпатории. В октябре 2017 «Новая газета» рассказала о том, как 120 работников этого санатория обратились к президенту Путину из-за многомесячной невыплаты зарплаты. По словам журналиста «Новой», который прогулялся по «Фемиде», здравница, принадлежавшая несколько лет судебному департаменту, разорена и находится в запустении. Тендер на управление «Фемидой» (впоследствии отмененный из-за нарушений) получила компания Светланы Назарычевой ООО «Территория гостеприимства».

Невосполнимые потери

Уже после смены управляющих санатория «Парус», команда Бориса Безрукова провела аудит работы Назарычевой. И обнаружилось много любопытного: займы, которые она выдавала себе и другим людям, премии, которые себе начисляла.

«Светлана выписала ордеров на 6 миллионов рублей, взяв эти деньги из кассы. Еще 5 миллионов получила в Москве наличными — якобы на выплату зарплаты, хотя она всегда выплачивалась безналом», — говорит Хисматуллина. По ее словам, один из займов на 1,5 млн рублей, который Назарычева выписала сама себе, уже признан арбитражным судом республики ничтожным и подлежит возмещению. Иск ценой 6,8 млн рублей — деньги, полученные по расходным ордерам, рассматривается в Ялтинском городском суде (все документы из судов есть в редакции URA.RU).

Вложения уральских инвесторов в крымский санаторий составили 52 млн долларов Данные: предоставлены юристом Безрукова Оксаной Хисматуллиной

Сложнее обстоит дело с истребованием бывшими управляющими своего имущества из санатория: оно уже год рассматривается в арбитраже Крыма. Иск подан от УК «Парус» к ООО «Территория гостеприимства», в качестве соответчика привлечены Управление судебного департамента в Крыму и целая вереница госорганов республики: Госкомрегистр, прокуратура, отдел судебных приставов по Ялте, министерство имущественных и земельных отношений Крыма, территориальное управление Росимущества и даже Совет министров. Последняя инстанция, которую теперь тоже вызывают в суд — Судебный департамент при Верховном суде РФ. Со слов представителей «Паруса», никто из названных органов не хочет нести ответственность за потерянное имущество компании, делая вид, что его там и не было.

Помимо арбитражей и гражданских дел есть и уголовное — по факту выдачи Назарычевой займов себе и еще пяти сотрудникам на общую сумму более 22 млн рублей. Впрочем, расследование было приостановлено через месяц после возбуждения дела — в октябре 2019 года (см. скан1, скан2). Уже в январе 2020-го следователь полиции в Ялте вновь начал производство, но дело так и не продвинулось.

Все эти средства теперь потеряны Данные: предоставлены юристом Безрукова Оксаной Хисматуллиной

«Нам не раз говорили, что у нас ничего не выгорит, что у них там все схвачено. Иногда хочется опустить руки, но теперь это дело принципа. Нам надоело, что Горбунов орет и угрожает судебным приставам и что все наши дела заворачивают. В конце концов Крым — это Россия или нет?» — резюмирует Оксана Хисматуллина.

Свои вложения в санаторий «Парус» Борис Безруков оценивает в 52 млн рублей. С учетом вышеупомянутых 22 млн, которые исчезли со счетов предприятия, сумма всех потерь — около 75 млн рублей. «Когда все случилось, я подал заявления в правоохранительные органы и думал, что они быстро во всем разберутся, но не тут-то было, — говорит Борис Безруков. —

Мы вложили их, чтобы выполнить свои обязательства по созданию свободной экономической зоны в Крыму. Теперь она, по сути, уничтожена. Вроде, #Крымнаш, «приезжайте — вкладывайте» — в итоге просто отжали бизнес».

Светлана Назарычева в разговоре с URA.RU сообщила, что информация о ее рейдерстве уже опровергалась — соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. «Это неправда. По решению суда уже обязали опровергнуть эту информацию и принести личные извинения за то, что я якобы захватила санаторий „Парус“. Я ничего не захватывала, это государственное имущество, которое было передано из одного ведомства в другое, а я была просто директором. Сегодня я никакого отношения к санаторию „Парус“ не имею», — заявила URA.RU Назарычева. По ее словам, все суды УК «Парус», пытавшееся вернуть санаторий республиканской прокуратуре, уже проиграла.

В управлении судебного департамента республики Крым корреспондента URA.RU не стали соединять с Керимом Акуевым. «В данный момент начальник занят, поэтому не сможет с вами поговорить», — сказали в приемной ведомства. Там уточнили, господин Акуев проводит совещание, и когда он освободится — неизвестно.

На данный момент «Парус» передан в управление при Верховном суде, но пока идут суды санаторий не работает — в 2020-м году он даже не открылся.