Уральские олигархи хотят продлить коррупцию в полпредстве

С первых дней работы Владимир Якушев (справа) демонстрирует удаленность от уральских ФПГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Демонстративная независимость нового полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева — главный повод для обсуждения в бизнес-среде Свердловской области. За 20 лет существования института окружного полпредства сформировалась традиция тотальной зависимости чиновника и его аппарата от презентов бизнес-структур. Якушев в первые же дни показал, что у него и самого есть деньги.

Появление информации о том, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев летит в Екатеринбург не рейсовым самолетом «Уральских авиалиний», UTair или «Аэрофлота», а чартерным бортом авиакомпании «Ямал», выполняющей подобные заказы для правительства ЯНАО, — «слив» от противников полпреда. Об этом URA.RU заявило сразу несколько собеседников в правительстве Тюменской области и ЯНАО. По их версии, публикация информации наносит вред имиджу полпреда, при этом не являясь сенсацией.

Уральский полпред курирует регионы с огромными ресурсами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Последнее утверждение — справедливо. Власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО управляют одними из самых больших региональных бюджетов в стране, и для эффективного исполнения своих обязанностей позволяют себе различные закупки, выглядящие экзотично, например, для Курганской области. В бытность Якушева губернатором Тюменской области у администрации был контракт с авиакомпанией UTair, которая предоставляла свои самолеты под чартерные перевозки ограниченного круга лиц, рассказал собеседник в областной администрации. Такой контракт с авикомпанией «Ямал» у правительства ЯНАО есть до сих пор, подтвердил ямальский источник агентства. Все самолеты — не бизнес-джеты, а обычные рейсовые, просто летящие по слотам, удобным для пассажиров.

В мирное время подобные инструменты использовали и в других регионах: будучи сити-менеджером Екатеринбурга Александр Якоб пользовался «Мерседесом», который для спокойствия общественности был закуплен не напрямую мэрией, а через МУП «Водоканал». Правда, опубличивание этой информации привело к отмене этой схемы.

Собственное здание у полпредства появилось не сразу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако, использование таких схем полпредством президента — ноу-хау. Все 20 лет существования аппарат полпреда находился в тотальной зависимости от различных благотворителей. Это началось с момента создания полпредств и первого полпреда Петра Латышева. Он был единственным из семи назначенных в 2000 году полпредов, которые работали не из собственного офиса, а из здания, принадлежащего региональным властям.

Латышев пытался заполучить собственное здание, но замахнулся на «Дворец пионеров», чем воспользовались свердловчане. Существует поверье, что региональный депутат Антон Баков помог возмущенным родителям подготовить протестные мероприятия и Латышев быстро отказался от своей идеи. До самой своей смерти он проектировал и строил собственное здание для полпредства, выбил на него федеральное финансирование, но воспользоваться плодами труда не успел.

«Униженное положение полпредства заложено в его статусе, — рассказал бывший сотрудник полпредства.

— Будучи подразделением администрации президента, оно финансируется по смете администрации. Большой администрации не особо интересны офисы в регионах, поэтому смета полпредства — это ограниченное количество ставок госслужащих, и увеличивается она только на процент повышения зарплаты. То, что Латышев смог добиться финансирования строительства отдельного здания — чудо. И никто не сможет его повторить».

Всем уральским губернаторам приходится прислушиваться к мнению представителя президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При этом, количество ставок так мизерно, что многие нужные полпредству сотрудники трудоустроены в структуры региональных властей в разных субъектах УрФО, либо будучи сотрудниками полпредства получают зарплату еще и в регионах или близких им проектах. Так было с любимцем экс-полпреда Игоря Холманских Виктором Гузем, который одновременно с вхождением в окружение полпреда был в структурах, контролируемых ямальским правительством.

Летом 2020 года, когда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил объяснить полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, что тому не по статусу управлять областными министрами и мэрами, вскрылись детали организации быта полпредства. Оказалось, что питание там обеспечивают сотрудники столовой аппарата губернатора Свердловской области, а передвижение осуществляется на машинах автопарка правительства Свердловской области. Всех этих чудес цивилизации Куйвашев Цуканова лишил.

Правда, голодать в полпредстве не стали (но летом чаще ходили по Екатеринбургу пешком, утверждая, что это приятно и полезно). По данным URA.RU, кейтеринговое питание аппарата полпреда организовали структуры Уральской горно-металлургической компании. Она же предоставила и транспорт. Ранее ходили слухи, что до того, как полпредство начало использовать машины свердловского правительства, транспорт первым лицам аппарата предоставляла та же УГМК.

Корпорация Андрея Козицина оказала поддержку экс-полпреду Николаю Цуканову Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Сотрудники полпредства посещали клинику «УГМК-Здоровье», — подтверждает источник, пожелавший остаться неназванным. По его данным, чаще всего для перелетов по регионам УрФО полпреды все 20 лет использовали бизнес-джеты авиакомпании «Уктус» той же УГМК. Демонстративное же неиспользование ее услуг Владимиром Якушевым может говорить о его желании изменить традиции.

Политолог, представитель Института новейших государств Дмитрий Гусев советует корпорациям привлекать внимание полпреда с помощью масштабных проектов. «Что за проекты развития он будет предлагать, кому он может быть полезен — это все зависит от самих олигархов. Это зависит от их инициатив, той помощи, которую они запросят от государства в реализации больших каких-то инфраструктурных проектах», — отметил Гусев. Он предложил понаблюдать за тем, какие идеи будут в ближайшее время выдвинуты.

Уральский политолог Михаил Корабельников выразил сомнение, что поддержка полпреда нужна крупным корпорациям Свердловской области и «тюменской матрешки». По его мнению, многие из корпораций и без того являются федеральными. Корабельников предположил, что выгоду от контакта с полпредом могут искать игроки среднего уровня. При этом, по мнению политолога, назначение Якушева несомненно скажется на расстановке политических сил внутри УрФО.

Политологи считают Владимира Якушева сильным и независимым политиком Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Политолог Андрей Шуклин отметил, что в силу географического положения уральские полпреды всегда были больше погружены в проблемы столицы Урала. Теперь, по его мнению, ситуация может серьезно изменится. Андрей Шуклин не исключил даже, что со временем будет поставлен вопрос о переносе резиденции уральского полпреда в Тюмень. «Расположения полпреда будут добиваться многие, потому что это связующее звено между региональной властью и федеральной, прямая связь с администрацией президента. В том числе его расположения будут добиваться уральские олигархи», — уверен он.

Глава Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко считает, что значение эпизода с самолетом сильно преувеличено. Он напомнил, что Якушев весьма весомая фигура в российской политике и в то же время весьма небедный человек. «Он же пришел из бизнеса в политику. Поэтому накручивать тему про теневые группы влияния абсолютно нет никакого смысла», — высказал он свою точку зрения.