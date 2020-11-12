Инсайды ХМАО: полпред напугал чиновников

Таким может быть слово года для ХМАО Коллаж URA.RU

Пока вся политическая тусовка ХМАО рассуждает о том, чего же ждать от нового полпреда по УрФО Владимира Якушева, в округе начали появляться неожиданные кандидаты в Госдуму. Все это происходит на фоне эпидемии коронавируса: из-за него чиновники забросили спорт и якобы стали чаще выпивать.

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Югорский ГФИ волнуется за свое будущее

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что главный федеральный инспектор по ХМАО Александр Постников очень переживает из-за того, что Николай Цуканов оставил пост полпреда президента в УрФО. Югорский ГФИ считается его креатурой, и с появлением Владимира Якушева в статусе полномочного представители главы государства в УРФО будущее Постникова теперь под вопросом. «Новый полпред — человек технократичный. Если он увидит, что главный федеральный инспектор справляется с задачами, то не будет совершать резких кадровых движений. Весь вопрос в том, будет ли Постников соответствовать стандартам Якушева», — судачат в политическом истеблишменте ХМАО.

Местных чиновников напугал новый полпред

Говорят, что муниципальные чиновники в ХМАО не знают радоваться или нет тому, что новым полномочным представителем президента РФ по УрФО стал Владимир Якушев. «Вроде он хорошо все знает и может помочь в решении каких-то вопросов и выделении федеральных денег, но с другой стороны: чем дальше полпред — тем лучше», — считает инсайдер, добавляя, что местные чиновники и мэры городов боятся того, что Якушев будет регулярно наведываться в ХМАО, а муниципальные власти будут принимать на себя все удары.

Назначение Якушева изменило карьерные ожидания депутатов

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По слухам, с назначением на пост полпреда по УрФО Владимира Якушева, у некоторых депутатов Тюменской областной думы от ХМАО сильно улучшилось настроение. Среди тех, кто, как говорят источники, рад этому решение — заместитель председателя Тюменской областной Думы, избранная от Сургутского избирательного округа, Галина Резяпова. «У нее появились шансы избраться в Государственную думу, учитывая ее хорошие отношения с Якушевым. Он может, пусть и косвенно, лоббировать это решение и помочь в каких-то вопросах», — считает источник.

Чиновники забросили спорт

Слухмейкеры говорят, что из-за пандемии коронавируса, у чиновников ХМАО пропал интерес к спорту и здоровому образу жизни, в принципе. «До коронавирусных времен это было модно — чиновники ходили в спортзалы, занимались спортом и хвастались достижениями у кулеров. А сейчас все боятся, что можно вирус подхватить, не ходят в залы. А некоторые вместо штанги стали поднимать чаще стакан», — смеется слухач.

Бывший спикер думы Пыть-Яха планирует вступить в ЛДПР…

Ходят слухи, что уволенный большинством голосов депутатов с поста председателя думы Пыть-Яха Олег Шевченко находится в поисках средств для существования. Якобы, экс-спикер начал переговоры с местной оппозицией в лице ЛДПР, которые наряду со вступлением в партию предложили поставить Шевченко на довольствие. «После скандала с незаконным начислением премий на прежнем месте работы, Олегу Викторовичу тяжело найти работу в городских структурах. А вот в ЛДПР, где не принято смотреть в биографию своих членов, бывшего председателя готовы принять с распростертыми объятиями», — рассказывает на правах анонимности очевидец событий.

…, а сама партия станет последним пристанищем для оскандалившихся политиков

С переходом Шевченко в ЛДПР региональное отделение партии в Югре получит негласный титул последнего пристанища для оскандалившихся и замешанных в нелицеприятных историях председателей дум. Так, ранее в ряды желто-голубых вступил бывший спикер городского собрания Сургута Сергей Бондаренко. Он, напомним, вынужден был подать в отставку после громкого уголовного дела, возбужденного следователями против тогдашнего мэра Дмитрия Попова. По неофициальным данным, в надежде занять кресло градоначальника Бондаренко сотрудничал с органами и регулярно писал доносы на своего коллегу.

Скандальный бизнесмен из девяностых ищет пути в Госдуму

Инсайдер в политической тусовке рассказывает, что президент корпорации «Славтэк» из Нижневартовска Александр Петерман якобы не оставляет надежд депутатский мандат в следующем созыве Госдумы. Несмотря на то, что ему не удалось получить поддержку партии «За правду» Захара Прилепина, у бизнесмена, прошлое которого якобы связывают с криминалов, появился новый план. «Есть еще одна партия, которой очень нужны деньги Петермана — „Партия прямой демократии“. Ее принципы и смыслы вообще никак не вяжутся с личностью Петермана и его планами, но это и не важно. Там молодежь, технологически подкованные ребята, но бедные. Петерман не разбирается ни в молодежи, ни в технологиях, но может сделать руководителей „ППД“ богаче, если удастся договориться о том, чтобы двигаться в Госдуму от них. Пока, кажется, этот вариант рассматривается как запасной, но все-же разговоры идут», — заключает инсайдер.

Мэр из ХМАО тоже хочет в Госдуму…

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой тоже не прочь испытать шансы на избрание в Государственную думу. Слухачи рассказывают, что туда он метит давно, и якобы именно поэтому освоил такую непопулярную в своем районе соцсеть как Facebook и якобы завел анонимный канал в Telegram. «Он сравнительно молод и очень амбициозен, о чем часто говорит в частных беседах и, конечно, был не против уйти в Госдуму. Поговорить он любит, а работа там не пыльная — летай на сессии, кнопки нажимай, как скажут, нарабатывай пенсию, пользуйся статусом», — рассказывает информатор, добавляя, что сам Трубецкой якобы уже начал переговоры с политэлитами, чтобы приступить к избирательной кампании.

…а пока получает упреки от губернатора

Ходят слухи, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил внушение от губернатора ХМАО Натальи Комаровой за жалобы от жителей из-за нерешенных жилищных проблем. Югорчане были вынуждены писать обращения в генеральную прокуратуру и администрацию президента РФ, которые потом были отписаны на имя главы региона. Так что Комаровой пришлось проводить ВКС с участием главы Сургутского района и возмущенных жителей. «Только отгремел скандал в поселке Белый Яр, где чиновники попались на незаконной раздаче квартир, которые предназначались льготникам. Теперь аналогичные факты начинают вскрываться в других поселениях. Губернатор поручила Трубецкому разобраться во всех этих сигналах и навести порядок в жилищной сфере, а не просто заниматься отписками», — рассказывают инсайдеры.

Бятиков обнажил связи, чтобы занять важный пост в правительстве

Тем временем ближайший сподвижник Олега Шевченко, вице-спикер пыть-яхской думы Алексей Бятиков бросил все силы, чтобы занять вакантный пост директора окружного департамента физической культуры и спорта. Инсайдеры рассказывают, что Бятиков уже долгое время сотрудничает с депутатом Думы Югры от ЛДПР Андреем Миляевым и ради достижения победы на окружном конкурсе тайный тандем был вынужден окончательно раскрыться. Сейчас через Миляева оппозиционная партия предоставляет члену «Единой России» свои финансовые и информационные ресурсы.

«Например, за Бятикова „топит“ Наталья Макогон — автор двух местных порталов, за деньги Миляева поливающая грязью все начинания, которые делаются властями города и округа. Крайне необычно среди типичного высосанного из пальца негатива там видеть оды, восхваляющие таланты единоросса Бятикова. Наглядная демонстрация истинной партийной принадлежности нашего вице-спикера», — рассуждает один из муниципальных депутатов.

Сургутским депутатам переизбраться будет сложнее

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что из-за увеличения численности населения Сургута произошло изменение нарезки избирательных округов для выборов в окружную и городскую думу в 2021 году. В первую очередь, это событие важно для кандидатов в местный представительный орган власти. «Депутатам, которые хотят переизбраться в думу, придется общаться с новым для себя электоратом. Так что им придется заручиться поддержкой в мэрии, чтобы было чего пообещать избирателям. На одних лозунгах в 2021 году далеко не уедешь», — шепчутся слухмейкеры.

Полицейским пригрозили увольнениями за неудачные фотографии

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Слухачи рассказывают, что незадолго до награждения полицейских в Сургуте, в связи с Днем полиции, их руководство якобы сделало необычное предупреждение. «На награждении была губернатор ХМАО Наталья Комарова, в связи с чем, количество журналистов было запредельным. Всем силовикам объявили, что если хоть одно лицо без маски попадет хоть в один кадр, кого угодно из фотографов или телеоператоров, то заявление на увольнение можно писать сразу. Все предпочли послушаться», — резюмирует инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.