Свердловские инсайды: мэр придрался из-за маски

Таким может быть слово года для Екатеринбурга Коллаж URA.RU

Свердловский истеблишмент обсуждает приезд нового полпреда президента и арест. Темы оказались чуть не важнее коронавируса, поскольку к наместнику президента Владимиру Якушеву нужно присмотреться, а к последствиям ареста кировского главы Лошакова — прислушаться. В последнем случае фигурирует интерес ФСБ, активность которого не может не настораживать. А еще у ректора медицинского вуза Ольги Ковтун нашлось много интересных сотрудниц. Подробнее — в свежих «Инсайдах».

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В полпредстве растет число потенциальных отставников

После отставки полпреда Николая Цуканова проблемы в полпредстве могут возникнуть у его первого заместителя Виктора Дубенецкого. Именно его называют одним из инициаторов противостояния со свердловскими властями, но его ставка оказалась проигрышной. Сейчас, поговаривают, Дубенецкий задействовал свои московские контакты (он — выходец из администрации президента), чтобы остаться в Екатеринбурге и продолжить работу с новым шефом.

Цуканов не хочет возвращаться

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уход с поста ударил по самолюбию уральского полпреда: собеседники в полпредстве рассказывают, что чиновник не хочет возвращаться в регион отставником без должности. «Формальная причина для приезда — встреча с новым полпредом, такие мероприятия проходят всегда. Впрочем, настаивать на ней никто, конечно, не будет, а личные отношения и бывшего и нового полпреда вполне рабочие», — утверждают слухмейкеры.

Цифровые больничные стали краш-тестом для чиновника

Требование оформлять основную массу больничных удаленно серьезно тревожит главу департамента информатизации и связи Олега Гущина, рассказывают знакомые чиновника. Дело в том, что несмотря на множество отчетов, цифровизация больниц выполнена слабо, и если в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ситуацию еще получится оперативно исправить, то в глубинке все сложнее. «Возможно, ему простят это, потому что чиновник погружен в запуск Центра управления регионом, но кто надо — запомнит», — шепчутся злопыхатели.

Арест Лошакова добьет карьеру депутата…

Случай с главой Кировского района может поставить крест на депутатской карьере бывшего главы Железнодорожного района, депутата заксобрания региона Валентина Лаппо. Дело в том, что заместителем главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова, который был задержан силовиками по подозрению в коррупции, работает сын парламентария — Алексей Лаппо. «Мог ли не знать зам о махинациях руководителя? Сомнительно. В итоге под ударом и он сам, и отец — при желании легко раскрутить историю и сорвать им любые выборы или назначения», — намекает инсайдер. Но есть и другое мнение. «Лаппо-младший в день задержания был на рабочем месте, его не задерживали и не допрашивали», — рассказывает инсайдер.

…, а его коллега ликует

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отличие от Лаппо самые радужные перспективы на получение нового мандата у председателя промышленного комитета Альберта Абзалова. На слушаниях в комитете проект «Титановая долина», который лоббирует депутат, получил получил хорошие оценки, несмотря на арест бывшего руководителя. Менее чем за год до выборов это играет на руку Абзалову.

Мэр Екатеринбурга лишился водителя

Эпидемия коронавируса лишает политиков привычных благ. Например, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский был вынужден искать нового персонального водителя, так как тот, который работал с ним многие годы, заболел коронавирусом. «Для главы, который до сих вел себя достаточно аккуратно и даже отличился смелыми предложениями выгонять из транспорта COVID-диссидентов, это стало еще одним подтверждением, что надо быть всегда настороже», — шепчутся инсайдеры.

Главы районов Екатеринбурга использовали одну коррупционную схему

Фото: Илья Московец © URA.RU

За задержанием главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова пристально следят его коллеги. Говорят, эта история может затронуть и других глав, потому что руководители совершали одно и то же типичное правонарушение. Договор о благоустройстве заключался с частной фирмой, которая получала средства, хотя работу выполняли районные ДЭУ или МУПы, утверждает инсайдер. «Доказательная база стопроцентная, как и исчезновение средств», — смеется он.

Глава Кировского района готов сдавать всех…

Александр Лошаков согласился на сделку со следствием и в ближайшее время даст признательные показания, обсуждают инсайдеры, знакомые с Лошаковым. По их словам, Лошаков также «может рассказать много интересного» про своих подчиненных и даже некоторых руководителей. «Пока это слухи. С Лошаковым вчера [в УФСБ] общались буквально два человека. Какие-либо утечки в этом плане исключены», — поделился источник в силовой среде.

…, а информация об его побеге — секретный прием ФСБ

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информацию о том, что глава Кировского района Александр Лошаков, которого подозревают в махинациях, скрывался от сотрудников ФСБ, которые провели обыски в его кабинете, намеренно распространили силовики, умудренные опытом многолетних операций. «Это было сделано специально — чтобы адвокаты [Лошакова] не успели сориентироваться и оперативно вклиниться в допрос», — описал ситуацию собеседник агентства.

Оперативники УВД провалили указание начальника

Рассказывают, что на прошлой неделе в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга, так же, как и в Кировском, прошли выемки. «Оперативники приходили за документами по муниципальным контрактам, в частности, дорожным ремонтам. Однако подошли к делу формально и ушли без оргвыводов. Все бы ничего, но тем самым они „продинамили“ указание начальника УВД Озерова, которому указание пришло от УФСБ», — знает собеседник. Теперь, по его словам, все ожидают, кому будет хуже — полковнику Озерову или ленивым оперативникам. Впрочем, источник в самой администрации говорит, что никаких обысков в управе не было.

Мэр Екатеринбурга научил главу района носить маску

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил руководителю Железнодорожного района Андрею Курочкину новый способ ношения маски — на глазах. Как сообщают источники, все началось с замечания на закрытом совещании. Мэр обратил внимание, что Курочкин приспустил маску (его нос был открыт), и поинтересовался у чиновника, почему так. «Курочкин в ответ объяснил, что в маске сидеть на удобно: запотевают очки. Но в ответ услышал: „Значит, натягивайте ее на глаза“», — передает инсайдер. Воспринял ли глава района совет начальника буквально, не уточняется.

Делу о прослушке VIP добавят фигурантов…

По мнению некоторых источников, в ближайшее время дело о прослушке муниципальных чиновников может выйти на куда более высокий уровень. «Тема резонансная, у федерального центра все больше интереса к ней. Вопросы есть и к тем, за кем следили, и к тем, кто заказывал прослушку. Вполне возможно, у силовиков появится интерес к „политическому“ блоку мэрии», — утверждают инсайдеры.

… и в ней уже появился полицейский

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дело о слежке за свердловскими политиками и бизнесменами может принять неожиданный оборот. К такому раскладу причастным может оказаться высокопоставленный полицейский свердловского главка МВД. «Откуда у 22-летнего обвиняемого такие возможности для детализации, биллинга звонков и прочих специфических действий?» — недоумевает слухмейкер. Предполагая, что в этом деле не обошлось без представителей полиции. Инасайдер намекает, что речь идет о Бюро специальных технических мероприятий областного главка МВД. Эта структура занимается в частности прослушкой телефонов. Ранее бюро уже попадало в скандал с продажей расшифровок телефонных разговоров бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Возглавлял отдел на тот момент Олег Грехов, которого потом сослали в Первоуральск начальником полиции, потом завели уголовное дело о взяточничестве.

В управляющей компании Екатеринбурга прошли обыски

Следственный комитет заинтересовался работой управляющей компании «Чкаловская» — по слухам, единственной крупной УК, не входящей в известный городской коммунальный холдинг. Инсайдеры утверждают, что в отношении руководящего состава предприятия ведется следствие по поводу сокрытия налогов на сумму 39 миллионов рублей. «Они заключали договора на обслуживание домов через подставные ЖЭУ, что позволяло ослабить налоговое бремя», — описывает ситуацию источник. Впрочем, другие собеседник агентства отмечают, что эта история давняя и длится уже четыре года.

У ректора УГМУ нашлись богатые любимчики

Пока силовики определяются с объемом и характером претензий к Ольге Ковтун, в ее окружении нашлась интересные персонажи. Знающие люди говорят, что в истории отдела кадров медуниверситета нашлась некая Брыскина, которая проработала в статусе проректора всего два месяца, но за это время успела получить премию в 200 000 рублей и уволиться. Между тем и у действующей заместительницы Ольги Петровны нашелся свой бизнес — действующее ООО под незамысловатым названием «Будь здоров». Интересно, что заказчиком по ряду проектов у коммерческой структуры как раз и был медуниверситет. Злые языки говорят, что фирма записана на некую Татьяну Бородуллину — полную тезку первого заметителя Ковтун.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.