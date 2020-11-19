Губернаторы злятся, что не могут выполнить задачу Путина по COVID

Российские губернаторы опасаются наказания за невыполнение поручения президента России Владимира Путина, который дал задание в ноябре срочно закупить лекарства для больных COVID-19. По упрощенной процедуре из бюджета выделено более 5 млрд рублей, но власти не успевают сделать закупки. Источники агентства винят в этом федеральных лоббистов, которые парализовали работу аптек. Те защищаются спецрешением премьера Михаила Мишустина, и вступают в контратаку. Но лекарств так и нет.
В начале ноября Владимир Путин поручил правительству страны выделить 5 млрд рублей на помощь регионам. На эти средства губернаторы должны были закупить медикаменты, которые бы бесплатно передавались бы заболевшим коронавирусом, и проходящим лечение дома. На регионы Урала запланировано 460 млн рублей: 162 млн рублей — на Свердловскую область, 31 млн — на Курганскую, около 58 млн — в Тюменскую, более 130 млн — в Челябинскую, 63 млн — на ХМАО и 20 млн — на ЯНАО. 20 ноября власти должны отчитаться перед правительством, как исполнены контракты.
«Хорошую задумку президента невозможно реализовать. Мы объявили конкурс на закупку нужных лекарств, но ни одна аптечная сеть на него не заявилась», — рассказал источник в правительстве одного из уральских регионов. Опрос в других территориях подтвердил эту проблему. «Сети не хотят участвовать в сложном конкурсе: у них нет уверенности, что они смогут обеспечить поставки в столь сжатые сроки», — подтверждает собеседник на севере округа. По его словам, причина в отсутствии специальной маркировки системы «Честный знак», которая с середины года обязательна для медикаментов.
Проблема имеет общероссийский характер. Накануне на совещании президента с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «на сегодняшний день заключено контрактов на сумму 1,6 миллиарда рублей 44 регионами».
Проблемы коснулись и открытой продажи лекарств. По словам фармацевтов, система, в которой лекарства получают уникальные коды, как уже много лет алкоголь и табак, технически несовершенна, тормозит, из-за чего дистрибьюторы не могут продавать товар. «Если бы не вторая волна [коронавируса], никто бы и не заметил, как мы мучаемся с этой маркировкой. Был период, когда партии лекарств по три недели лежали в „карантине“ на складах, и мы не могли приступить к их продаже», — прокомментировала директор ООО Управляющая компания «Радуга» Анна Клименко.
Источник в индустрии говорит, что переговоры региональных властей с управляющими «Честного знака» результата не дали. «Мы предупреждали, что эту систему нельзя запускать на фоне эпидемии коронавируса, однако к нам не прислушались», — заявила URA.RU директор «Ассоциации независимых аптек» Виктория Преснякова.
На том же совещании с президентом руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил, что после проверки 3,5 тыс. аптек в стране обнаружилось, что в 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом, с составляющими.
«Самый востребованный препарат — это «Фавипиравир», он отсутствует в 85% аптек, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты.
А самым дефицитным препаратом является «Ривароксабан», его нет в 63% аптек, в 9% аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом. Но при этом самый востребованный антибиотик — «Левофлоксацин» со всеми его производными — отсутствует в 73% аптек», — заявил Кузнецов.
При этом отдуваться за неполадки в ГИС «Честный знак» приходится простым аптекарям. Известны случаи, когда работников аптек обливали зеленкой из-за отсутствия необходимых лекарств.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в отчете перед президентом Владимиром Путиным объяснил случившееся проблемами «логистической цепочки, которая потребовала модернизации».
Под ней подразумевается постановление правительства России от 2 ноября, которым был разрешен упрощенный порядок оформления лекарства: продавец просто уведомляет «Честный знак» о движении товара, и продает его, не дожидаясь ответа системы. Что касается производителей медикаментов, они получают индивидуальные коды в личном кабинете «Честного знака», и наносят их на каждую упаковку лекарства удобным для себя способом. По словам заместителя гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора ГИС «Честный знак» — Реваза Юсупова, с этим проблем также не возникает.
Юсупов напоминает, что на подготовку отрасли к новым правилам было потрачено три с половиной года, и участники рынка прекрасно знали о грядущих изменениях: «К сожалению, многие компании, работающие в отрасли, некорректно интегрировали свои внутренние системы в нашу. Подключение должно было произойти до 1 июля 2020 года, однако более 15 тысяч компаний подключились с опозданием, а некоторые не подключились до сих пор». Теперь разобраться с правилами маркировки нужно до февраля 2021 года.
«Система включает 23 млрд кодов разных товарных групп. Лекарственные препараты — это только миллиард из них. Никто ведь не жалуется, например, на проблемы с продажей сигарет. Между тем, каждая пачка также получает индивидуальную маркировку», — аргументирует Юсупов. По его словам, на сегодняшний день маркированы только 10% лекарств, 90% вообще продаются без индивидуального идентификационного номера.
Директор управляющей компании «Радуга» Анна Клименко говорит об обратной пропорции маркировки. Она приветствует решение правительства России о попереносе. — «Честный знак» утверждает, что все хорошо. Это потому, что они зарабатывают по 50 копеек с каждой упаковки. А нас просто обязали выполнять новые требования. К счастью, в настоящее время правительство дало послабления, которые позволяют оприходовать лекарства, уведомить «Честный знак» и дальше расходовать без оглядки». Она отметила, что на фоне повышенного спроса в период пандемии коронавируса лекарства не залеживаются на складах. Однако что произойдет после отмены упрощенного порядка, участники рынка боятся даже представить.
Производители медикаментов более сдержаны в оценках, но и они не в восторге от новых правил работы отрасли. Например, председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров в разговоре с URA.RU признал эффективность послаблений в правилах маркировки. Однако, добавил он, эти меры коснулись, в основном, аптек, а для производителей перегрузка и несовершенство системы маркировки может стать проблемой.
Некоторые представители фармотрасли на условиях анонимности высказывают мнение, что конфликт вокруг системы маркировки медикаментов может сорвать федеральную программу снабжения больных коронавирусом бесплатными лекарствами.
Подписывайтесь на URA.RU в