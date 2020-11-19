Губернаторы злятся, что не могут выполнить задачу Путина по COVID

Президент дал указание срочно закупить лекарства для больных COVID-19, но губернаторы не успевают. Не по своей вине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские губернаторы опасаются наказания за невыполнение поручения президента России Владимира Путина, который дал задание в ноябре срочно закупить лекарства для больных COVID-19. По упрощенной процедуре из бюджета выделено более 5 млрд рублей, но власти не успевают сделать закупки. Источники агентства винят в этом федеральных лоббистов, которые парализовали работу аптек. Те защищаются спецрешением премьера Михаила Мишустина, и вступают в контратаку. Но лекарств так и нет.

В начале ноября Владимир Путин поручил правительству страны выделить 5 млрд рублей на помощь регионам. На эти средства губернаторы должны были закупить медикаменты, которые бы бесплатно передавались бы заболевшим коронавирусом, и проходящим лечение дома. На регионы Урала запланировано 460 млн рублей: 162 млн рублей — на Свердловскую область, 31 млн — на Курганскую, около 58 млн — в Тюменскую, более 130 млн — в Челябинскую, 63 млн — на ХМАО и 20 млн — на ЯНАО. 20 ноября власти должны отчитаться перед правительством, как исполнены контракты.

Клиенты аптек жалуются на дефицит лекарств Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Хорошую задумку президента невозможно реализовать. Мы объявили конкурс на закупку нужных лекарств, но ни одна аптечная сеть на него не заявилась», — рассказал источник в правительстве одного из уральских регионов. Опрос в других территориях подтвердил эту проблему. «Сети не хотят участвовать в сложном конкурсе: у них нет уверенности, что они смогут обеспечить поставки в столь сжатые сроки», — подтверждает собеседник на севере округа. По его словам, причина в отсутствии специальной маркировки системы «Честный знак», которая с середины года обязательна для медикаментов.

Проблема имеет общероссийский характер. Накануне на совещании президента с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «на сегодняшний день заключено контрактов на сумму 1,6 миллиарда рублей 44 регионами».

А продавцы в аптеках жалуются на проблемы с маркировкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проблемы коснулись и открытой продажи лекарств. По словам фармацевтов, система, в которой лекарства получают уникальные коды, как уже много лет алкоголь и табак, технически несовершенна, тормозит, из-за чего дистрибьюторы не могут продавать товар. «Если бы не вторая волна [коронавируса], никто бы и не заметил, как мы мучаемся с этой маркировкой. Был период, когда партии лекарств по три недели лежали в „карантине“ на складах, и мы не могли приступить к их продаже», — прокомментировала директор ООО Управляющая компания «Радуга» Анна Клименко.

Источник в индустрии говорит, что переговоры региональных властей с управляющими «Честного знака» результата не дали. «Мы предупреждали, что эту систему нельзя запускать на фоне эпидемии коронавируса, однако к нам не прислушались», — заявила URA.RU директор «Ассоциации независимых аптек» Виктория Преснякова.

На том же совещании с президентом руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил, что после проверки 3,5 тыс. аптек в стране обнаружилось, что в 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом, с составляющими.

«Самый востребованный препарат — это «Фавипиравир», он отсутствует в 85% аптек, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты.

А самым дефицитным препаратом является «Ривароксабан», его нет в 63% аптек, в 9% аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом. Но при этом самый востребованный антибиотик — «Левофлоксацин» со всеми его производными — отсутствует в 73% аптек», — заявил Кузнецов.

Напряжение в обществе растет: работников аптек даже обливают зеленкой в знак протеста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При этом отдуваться за неполадки в ГИС «Честный знак» приходится простым аптекарям. Известны случаи, когда работников аптек обливали зеленкой из-за отсутствия необходимых лекарств.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в отчете перед президентом Владимиром Путиным объяснил случившееся проблемами «логистической цепочки, которая потребовала модернизации».

Под ней подразумевается постановление правительства России от 2 ноября, которым был разрешен упрощенный порядок оформления лекарства: продавец просто уведомляет «Честный знак» о движении товара, и продает его, не дожидаясь ответа системы. Что касается производителей медикаментов, они получают индивидуальные коды в личном кабинете «Честного знака», и наносят их на каждую упаковку лекарства удобным для себя способом. По словам заместителя гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора ГИС «Честный знак» — Реваза Юсупова, с этим проблем также не возникает.

Фармацевты: из-за сбоев в системе маркировки на складах образовывались залежи медикаментов Фото: Илья Московец © URA.RU

Юсупов напоминает, что на подготовку отрасли к новым правилам было потрачено три с половиной года, и участники рынка прекрасно знали о грядущих изменениях: «К сожалению, многие компании, работающие в отрасли, некорректно интегрировали свои внутренние системы в нашу. Подключение должно было произойти до 1 июля 2020 года, однако более 15 тысяч компаний подключились с опозданием, а некоторые не подключились до сих пор». Теперь разобраться с правилами маркировки нужно до февраля 2021 года.

«Система включает 23 млрд кодов разных товарных групп. Лекарственные препараты — это только миллиард из них. Никто ведь не жалуется, например, на проблемы с продажей сигарет. Между тем, каждая пачка также получает индивидуальную маркировку», — аргументирует Юсупов. По его словам, на сегодняшний день маркированы только 10% лекарств, 90% вообще продаются без индивидуального идентификационного номера.

Директор управляющей компании «Радуга» Анна Клименко говорит об обратной пропорции маркировки. Она приветствует решение правительства России о попереносе. — «Честный знак» утверждает, что все хорошо. Это потому, что они зарабатывают по 50 копеек с каждой упаковки. А нас просто обязали выполнять новые требования. К счастью, в настоящее время правительство дало послабления, которые позволяют оприходовать лекарства, уведомить «Честный знак» и дальше расходовать без оглядки». Она отметила, что на фоне повышенного спроса в период пандемии коронавируса лекарства не залеживаются на складах. Однако что произойдет после отмены упрощенного порядка, участники рынка боятся даже представить.

Производители медикаментов более сдержаны в оценках, но и они не в восторге от новых правил работы отрасли. Например, председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров в разговоре с URA.RU признал эффективность послаблений в правилах маркировки. Однако, добавил он, эти меры коснулись, в основном, аптек, а для производителей перегрузка и несовершенство системы маркировки может стать проблемой.

Некоторые представители фармотрасли на условиях анонимности высказывают мнение, что конфликт вокруг системы маркировки медикаментов может сорвать федеральную программу снабжения больных коронавирусом бесплатными лекарствами.