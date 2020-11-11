Выяснилась причина дефицита лекарств в аптеках

Аптеки продают то, что успели получить до введения маркировки лекарств Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Нехватка лекарств в стране, в том числе и от коронавируса, объясняется тем, что производители по-прежнему вынуждены тратить сутки на маркировку партий и регистрацию их в Росздравнадзоре. При этом, система в ряде случаев не видит промаркированный товар, и в итоге он остается вне оборота на складах.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова пояснила «Известиям», что не хватает антибиотиков, противовирусных средств и лекарств, которые применяются в схемах лечения COVID-19, например, антикоагулянтов и витамина D. «Чем дальше субъект, тем сложнее ситуация. Прайсы поставщиков пусты. Чтобы что-то успеть взять, аптеки работают ночью или рано утром. Такого кризиса, пожалуй, отрасль не испытывала никогда», — говорит Преснякова.

В Минздраве заявляют, что нехватка лекарств связана с повышенным спросом среди населения. Так, регионы уже начали обеспечивать пациентов бесплатными лекарствами, а другие осуществляют закупку. В Минпромторге говорят, что проблему с маркировкой испытывают участники оптового-розничного звена, так оказались не подготовлены к маркировке.

Гендиректор Ассоциации Российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев раскрыл схему задержек при поставке лекарств. Он отметил, что товар должен пройти быструю регистрацию в Росздравнадзоре и ИС МДЛП (система маркировки), но часто на согласование уходит по пять суток. «Товар стоит в лучшем случае на складе, а в худшем — в производственном цехе», — рассказал эксперт.

Дмитриев рассказал, что лекарства, которые уже прошли маркировку у производителя, не отражаются в системе у дистрибьютора и аптек. «Эта авария нигде не предусмотрена. Никто не знает, что с этой продукцией делать. Ее ни вперед продвинуть нельзя, потому что ее формально нет, ни назад вернуть», — сказал Дмитриев. В свою очередь Преснякова подчеркнула, что ситуация сейчас только усугубляется и непонятно, когда она выровняется полностью.