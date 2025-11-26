Прокуратура США прекратила дело против Трампа о вмешательстве в выборы

В отношении Трампа прекратили расследования дела, в котором он обвиняется во вмешательстве в президентские выборы 2020 года Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

В ходатайстве о прекращении уголовного преследования сообщается, что прокуратура штата Джорджия завершает дело в отношении президента США Дональда Трампа. Он обвинялся во вмешательстве в ход президентских выборов 2020 года. Документ представлен от имени исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса.

«Настоящим штат в лице исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса после тщательного изучения материалов дела, рассмотрения применимого законодательства и судебной практики, а также до передачи дела присяжным ходатайствует о вынесении решения nolle prosequi (прекращение делопроизводства — прим. URA.RU) по следующей причине: в целях соблюдения интересов правосудия и обеспечения окончательности судебного решения», — говорится в документе. Информацию передает РИА Новости.