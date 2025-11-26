Прокуратура США прекратила дело против Трампа о вмешательстве в выборы
В отношении Трампа прекратили расследования дела, в котором он обвиняется во вмешательстве в президентские выборы 2020 года
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
В ходатайстве о прекращении уголовного преследования сообщается, что прокуратура штата Джорджия завершает дело в отношении президента США Дональда Трампа. Он обвинялся во вмешательстве в ход президентских выборов 2020 года. Документ представлен от имени исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса.
«Настоящим штат в лице исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса после тщательного изучения материалов дела, рассмотрения применимого законодательства и судебной практики, а также до передачи дела присяжным ходатайствует о вынесении решения nolle prosequi (прекращение делопроизводства — прим. URA.RU) по следующей причине: в целях соблюдения интересов правосудия и обеспечения окончательности судебного решения», — говорится в документе. Информацию передает РИА Новости.
Ранее издание Newsweek писало о том, что суд снял с Трампа обвинения по трем делам, связанным с подозрениями во вмешательстве в выборы 2020 года на территории штата Джорджия. В ходе рассмотрения дела судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи издал постановление на одной странице, в котором отклонил три обвинения. В сентябре тот же судья уже отменил два обвинения в рамках данного дела, передает «Ридус».
