Ежегодные госперевороты: что известно о попытке захвата власти в Гвинее-Бисау после выборов президента-2025

В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот после всеобщих выборов. Президент страны Умаро Сиссоко Эмбало сообщил о своем задержании. Вместе с ним были задержаны начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал Бьяге На Нтан, его заместитель Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

Глава государства утверждает, что инициатором заговора является руководитель Генштаба армии. Как сообщают издания Jeune Afrique и AFP, днем возле президентского дворца были слышны выстрелы.

Стоит отметить, что попытки совершения государственных переворотов в Гвинее-Бисау происходят с завидной регулярностью — практически ежегодно. Соответствующие заявления президент Эмбало делал в 2022 и 2023 годах. Что известно о текущем перевороте в стране — в материале URA.RU.

С чего начался военный переворот

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялись президентские выборы. По заявлению действующего президента, он одержал победу, набрав 65% голосов. Официальные результаты выборов предполагается обнародовать 27 ноября.

Несмотря на то, что голосование прошло без инцидентов, в избирательном процессе не принял участия лидер оппозиции и главный соперник Эмбало — Домингуш Симойнш Перейру. Его не допустили до выборов. Кандидатом от оппозиционных сил выступил Фернанду Диаш де Кошта, который также заявил о своей победе.

Президент страны сообщил о своем задержании

Согласно сообщению издания Jeune Afrique от 26 ноября, Умару Сиссоку Эмбало заявил журналистам, что страна подверглась попытке государственного переворота. По его словам, около 13:25 по местному времени (16:25 по московскому времени) он был задержан военными в своем кабинете в президентском дворце.

Эмбало подчеркнул, что к нему не применяли физического насилия, и выразил мнение, что действиями военных руководил глава сухопутных войск. В то же время в районе президентского дворца и здания избиркома были слышны выстрелы, а военные заняли позиции на главной дороге, ведущей к резиденции.

В беседе с представителями СМИ Домингуш Симоеш Перейра сообщил, что в момент начала выстрелов он участвовал во встрече с наблюдателями от Африканского союза, среди которых присутствовал бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан. Перейра также отметил, что впоследствии стало известно о попытках военных проникнуть в офис избирательной комиссии с целью принудить ее руководителя объявить Эмбало победителем. При этом, по мнению Перейры, победу в первом туре одержал Диаш.

Как ситуацию прокомментировали в посольстве РФ

По информации, полученной от представителей российского посольства в Гвинее-Бисау, ситуация, связанная с задержанием президента Эмбало, остается неопределенной. Данные о текущем положении президента противоречивы. Кроме того, в посольстве сообщили о захвате здания центрального избирательного комитета страны лицами в военной форме.

Что известно о прошлых госпереворотах в Гвинеи-Бисау

После получения независимости от Португалии в 1974 году в Гвинее-Бисау произошел ряд государственных переворотов. Умару Сиссоку Эмбало занял пост президента в декабре 2019 года на срок в пять лет. В феврале 2022 года была предпринята неудачная попытка его свержения.