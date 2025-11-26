В России ухудшилась ситуация с выплатой зарплат

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец октября 2025 года достигла 2,156 миллиарда рублей, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущим периодом долги увеличились на 205,8 млн рублей (10,6%). Относительно октября 2024 года рост составил 1,427 миллиард рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец октября 2025 года 77,5% (1 ,671 миллиард рублей) приходится на долги, образовавшиеся в этом году. Основная часть задолженности перед работниками пришлась на несколько отраслей: строительство (36%), добычу полезных ископаемых (24,9%) и обрабатывающие производства (20,8%). При этом задолженность по заработной плате из федерального бюджета и бюджетов субъектов на конец октября отсутствовала, а долги из местных бюджетов снизились на 42,8% — до 2,6 миллионов рублей.