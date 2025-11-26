Актрисе Аглае Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков

Аглая Тарасова получила три года условно за контрабанду Фото: Илья Московец © URA.RU

Домодедовский суд вынес решение по делу актрисы Аглаи Тарасовой. Она приговорена к трем годам условного лишения свободы за контрабанду вейпа, содержавшего масло каннабиса.

«Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, наказание считать условным», — огласила приговор судья. Его слова приводит РИА Новости. Помимо этого, суд постановил взыскать с Тарасовой штраф в размере 200 тысяч рублей.

В период испытательного срока актриса обязана ежемесячно являться в соответствующий государственный орган и информировать его о любых намерениях изменить место проживания. Вейп, ставший предметом судебного разбирательства, будет передан в МВД для последующего уничтожения.

Ранее прокурор запрашивал для Тарасовой 3,5 года условного наказания. Защита же настаивала на более мягком наказании, аргументируя это незначительным количеством гашишного масла. Адвокаты подчеркнули, что в случае обнаружения вейпа не в аэропорту, а на улице, актрисе грозило бы лишь административное наказание.