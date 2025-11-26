Актрисе Аглае Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
Аглая Тарасова получила три года условно за контрабанду
Домодедовский суд вынес решение по делу актрисы Аглаи Тарасовой. Она приговорена к трем годам условного лишения свободы за контрабанду вейпа, содержавшего масло каннабиса.
«Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, наказание считать условным», — огласила приговор судья. Его слова приводит РИА Новости. Помимо этого, суд постановил взыскать с Тарасовой штраф в размере 200 тысяч рублей.
В период испытательного срока актриса обязана ежемесячно являться в соответствующий государственный орган и информировать его о любых намерениях изменить место проживания. Вейп, ставший предметом судебного разбирательства, будет передан в МВД для последующего уничтожения.
Ранее прокурор запрашивал для Тарасовой 3,5 года условного наказания. Защита же настаивала на более мягком наказании, аргументируя это незначительным количеством гашишного масла. Адвокаты подчеркнули, что в случае обнаружения вейпа не в аэропорту, а на улице, актрисе грозило бы лишь административное наказание.
Аглая Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово. В вейпе, который находился при ней, было обнаружено 0,38 грамма масла каннабиса. По данному факту возбудили уголовное дело, а 3 сентября актрисе было предъявлено обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Прокурор в ходе судебного заседания заявил, что вейп предназначался для личного использования девушки. Тарасова признала свою вину в полном объеме. На первое судебное заседание ее поддерживала мать — актриса Ксения Раппопорт.
