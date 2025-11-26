В ЦБ РФ рассказали, что будет с ключевой ставкой в декабре

В ЦБ РФ сообщили, что процесс подготовки решения о ключевой ставке длится пять дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение по снижению или повышению ключевой ставке в России будет принято после тщательного и всестороннего обсуждения. Оно будет взвешенным, сообщил зампредседателя Центрального банка Алексей Заботкин. Заседание совета директоров регуляторов, на котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на 19 декабря.

«Решение по ключевой ставке будет взвешенным и будет приниматься на основе всестороннего обсуждения всех тех фактов и суждений по интерпретации этих фактов»,— заявил Заботкин на открытой лекции для студентов экономического факультета МГУ. Его слова передает РИА Новости.

Алексей Заботкин подчеркнул, что подготовка решения занимает пять дней и включает в себя активное обсуждение и сопоставление различных позиций. Все мнения и аргументы, высказанные в ходе дискуссий, отражаются в документе «Резюме обсуждения ключевой ставки». Он также отметил, что до начала «недели тишины» — периода перед публикацией решения ЦБ, в течение которого представители регулятора избегают публичных комментариев — он не может знать конечного решения. Итоговое решение регулятора будет зависеть от того, какие аргументы окажутся наиболее убедительными.

