На Манежной площади в Москве установили и нарядили 22-метровую новогоднюю елку. Ее украсили к началу проекта «Зима в Москве», сообщили журналисты.

Для декорирования праздничного дерева было использовано пять километров световых гирлянд и свыше 10 тысяч игрушек. Каждая из них была закреплена вручную, чтобы выдержать неблагоприятные погодные условия — морозы, ветер и дождь. По словам декоратора и автора концепции оформления Ирины Сухотиной, елке, которая стала центральным украшением Манежной площади, примерно 100 лет. Дерево было найдено в Тверской области.

«Когда мы его рубили, оно было 25 метров, но потом часть ствола нужно было отпилить по техническим соображениям. И такого рода елка должна стоять одиночная, то есть она должна быть красивой, не иметь юга и севера, и быть пушистой со всех сторон… Поиски елки — это натуральная разведка вместе с лесниками, чтобы найти красивое дерево, которое могло украсить столицу», — заявила Сухотина для РИА Новости.

В этом году оформление елки выполнено в стиле старинных русских игрушек. На ней можно увидеть шары диаметром 70 и 90 сантиметров, расписанные вручную по уникальным эскизам московских художников. Также елку украсили шелковыми флажками, 70-сантиметровыми сосульками золотого и серебряного цвета, ватными человечками и куклами в народных костюмах.