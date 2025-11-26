В России нарядили главную новогоднюю елку. Фото
В Москве нарядили ель в преддверии Нового года
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
На Манежной площади в Москве установили и нарядили 22-метровую новогоднюю елку. Ее украсили к началу проекта «Зима в Москве», сообщили журналисты.
Для декорирования праздничного дерева было использовано пять километров световых гирлянд и свыше 10 тысяч игрушек. Каждая из них была закреплена вручную, чтобы выдержать неблагоприятные погодные условия — морозы, ветер и дождь. По словам декоратора и автора концепции оформления Ирины Сухотиной, елке, которая стала центральным украшением Манежной площади, примерно 100 лет. Дерево было найдено в Тверской области.
Ель в Москве украшена в стиле старинных русских игрушек
Фото: РИА Новости
«Когда мы его рубили, оно было 25 метров, но потом часть ствола нужно было отпилить по техническим соображениям. И такого рода елка должна стоять одиночная, то есть она должна быть красивой, не иметь юга и севера, и быть пушистой со всех сторон… Поиски елки — это натуральная разведка вместе с лесниками, чтобы найти красивое дерево, которое могло украсить столицу», — заявила Сухотина для РИА Новости.
В этом году оформление елки выполнено в стиле старинных русских игрушек. На ней можно увидеть шары диаметром 70 и 90 сантиметров, расписанные вручную по уникальным эскизам московских художников. Также елку украсили шелковыми флажками, 70-сантиметровыми сосульками золотого и серебряного цвета, ватными человечками и куклами в народных костюмах.
Установка новогодней елки связана с фестивалем «Путешествия в Рождество», который будет проходить в Москве с 12 декабря по 11 января. В рамках него жители и гости столицы смогут посетить 35 фестивальных площадок, воспользоваться 25 бесплатными ледовыми катками и дорожками для керлинга.
