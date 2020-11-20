Депутат: бизнесмен устроил экологическое ЧП под Екатеринбургом

Андрей Косилов продолжает травить свердловчан, требуя денег от областных властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области зреет крупный экологический скандал. Жители Среднеуральска не первый год жалуются, что вода, почва и даже воздух в городе отравлены выбросами отходов Среднеуральской птицефабрики, которая несколько лет назад вошла в агрохолдинг «Равис», принадлежащий челябинскому бизнесмену Андрею Косилову. Достается и соседней Верхней Пышме. Однако проблема до сих пор не решается — собственник диктует власти свои условия, продолжая отравлять окрестности.

«Ежедневный объем куриного помета, образующегося на фабрике, составляет примерно 90 тонн. И все это складируется на земельном участке, расположенном между городами Среднеуральск и Верхняя Пышма. По всем нормативным документам, пометохранилище должно представлять из себя бетонное герметичное сооружение, исключающее проникновение помета и вредных веществ, в нем содержащихся, в грунт и грунтовые воды. В действительности же, то сооружение, которое руководство Птицефабрики называет пометохранилищем, очень отдаленно и с большой натяжкой можно таким назвать», — прокомментировала URA.RU ситуацию депутат Верхнепышминской городской думы Елена Авраамова.

Природоохранная зона превратилась в свалку куриного помета читатели URA.RU

По ее словам, собственники пытаются «выжать последнее» из многострадального предприятия, заработать как можно больше прибыли, а потом начать процедуру банкротства фабрики со всеми будущими штрафами и судебными исками за причиненный многомиллионный ущерб экологии и окружающей среде. На текущий момент общая сумма экологических санкций уже достигла 65 млн рублей.

«Все основное производство с фабрики, включая производство готовой продукции, он уже больше года тому назад перевел на свои предприятия в Челябинскую область, а на Среднеуральской фабрике оставил только самое грязное производство, связанное с образование огромного количества различных отходов, которыми и продолжает безнаказанно заваливать Свердловскую область», — констатировала депутат.

Несколько лет подряд птицефабрика сбрасывала стоки в Молебское болото, однако Верхнепышминский городской суд по иску Свердловской природоохранной прокуратуры запретил предприятию делать это до строительства очистных сооружений. Тем не менее, в конце 2019 года надзорное ведомство вновь установило факт слива птицефабрикой жидких бытовых отходов на соседнюю территорию. Силовикам пришлось совершить ночной рейд, поскольку в дневное время насосы останавливали. «Установлено, что организацией из канализационного коллектора, расположенного на территории предприятия, с использованием насоса организован слив канализационных стоков на рельеф местности за пределы территории птицефабрики. В настоящее время организован отбор проб сбрасываемых сточных вод, а также почвы с целью оценки наличия загрязняющих веществ и расчета вреда окружающей среде», — прокомментировали итоги проверки в прокуратуре Свердловской области.

Площадь пропитанного нечистотами участка по самым скромным подсчетам составила два гектара.

По оценке специалистов ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО», отходы относятся к веществам III класса опасности, при том, что зараженная земля входит в состав Березовского лесничества и попадает под действие федерального закона об особо охраняемых природных территориях. Уже после описанного инцидента — в марте 2020 года крупная свалка помета была обнаружена в Режевском районе. Нечистоты вывозились туда грузовиками. Аналогичные свалки, по данным СМИ, были обнаружены в Богдановичском, Невьянском и Нижнесергинском районах.

Владелец «Рависа» Андрей Косилов (бывший замгубернатора Челябинской области, занимал пост еще при челябинском губернаторе Петре Сумине — прим.ред.) в одном из интервью (опубликовано на сайте предприятия) заявил, что его сотрудники якобы вывозили на поля «органические удобрения». По его словам, штрафами «Равис» «выдавливают из Свердловской области».

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил «Равису» перенести производство на безопасное расстояние от населенных пунктов. Косилов попросил время на проработку возможности переезда, и губернатор ему это время предоставил, сообщили URA.RU в департаменте информполитики Свердловской области.

Кроме того, собственник птицефабрики выставил условие: компенсировать затраты в сумме от 4 до 5 млрд рублей из областного бюджета, — выдвинув таким образом, ультиматум: «или мне заплатят, или я продолжу делать то, что делал».

В пресс-службе «Рависа» URA.RU посоветовали обратиться к директору Среднеуральской птицефабрики Максиму Максимову. В разговоре с корреспондентом агентства он посетовал, что средств на сложную процедуру переезда у предприятия нет, а от властей такого объема финансовой помощи в сложившейся экономической ситуации ждать не приходится. «Это 4-5 млрд рублей, несколько лет работы. Плюс нужно снова искать и готовить персонал», — пояснил директор птицефабрики. Монтаж очистных сооружений потребует меньше — 200 млн инвестиций, но и этими средствами холдинг не располагает.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Вместе с тем, сложившаяся ситуация является тупиком и грозит ликвидацией предприятия, отметил Максим Максимов. «Мы уже закрыли участок выращивания бройлеров. Осталось свернуть участок по производству яйца. и фабрику можно закрывать», — сообщил директор Среднеуральской птицефабрики, посетовав, что из 800 человек коллектива на работе осталось чуть более 300.

Экономист Константин Селянин отметил, что попытки шантажировать власть социальными обязательствами обречены на неудачу. «У нас в России часто правила игры выглядят странно. Вспомните хотя бы те разбирательства, которые идут по поводу ТЭЦ-3 „Норильского никеля“ [предприятие допустило масштабное загрязнение почвы мазутом]. „Норильский никель“ прикрывается социальной составляющей — мол, на мне держится весь город. Но позвольте, любой владелец обязан исполнять обоснованные требования государства по обеспечению, в том числе, экологической безопасности. Попробуйте так вести себя в Европе, и вам попросту не дадут открыть производство», — сказал Константин Селянин.