В момент аварии летом 2019 года Андрей Косилов был за рулем Lexus Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После длительной паузы возобновляется процесс по делу о ДТП, виновником которого стал экс-чиновник и владелец Среднеуральской птицефабрики Андрей Косилов. Очередное заседание намечено на 13 ноября в Аргаяшском районном суде Челябинской области. Ожидается, что в этот день изучат результаты автотехнической экспертизы, заявленной стороной Косилова.

Наталья Гилева, представитель пострадавшей в аварии Анастасии Вяткиной в разговоре с URA.RU отметила, что поскольку Андрей Косилов вину в ДТП оспаривает, поэтому настоял на проведении дополнительной автотехнической экспертизы. «В ней ставились вопросы о скорости транспортных средств, технической возможности избежать столкновения, как в отношении водителя Lexus [Косилова], так и в отношении водителя «Лады», — сказала Гилева. Юрист добавила, что 13 ноября, вероятно, пройдут прения сторон и суд назначит дату приговора. По словам Гилевой, в деле нет медицинских документов, касающихся состояния Косилова, которого подозревают в нетрезвом состоянии в момент ДТП. Он тоже получил травму, после которой лечился.

Светлана Вяткина, мама пострадавшей в аварии Анастасии сказала, что Косилов в 2019 году оплатил 3,5 месяца лечения дочери — это две недели в клинике Березовского, и 3 месяца в свердловской клинике доктора Волковой. Дальнейшее лечение бизнесмен оплачивать отказался до решения суда. «Мы настаиваем на полном восстановлении здоровья Насти», — сказала Наталья Гилева.

Резонансное ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой серьезно пострадали жители Екатеринбурга. Тяжелее всего пострадала студентка Анастасия Вяткина, которая сейчас проходит длительную реабилитацию. Прогресс в ее состоянии российские и зарубежные доктора считают настоящим чудом. В начале лечения 1,6 млн рублей на эти цели выплатил сам Косилов, прекратив финансирование с началом суда.