Беглые олигархи поставили российский город на грань катастрофы

Река Белая из пресной становится соленой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Стерлитамак выехали специалисты Росприроднадзора. Второй по величине город Башкортостана оказался на грани экологической катастрофы. Жители массово жалуются на ухудшение самочувствия. По ночам город накрывает облаком густого смога, в водоемах гибнет рыба. В Стерлитамаке уверены, что причиной всех бед стали заводы, хозяева которых скрылись из России от правосудия. Подробности в материале URA.RU.

С начала октября жители города стали жаловаться на то, что в городе стало трудно дышать. К середине ноября ситуация резко ухудшилась. «Действительно, в городе стоит резкий запах. Такое было, не соврать, в 80-х годах», — пишут жители на странице «Стерлитамак Online» во «ВКонтакте». «Въехав в город почувствовал не запах — нет! А почувствовал настоящую газовую атаку!» «Уже по выходным травят!» — это пишут в паблике «Стерлитамак, дыши!» во «ВКонтакте».

Такое небо над Стерлитамаком по ночам Скрин: видео телеканал БСТ

Раньше основным источником загрязнения считались предприятия по выпуску соды. Местные экологи провели собственное расследование и установили, что к выбросам могут быть причастны также заводы группы «ТАУ» — СНХЗ (Стерлитамакский нефтехимический завод) и «Синтез-Каучук». Чуть позже появилась новая тревожная информация. В местных водоемах стала гибнуть рыба.

Одним из совладельцев группы «ТАУ», согласно сервису СБИС является Дамир Мугинов. Собственником до ноября 2018 года был и Иосиф Рутман, позже передавший активы своим партнерам. Оба покинули Россию, а Рутман объявлен в розыск. Его фото вывешено на стенде у местного отдела полиции. Рутмана пытались привлечь к уголовному делу о мошенничестве, но по данным СМИ, он перестал выходить на связь с силовиками и его не успели даже допросить. Местные журналисты уже несколько лет не могут получить от Мугинова и Рутмана какие-либо комментарии.

Жители говорят, что у воды химический запах Скрин: видео «МедиаКорСеть — Новости Уфы и Башкирии»

Собственное расследование провели журналисты государственной телекомпании «Башкортостан» («Башкирское спутниковое телевидение», БСТ), выехавшие в Стерлитамак для подготовки специального репортажа. Наши коллеги нашли в городе шлаконакопитель, который строился для очистки сточных вод СНХЗ. Объект давно не используется. Шлаконакопитель уже стал прорастать лесом. Вся грязь с СНХЗ, предприятия «Синтез-каучук» и местного завода «Авангард» стекает прямо в реку Белая.

Как отмечают башкирские тележурналисты, очистные сооружения «Авангарда» не предназначены для очистки хлоридов с двух других заводов, поэтому предприятие не справляется с дополнительной нагрузкой. Корреспонденты взяли пробы воды и отправили в химическую лабораторию. «По марганцу, минерализации, цветности и мутности воды уровень ПДК превышен многократно», — утверждают коллеги.

«Рыба страдает, дохнет. Рыба ненормальная уже — или пахнет, или размер не тот. В том числе из-за вбросов в воду промышленных предприятий. В итоге получается большая беда: происходит превращение пресноводной реки Белой в морскую», — приводит БСТ слова доктора химических наук Марса Башарова.

Химическая свалка бесхозная, рядом сельские поля

Что касается смога над городом, то местные жители сняли на видео, как по ночам над трубами заводов «ТАУ» поднимается черное облако. Кроме того, на местном полигоне «Михайловский» уже скопилось более 40 тысяч тонн отходов завода «Каучук» («Синтез-Каучук»). При этом свалка официально закрытая с 2008 года и по сути бесхозная продолжает расти. Предприятие отказывается проводить работы по рекультивации.

По материалам СМИ в Южно-Уральском управлении Росприроднадзора уже возбуждено административное дело. Пока только в отношении завода «Авангард». «Планируется выезд в Стерлитамак на предприятие ФКП „Авангард“ для осмотра территории и отбора проб природной и сточной воды, — говорится в сообщении. — При выявлении превышений нормативов ПДК, управлением будут приняты исчерпывающие меры по привлечению к административной ответственности виновных лиц».

О происходящем в Стерлитамаке в разговоре с URA.RU высказался лидер движения «Экочел» Ильдар Файзулин. Он вырос в Башкирии и знает, как важна для республики река Белая.

Шлакоотвал уже пророс лесом Скрин: видео «МедиаКорСеть — Новости Уфы и Башкирии»

«Выбросы нефтехимических предприятий одни из самых опасных, так как легко попадают в живые организмы, флору и фауну. Самое плохое, что в большинстве случаев вред наносится непоправимый, — говорит эколог. — Так как очистные сооружения не работали, и все эти сточные воды попадали в реку Белая. Эта река кормит и поит много деревень и городов. Нужно бить тревогу, обращаться во всевозможные природоохранные ведомства, в прокуратуру». Эколог отметил, что пробы воды следует брать на разных участках Белой — от основного места сброса и по удаленности по течению реки, чтобы проследить протяженность и динамику загрязнения.

URA.RU направило запрос в «Авангард», «ТАУ», а также министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан с просьбой прокомментировать ситуацию в Стерлитамаке. На момент публикации ответ был не получен.