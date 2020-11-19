Курганские инсайды: Шумков поддержит Шумкова

Так могла бы выглядеть книга о практике помощи соседних регионов Курганской области Коллаж: URA.RU

В Кургане обратили внимание, что после приезда военных врачей смертность от COVID-19 в регионе стала снижаться. Тем временем тезка губернатора Вадима Шумкова заручился его поддержкой на выборах в Госдуму в 2021 году, а вице-спикер облдумы Марат Исламов и ищет нового пиарщика. А еще в Кургане гадают, кто займет пост прокурора, кресло которого свободно уже пять месяцев.

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Шумков поддержит Шумкова на выборах в Госдуму

Глава регионального Пенсионного фонда Вадим Шумков (тезка губернатора, бывший замгубернатора региона), по слухам, уже заручился поддержкой главы региона на предстоящих выборах в Госдуму. «Считают, что это будет один из самых проходных кандидатов, если он выдвинется. Во-первых, тезка-губернатор поделится с ним своим рейтингом — люди увидят в бюллетене фамилию и проголосуют. Во-вторых, фамилию Шумкова можно удачно обыграть в предвыборной агитации, как это было на выборах в облдуму», — рассказал инсайдер. Впрочем, есть и те, кто сомневается в успехе Шумкова на выборах в Госдуму. Сплетники говорят, что уже нашлись и противники его выдвижения. Одним из них называют заместителя Генпрокурора Игоря Ткачева (бывший прокурор Курганской области).

Вице-спикер ищет пиарщика

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-спикер Курганской областной думы Марат Исламов, по слухам, ищет себе нового пиарщика. Желающему занять эту должность нужно приготовиться, что работы будет много. «С Исламовым работать непросто. А сейчас еще он увеличил свою активность, несмотря на то, что выборы в облдуму завершились. Ходят слухи о его политических амбициях, желании возглавить курганское отделение „Единой России“ или побороться за место в Госдуме», — объясняют они.

Глава курганского ОНФ не пойдет на выборы

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководителя регионального отделения ОНФ Федора Теребенина, зятя сенатора Сергея Муратова, перестали называть претендентом в депутаты Госдумы. «Его политический вес еще недостаточен для успешного прохождения в парламент страны. А требования „Единой России“ по поддержке кандидатов высоки. Он, вероятнее всего, пойдет на следующий срок. За это время его авторитет возрастет и результат по голосованию за него будет более предсказуемым», — отметил политический инсайдер.

Единороссы переезжают в соцсети

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В преддверии выборов в Госдуму курганские единороссы решили нарастить активность в соцсетях. Инсайдеры сообщают, что команды «онлайн-агитаторов» уже формируются во всех муниципалитетах области. Эти люди должны от своего имени делиться позитивными партийными новостями. «Сейчас встречи с избирателями из-за пандемии запрещены, поэтому агитация в соцсетях логична. По хорошему, это нужно было делать уже давно. Вот только спорный вопрос — эффективность тактики размещения одних и тех же новостей на личных страницах рядовых пользователей», — поделился наблюдениями один из инсайдеров.

Курганские чиновники подозрительно ведут соцсети

Вместе с тем, сплетники обратили внимание, что главы муниципалитетов выкладывают свои публикации в соцсетях как будто по команде. В качестве примера они приводят недавнюю публикацию мэра Кургана Андрея Потапова, в которой он обратился к пенсионерам с просьбой соблюдать самоизоляцию. Причем это оказалась первая его публикация за последний месяц. «Удивительным образом подобные публикации захотели разместить и другие главы муниципалитетов. Причем использовали одни и те же доводы. Все публикации написаны разными словами, но как будто по одному техзаданию», — рассказал инсайдер. Он отметил, что массовое появление однотипных публикаций на страницах глав наблюдается не впервые.

В Кургане ждут нового прокурора

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Кургана почти пять месяцев остается без начальника после ухода на пенсию Вадима Суровцева, занявшего пост в мэрии Екатеринбурга. Называвшиеся ранее претенденты в прокуроры города по тем или иным причинам не назначены. Сотрудники надзорного ведомства недоумевают: «Тишина, не знаем, кого назначат, даже на уровне слухов нет обсуждений». При этом они не исключают, что в город могут прислать иногороднего прокурора, выслуга и заслуги которого позволят занять этот пост.

Военные медики снизили смертность

Курганские врачи инфекционного госпиталя, где лечат пациентов с коронавирусом, зафиксировали снижение смертности. Причина — в более правильном построении формата работы с пациентами. «Военные медики хорошо наладили внутрибольничную логистику, скорректировав схему лечения пациентов. По нашим наблюдениям, внутрибольничная смертность от ковида снизилась втрое», — отметили врачи.

В Кургане нашли неожиданный плюс коронавируса

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские врачи заметили необычное свойство коронавируса. Инфекция вытесняет другие вирусы и даже злокачественные новообразования. «У пациентов с начальной стадией онкологии после лечения от коронавируса мы иногда не находили показаний для химиотерапии», — рассказал врач-онколог. Медики это связали с тем, что вирус действует агрессивно в отношении конкурентов и не дает им развиваться. Врачи так же акцентируют, что с приходом коронавируса практически не обнаруживается грипп, в основном регистрируют только родственные коронавирусу риновирус, парагрипп и некоторые другие виды гриппа.

Афганцы хотят помочь, но есть нюанс

Жители Курганской области, участники локальных войн готовы оказать поддержку ковидным госпиталям. Посильную помощь, к примеру, могли бы оказать, купив питьевой воды, которая необходима, говорят афганцы. В госпитале для ветеранов войн сейчас размещается отделение для пациентов с коронавирусом. «У нас есть общественные организации участников войн, один из руководителей [Константин Гладковский] — депутат областной думы. Ну, дайте клич среди нас, мы поможем в нелегкой для региона ситуации. Но все молчат, почему-то», — удивляются участники войн.

Курганцы покупают лекарства в соседних регионах

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проблема с противовирусными лекарствами в аптеках Курганской области вынуждают курганцев искать альтернативные способы их приобрести. У кого есть возможность, заказывают медикаменты у своих знакомых, проживающих в других регионах. «Обзвонил и обошел кучу аптек — нигде нет лекарств, выписанных врачом. Позвонил родственникам в Тюмень — без проблем купили и выслали», — рассказал один из собеседников. Другие курганцы рассказывают, что закупали медикаменты через знакомых и из других регионов.

Власть раскритиковали из-за новой набережной?

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы обрушились с критикой на власть Кургана, которая в рамках разработки единой концепции развития набережной реки Тобол задумала лишь ее коммерциализацию. В анкетах, предложенных для жителей города, акцент на то, сколько люди готовы потратить денег, прогуливаясь по набережной, на что готовы тратиться — фастфуд, спортинвентарь и т. д. У бизнеса чиновники спросили о намерениях по инвестированию в торговые объекты, кафе, пункты аренды или туалеты. «В чем тогда задумка концепции развития? Объект должен обрести общественную ценность за счет инфраструктуры, озеленения, а не за счет финансовой выгоды. Почему бы не организовать место для рыбаков, к примеру. Или место для художников, для тех, кто занимается народными промыслами. Все это бы оживило набережную», — говорят сплетники.