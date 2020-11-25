Российскому региону грозит банкротство из-за коронавируса

Президент попросил от команды Михаила Ведерникова активной работы Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Псковская область рискует обанкротиться вслед за Ингушетией, полагают экономисты. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, регион продолжил наращивать долги перед банками, несмотря на предостережения президента РФ Владимира Путина. Собеседники URA.RU говорят, что с аналогичными проблемами могут столкнуться и другие регионы страны. Прошедшая встреча главы государства с псковским губернатором Михаилом Ведерниковым должна стать для них сигналом о том, как избежать банкротства.

Михаил Ведерников посвятил свой отчет Путину экономическим проблемам в регионе. Губернатор рассказал, что благодаря созданию областной инфекционной больницы при поддержке президента, области удалось остановить отток медиков. Но территории нужно еще 500 миллионов рублей на оснащение больниц высокотехнологичным оборудованием. Также губернатор пожаловался на нехватку помощи от федерального центра. Предоставленного транша в 377 млн рублей региону оказалось недостаточно, чтобы закончить финансовый год. Для борьбы с ковидом дефицит бюджета Псковской области был увеличен почти на 2 млрд рублей. «Учитывая уровень госдолга, у нас просто нет возможности брать новые кредиты», — посетовал Ведерников.

Владимир Путин общался с Михаилом Ведерниковым по ВКС Фото: Kremlin.ru

Кроме того, он попросил средств на реконструкцию социальной инфраструктуры. Президент Путин пообещал Ведерникову помощь, но отметил, что ждет энергичной работы и от региональных чиновников: «Михаил Юрьевич, я знаю, что и как происходит в Псковской области, и, безусловно, нужно те вопросы, которые вы сейчас назвали, закрывать, решать эти задачи. Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом».

Политолог Дмитрий Орлов считает, что своим замечанием президент «поставил довольно жесткие вопросы перед региональной управленческой командой». Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич в разговоре с URA.RU напомнила, что в начале ноября руководство Псковской области становилось объектом критики со стороны Счетной палаты РФ.

Тогда аудиторы сделали вывод о том, что регион не справляется с государственным долгом из-за низкого качества бюджетного планирования.

«При планировании бюджетов и в ходе их исполнения регионами предусматривались нереалистичные доходы и источники финансирования дефицита бюджетов», — соообщал по итогам проверки аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Сумма долгов Псковской области составляет 92,2% от ее доходов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На данный момент госдолг Псковской области достигает почти 18 млрд рублей и составляет 92,2% от налоговых и неналоговых доходов региона за 12 месяцев (сентябрь 2019-го — сентябрь 2020-го), гласит статистика «РИА Рейтинга». Наталья Зубаревич заметила, что за 2020 год долг области вырос на 5% и увеличится еще, «учитывая, что регион все это время тратил, как подорванный». «Рост расходов на здравоохранение на 63% понятен. Но есть еще расходы на благоустройство — плюс 44%, расходы на дороги — плюс 45%. Качество расходной политики вызывает очень большие вопросы. Губернаторы должны отчитываться по нацпроектам, и как подорванные тратят, чтобы выполнить KPI. В такие времена это не очень „ковидно“ и не очень разумно», — сказала Зубаревич.

Политолог-экономист Никита Масленников полагает, что Псковская область на пути к банкротству, как это недавно случилось с Ингушетией. Для сравнения в республике госдолг составляет 85,1% от налоговых и неналоговых доходов. По данным «РИА Рейтинга» еще в шести регионах уровень госдолга превышает долю в 90%: Томская область (92,5%), Калмыкия (93,1%), Орловская область (99,1%), Удмуртия (105,9%), Хакасия (127,9%), Мордовия (211,5%). Но

в Псковской области серьезно осложняет ситуацию тот факт, что она — абсолютный антилидер по уровню долгов по коммерческим кредитам. Они составляют 76% от всего госдолга региона, за год объем увеличился на 6%.

«Ставка по банковским кредитам во много раз выше, чем по бюджетным, которые предоставляются под 0,01%. Такая доля коммерческих займов увеличивает расходы на обслуживание долга. Очевидно, средства нужны на реструктуризацию предыдущих долгов. Но в результате одно тащит за собой другое, и регион попадает в „кредитную вертушку“», — заявил Масленников. Путин на совещании с правительством 18 ноября говорил о недопустимости попадания регионов в долговую яму перед банками: «Нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынке, у коммерческих банков и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития».

Интересно, что президент Путин проявлял повышенное внимание к Псковской области на протяжении всего года. 1 марта он посещал регион с рабочей поездкой, чтобы почтить память 6-й парашютно-десантной роты, 27 мая говорил с мэром Москвы Сергеем Собяниным об отправке в Псков столичных врачей для борьбы с ковидом, 20 июня интересовался делами в регионе на совещании с медработниками, 15 сентября по ВКС принимал отчет Ведерникова о создании медицинских центров. В 2019 году область фигурировала в графике президента лишь раз — 23 августа он поздравил жителей с 75-летием образования региона. В 2018 году Путин уделил ей два мероприятия — 18 ноября посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, а 14 августа провел встречу с Ведерниковым (открытая часть была в разы короче нынешней).

В то же время, политолог Владимир Солонников считает, что прошедшая встреча Путина с Ведерниковым — это сигнал и для остальных губернаторов: «Любой субъект на примере своих соседей может сделать соответствующие выводы. Что актуально для одного, актуально и для других». Никита Масленников подтвердил, что из-за кризиса и пандемии могут появиться новые рекордсмены-должники, в том числе, перед коммерческими банками. «Чтобы выполнять обязательства перед гражданами и исполнять нацпроекты регионам остается доказывать федеральному центру необходимость дополнительных трансфертов и брать бюджетные кредиты. К тому же Госдума только что в первом чтении одобрила продление максимальных сроков погашения бюджетных кредитов со 180 до 240 дней. Еще, конечно, там, где есть деловая активность, необходимо ее наращивать», — сказал Масленников. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу псковского губернатора, ответ пока не поступил.