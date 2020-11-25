У России осталась неделя, чтобы спасти цены на нефть

Страны готовятся к переговорам по сделке ОПЕК+ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность страны к противостоянию на нефтяном рынке после угроз Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из сделки ОПЕК+ по объемам добычи сырья. Глава государства провел неожиданную встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным, на которой было объявлено о начале создания отечественного нефтяного мегапроекта. Аналитики полагают, что поступивший рынку сигнал изменит ход переговоров стран-участниц соглашения, до которых осталась неделя.

25 ноября Путин планировал посетить Саров в Нижегородской области, чтобы изучить разработки ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики. Днем в Кремле сообщили о переносе поездки. Вместо нее глава государства провел встречу с Игорем Сечиным, которая заранее не анонсировалась. В ходе нее Путин задал топ-менеджеру «Роснефти» вопрос о реализации проекта «Восток Ойл» на Таймыре. Здесь корпорация ведет поисково-разведочные работы для добычи нефти.

Президент Путин не поехал в Саров, но провел встречу с Игорем Сечиным Фото: Kremlin.ru

«Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150. Также готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти», — сообщил Сечин. По началу проект позволит обеспечить добычу до 50 млн тонн нефти в год, затем — до 100 млн тонн. К 2024 году проект должен обеспечить грузопоток по Севморпути в 30 млн тонн в год. Для сравнения, за 2019 год Россия добыла 560 млн тонн нефти.

Сечин рассказал, что для организации поставок Роснефть уже разместила заказ на 10 танкеров высокого ледового класса. Также подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 отечественных буровых установок, завершены проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода длиной 770 километров. Затем топ-менеджер попросил Путина о помощи в кредитовании подрядчиков, которым требуются оборотные средства: «Я хотел бы обратиться к вам с просьбой помочь нам подтолкнуть решение некоторых вопросов в этом направлении, так как действующая программа поддержки через механизмы лизинга по линии Государственной транспортной лизинговой компании вряд ли может справиться с таким объемом работы». Путин согласился помочь: «Хорошо».

Нефтяной рынок до сих пор не оправился от кризиса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Собеседники URA.RU из числа аналитиков отмечают, что разговор Путина с Сечиным прошел в преддверии министерской встречи стран ОПЕК+, на которой 1 декабря будут даны рекомендации по объемам добычи нефти в первом квартале 2021 года. Сейчас страны-участницы ограничены десятью миллионами баррелей в сутки. Ожидается, что организация продлит сокращение на 2-3 месяца. Дело в том, что из-за пандемии спрос на нефть существенно снизился, и увеличение добычи приведет к снижению цен на сырье, сказал URA.RU ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финуниверситета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Но с решением о сокращении добычи нефти согласны не все страны-участницы сделки. 19 ноября Bloomberg написал, что руководство ОАЭ не довольно своей квотой и думает о выходе из соглашения. А 23 ноября Эмираты заявили об открытии огромного нефтяного бассейна объемом в 22 млрд баррелей. Новые месторождения увеличивают запасы ОАЭ на 20%. Неограниченная добыча нефти в ОАЭ приведет к резкому падению цен на сырье, согласился с URA.RU аналитик Дмитрий Адамидов:

«Перед каждой встречей кто-то бывает недоволен своими условиями. Сообщения из Эмиратов означают, что страна давит на переговорщиков».

Объявление на встрече Путина с Сечиным о начале проекта «Восток Ойл» должно успокоить активность противников сделки, поскольку демонстрирует готовность России к переделу нефтяного рынка, согласился в разговоре с URA.RU эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. В марте из-за позиции России соглашение ОПЕК+ уже срывалось, что привело к падению цен на нефть до минимальных 10 долларов.

«Если площадка за пару лет выйдет на объявленные объемы, тогда ОПЕК+ станет для нее ограничителем, надо будет ломать сделку, — сказал Юшков. — Не думаю, что по итогу министерской встречи квоты будут пересмотрены. Скорее речь о том, кто и насколько процентов от своей квоты сможет увеличить производство. Сейчас идет торг: кто-то за за увеличение объемов, кто-то за сохранение цен».

В интересах России остается дальнейшее сокращение добычи нефти, считает эксперт. «Нефти много, и она пока не нужна миру. Государству важно, чтобы нефть была дороже, поскольку бюджет забирает себе прибавку к цене выше 35-40 долларов за баррель. Поэтому Россия будет настаивать на поддержании стабильных цен. Да, по объемам мы будем добывать меньше, чем планировали, но цена важнее», — сказал Юшков.