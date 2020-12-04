Как в Екатеринбурге работает ОПГ вора в законе Трофы

Влияние на зоны, рэкет и десятки жертв криминального босса, для которого нет статьи в УК

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У силовиков нет формальных причин применять к мафиози «воровскую» статью Уголовного кодекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге вольготно орудует группировка формально раскоронованного вора в законе Андрея Трофимова, более известного как Трофа. Отсутствие официального статуса, который специально для «генералов» преступного мира прописан в Уголовном кодексе, ему только помогает. Ни самого авторитета, ни выстроенную им криминальную иерархию, ни жертв преступлений силовики не видят. Как устроена империя законника и чем зарабатывает — на примере истории одной из потерпевших.

История, в которую попала екатеринбурженка Ирина, началась в октябре 2019-го с конфликта на парковке: кавказцы разбили лобовое стекло в ее машине, ущерб составил около 40 тысяч рублей. Потерпевшая, не полагаясь на полицейских, решила разыскать обидчиков самостоятельно. Она обратилась к представителям криминала: один из ее случайных знакомых, усиленно добивавшийся ее внимания, хвастался, что может решить любые проблемы. Он свел Ирину с Андреем Балуковым по кличке Большой — как оказалось впоследствии, человеком из группировки экс-законника Трофы (раскоронованного дедом Хасаном еще в начале 2000-х).

Бандит стал альфонсом

Андрей Балуков, вымогавший деньги с девушки (справа) — теперь фигурант уголовного дела
Фото: предоставлено пострадавшей

Балуков произвел на Ирину сильное впечатление: огромный, вежливый, обещал лично разобраться и наказать обидчиков — клялся, что в течение месяца ей вернут все деньги. Вскоре переписка и личные встречи переросли в близкие отношения: Андрей поселился у девушки дома и оказался посвящен в ее жизнь. Узнал, например, о бизнесмене Иване (имя изменено), у которого она работала юристом: за год до этого предприниматель был осужден за операции по обналичиванию крупной суммы денег и отбывал наказание в ИК-2 Екатеринбурга.

Вскоре Балуков заявил Ирине, что ее бывший босс вообще не выйдет из тюрьмы. «Его на зоне опустят (переведут в низшую касту заключенных — ред.) — будет грустный тебе звонить», — вспоминает Ирина. После этого он показал ей интимное видео (снятое скрытно у нее дома) и пообещал, что выложит его в интернет. Гангстер признался, что работает на криминального авторитета Трофу, стал рассказывать и про других членов группировки — Цветка (держит общак), Князя, который якобы может убить любого. И потребовал с девушки 350 тысяч рублей — за спокойную жизнь Ивана на зоне и за то, что видео нигде не всплывет. В тот же день она отдала ему 150 тысяч, еще 200 — в течение 10 дней.

Балуков сообщил Ирине, что надо подать ходатайство о переводе ее друга в колонию-поселение. Но не при ИК-2, как хотел заключенный, а при ИК-10 (колония строгого режима для впервые осужденных на юге Екатеринбурга).

«Я долго не могла понять, почему они хотят, чтобы Иван оказался на «десятке»? Но Балуков как-то напился и признался: «Там нам легче будет получать с твоего козла деньги», — вспоминает девушка.

После этого с Ирины стребовали еще 200 тысяч, затем еще — всего она отдала около полумиллиона рублей. Когда деньги закончились, Балуков сказал ей: «Пусть твой друг за тебя платит». При этом он по-прежнему жил у нее в квартире, но отношения стали совсем другими. «Он чуть ли не каждый день бил меня, таскал за волосы, — вспоминает Ирина. — Я терпела — ждала, когда Ивана переведут из колонии в «поселок».

Большой рассказывал Ирине про других членов группировки Трофы
Схема: URA.RU

Выгнать рэкетира из квартиры она не решалась, боясь за Ивана: в ИК-2 к нему как-то подошел сотрудник учреждения и передал «привет» от новых знакомых. Большой говорил, что решать вопросы по колонии ему помогают знакомые сотрудники в силовых структурах: один из ГУ МВД, другой — из ФСБ (в редакции есть фото страниц его записной книжки, где указаны эти люди).

Когда Балуков потребовал с Ирины еще 250 тысяч рублей (помимо полученных 500), а денег уже не было, он сильно избил ее. «Сказал, что разговоры окончены: по Ивану принято решение, что его опустят на зоне, кинул в меня ключами и ушел, — рассказывает девушка. — После этого я увезла маму, а сама несколько дней пряталась у подруг». Вскоре ей на телефон пришло сообщение: «Мне есть, что показать твоим коллегам.

Законник с мороженкой

Через несколько дней на Ирину вышли Художник и Коршун, про которых ей когда-то рассказывал Балуков. «Стали спрашивать, как дела, — я рассказала про Большого, и они стали играть в друзей — якобы они ничего не знали, — рассказывает Ирина. — Говорили: „Это все не по понятиям“, „Мы ему (Большому) хребет сломаем“. Художник писал: „Не бойся: никто тебя не обидит“. И я опять поверила».

Художник. Фото из зоны
Фото: предоставлено пострадавшей

Художник назначил ей встречу и попросил свозить его в деревне к тете, заодно — поговорить. «Когда ехали по трассе, он сказал: „Ивану твоему капец пришел. Пока его на зоне не тронут, но, когда он выйдет, будет нам платить. А ты будешь на нас работать“. В душе у меня все оборвалось — я поняла, что все пошло по второму кругу», — рассказывает Ирина.

Схема предлагалась такая: Ирина должна будет сливать информацию по делам Ивана, бандиты — организовывать ему проблемы, а она — предлагать решение (разумеется, предприниматель должен будет платить деньги). Также Коршун и Художник, по ее словам, требовали от нее доверенности на проведение операций по счетам компаний Ивана. Дали время подумать, пока он не выйдет из зоны.

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Когда через несколько дней Коршун позвонил Ирине узнать ее решение, она послала его. Спустя несколько дней ей скинули ссылку на канал в YouTube, где было размещено видео.

Тогда Ирина решилась на шаг, на который вряд ли решился бы даже смелый парень, — найти управу на беспредельщиков у их босса — экс-вора в законе Трофимова. Через знакомых узнала телефон его якобы двоюродного брата Юрия, тот связал ее с помощником Трофы по кличке Кислый, который и взялся организовать встречу. «Стрелку» ей «забили» в паркинге супермаркета «Кировский-ЛЮКС» на Уралмаше.

«Приехал этот Юрий (кличка Гудок), потом Кислый на „Лексусе“. Я рассказала им свою историю — они начали возмущаться: „Да это не по понятиям!“ — вспоминает Ирина. — Пообещали вернуть мне все деньги (500 тысяч), но сказали: „С тебя 50%“. Я говорю: „Получите с Большого — оттуда и заберете“. Но они потребовали аванс — 150 тысяч „на расходы“. Я отдала деньги, и меня повезли к Трофе».

Один из помощников Трофы по кличке Кислый
Фото: предоставлено пострадавшей

Встреча с авторитетом проходила в его офисе на углу Машиностроителей и Донбасской. «Вы так и продолжаете получать с меня деньги!» — заявила ему девушка. — «Верните ей все, с нее и так уже получили!» — распорядился экс-законник. Кислый тут же отдал ей 150 тысяч. Получив обратно деньги, Ирина расплакалась — чтобы успокоилась ее, Трофа угостил ее мороженым. «Я думала, добралась до бога — сейчас он все порешает. Кричал гневно по поводу Балукова: «Привести ко мне этого петуха на аркане!» — вспоминает она.

Трофа пообещал Ирине, что до 12 января ей вернут все деньги. Но этого не случилось. Зато она увидела в соцсетях ролик, как Большой с «шестерками» совершают кражу из цветочного магазина, и поняла, что он спокойно разгуливает по городу и никакие люди Трофы его не ищут. И тогда Ирина написала заявление. «Меня загнали в угол, — говорит она. — Я хотела посмотреть Трофе в глаза и решить вопрос по их понятиям, чтобы восторжествовала справедливость. А он меня взял и кинул меня по новой».

Силовики не замечают группировку Трофы

По заявлению Ирины Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 163 (вымогательство) УК РФ. Единственным обвиняемым по нему проходит Балуков: после того, как его выловили оперативники, он написал явку с повинной. Но дальше этого дело не пошло: ни возбуждать дело по статье «Угроза убийством» (по словам девушки, Большой обещал облить ее кислотой), ни привлекать к ответственности других участников схемы по выбиванию денег силовики не хотят.

Уголовное дело завели на одного Балукова, хотя девушку «прессовала» целая «бригада».
Фото: из материалов уголовного дела

По данным Ирины, в Екатеринбурге в разных отделах полиции есть заявления других пострадавших от вымогательств со стороны людей из окружения Трофы, в частности — Коршуна и Художника. Объединив материалы, силовики могли бы расследовать беспрецедентное для региона дело, в том числе, по статье 210.1 УК РФ — о занятии высшего положения в преступной иерархии. (По словам Ирины, Трофимов при встрече признавался ей, что живет на деньги от вымогательства, которые ему приносят, а также хвастался знакомствами в администрации и правоохранительных органах).

Фактически ход дан только одному уголовному делу, фигурантом которого является Балуков — по заявлениям остальных пострадавших выносятся отказы в возбуждении дел. «Расследовать их бесперспективно», — передает Ирина суть разговора с начальником свердловского ОБОП Вячеславом Коноваловым. По ее словам, полиция знает про банду экс-вора все, в том числе про десятки эпизодов с потерпевшими, но сделать ничего не может. Или не хочет. При этом СК и ОБОП «переводят стрелки» друг на друга: следователи говорят, что опера не оказывают им поддержки, а те — что следствие не пускает их в дело.

Между тем, вымогатели вышли на потерпевшую с предложением «разрулить» ситуацию. С ней встретился адвокат Николай Горло: рассказывал про Трофу, перечислял, кого он защищал из его окружения (запись разговора есть в редакции URA.RU).

«Деньги, которые у тебя забрали, плюс моральный вред тебе заплатят», — предложение, прозвучавшее на встрече.

Но в один из следующих дней адвокат перезвонил ей и заявил, что никто ничего платить ей не будет.

В какой-то момент Большой предложил девушке решить вопрос «окончательно»: 75 000 рублей — и он удаляет видео при ней. Деньги надо было перевести Художнику. Она согласилась
Фотог: предоставлено пострадавшей

В беседе с URA.RU Горло заявил, что Ирина через третьих лиц сама вышла на него, на встрече он предложил ей заключить соглашение о юридической помощи, чтобы он мог представлять интересы ее друга, находившегося в колонии, но Ирина отказалась. По словам Горло, к соратникам Трофы он отношения не имеет, никто из них к нему не обращался.

Коршунов в беседе с журналистом URA.RU заявил, что не помнит Ирину. «Может, вспомню, если увижу — пойму о ком речь. А вообще таких знакомых у меня нет», — сказал Коршунов. На вопрос о Трофе Коршунов ответил, что знал когда-то Андрея Трофимова из Полевского, но его убили лет 15 назад. А Андрея Трофимова с Уралмаша он не знает.

В следственном управлении СКР по Свердловской области в ответ на запрос по делу Балукова и привлечения к уголовной ответственности других членов группировки Трофы URA.RU сообщили, что данная информация «разглашению не подлежит». При этом запрос из редакции следователи приобщили к делу. «Информация, предоставленная … (потерпевшей) в вашу редакцию, противоречит материалам уголовного дела, — говорится в письме за подписью руководителя контрольно-следственного отдела свердловского СУ СК. — В связи [с этим] эта информация будет проверена следственным путем в ходе расследования».

В прокуратуре Свердловской области и свердловской полиции пообещали прокомментировать тему публикации позже.

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