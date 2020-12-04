Как в Екатеринбурге работает ОПГ вора в законе Трофы

У силовиков нет формальных причин применять к мафиози «воровскую» статью Уголовного кодекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге вольготно орудует группировка формально раскоронованного вора в законе Андрея Трофимова, более известного как Трофа. Отсутствие официального статуса, который специально для «генералов» преступного мира прописан в Уголовном кодексе, ему только помогает. Ни самого авторитета, ни выстроенную им криминальную иерархию, ни жертв преступлений силовики не видят. Как устроена империя законника и чем зарабатывает — на примере истории одной из потерпевших.

История, в которую попала екатеринбурженка Ирина, началась в октябре 2019-го с конфликта на парковке: кавказцы разбили лобовое стекло в ее машине, ущерб составил около 40 тысяч рублей. Потерпевшая, не полагаясь на полицейских, решила разыскать обидчиков самостоятельно. Она обратилась к представителям криминала: один из ее случайных знакомых, усиленно добивавшийся ее внимания, хвастался, что может решить любые проблемы. Он свел Ирину с Андреем Балуковым по кличке Большой — как оказалось впоследствии, человеком из группировки экс-законника Трофы (раскоронованного дедом Хасаном еще в начале 2000-х).

Бандит стал альфонсом

Андрей Балуков, вымогавший деньги с девушки (справа) — теперь фигурант уголовного дела Фото: предоставлено пострадавшей

Балуков произвел на Ирину сильное впечатление: огромный, вежливый, обещал лично разобраться и наказать обидчиков — клялся, что в течение месяца ей вернут все деньги. Вскоре переписка и личные встречи переросли в близкие отношения: Андрей поселился у девушки дома и оказался посвящен в ее жизнь. Узнал, например, о бизнесмене Иване (имя изменено), у которого она работала юристом: за год до этого предприниматель был осужден за операции по обналичиванию крупной суммы денег и отбывал наказание в ИК-2 Екатеринбурга.

Вскоре Балуков заявил Ирине, что ее бывший босс вообще не выйдет из тюрьмы. «Его на зоне опустят (переведут в низшую касту заключенных — ред.) — будет грустный тебе звонить», — вспоминает Ирина. После этого он показал ей интимное видео (снятое скрытно у нее дома) и пообещал, что выложит его в интернет. Гангстер признался, что работает на криминального авторитета Трофу, стал рассказывать и про других членов группировки — Цветка (держит общак), Князя, который якобы может убить любого. И потребовал с девушки 350 тысяч рублей — за спокойную жизнь Ивана на зоне и за то, что видео нигде не всплывет. В тот же день она отдала ему 150 тысяч, еще 200 — в течение 10 дней.

Балуков сообщил Ирине, что надо подать ходатайство о переводе ее друга в колонию-поселение. Но не при ИК-2, как хотел заключенный, а при ИК-10 (колония строгого режима для впервые осужденных на юге Екатеринбурга).

«Я долго не могла понять, почему они хотят, чтобы Иван оказался на «десятке»? Но Балуков как-то напился и признался: «Там нам легче будет получать с твоего козла деньги», — вспоминает девушка.

После этого с Ирины стребовали еще 200 тысяч, затем еще — всего она отдала около полумиллиона рублей. Когда деньги закончились, Балуков сказал ей: «Пусть твой друг за тебя платит». При этом он по-прежнему жил у нее в квартире, но отношения стали совсем другими. «Он чуть ли не каждый день бил меня, таскал за волосы, — вспоминает Ирина. — Я терпела — ждала, когда Ивана переведут из колонии в «поселок».

Большой рассказывал Ирине про других членов группировки Трофы Схема: URA.RU

Выгнать рэкетира из квартиры она не решалась, боясь за Ивана: в ИК-2 к нему как-то подошел сотрудник учреждения и передал «привет» от новых знакомых. Большой говорил, что решать вопросы по колонии ему помогают знакомые сотрудники в силовых структурах: один из ГУ МВД, другой — из ФСБ (в редакции есть фото страниц его записной книжки, где указаны эти люди).

Когда Балуков потребовал с Ирины еще 250 тысяч рублей (помимо полученных 500), а денег уже не было, он сильно избил ее. «Сказал, что разговоры окончены: по Ивану принято решение, что его опустят на зоне, кинул в меня ключами и ушел, — рассказывает девушка. — После этого я увезла маму, а сама несколько дней пряталась у подруг». Вскоре ей на телефон пришло сообщение: «Мне есть, что показать твоим коллегам.

Законник с мороженкой

Через несколько дней на Ирину вышли Художник и Коршун, про которых ей когда-то рассказывал Балуков. «Стали спрашивать, как дела, — я рассказала про Большого, и они стали играть в друзей — якобы они ничего не знали, — рассказывает Ирина. — Говорили: „Это все не по понятиям“, „Мы ему (Большому) хребет сломаем“. Художник писал: „Не бойся: никто тебя не обидит“. И я опять поверила».

Художник. Фото из зоны Фото: предоставлено пострадавшей

Художник назначил ей встречу и попросил свозить его в деревне к тете, заодно — поговорить. «Когда ехали по трассе, он сказал: „Ивану твоему капец пришел. Пока его на зоне не тронут, но, когда он выйдет, будет нам платить. А ты будешь на нас работать“. В душе у меня все оборвалось — я поняла, что все пошло по второму кругу», — рассказывает Ирина.

Схема предлагалась такая: Ирина должна будет сливать информацию по делам Ивана, бандиты — организовывать ему проблемы, а она — предлагать решение (разумеется, предприниматель должен будет платить деньги). Также Коршун и Художник, по ее словам, требовали от нее доверенности на проведение операций по счетам компаний Ивана. Дали время подумать, пока он не выйдет из зоны.

Когда через несколько дней Коршун позвонил Ирине узнать ее решение, она послала его. Спустя несколько дней ей скинули ссылку на канал в YouTube, где было размещено видео.

Тогда Ирина решилась на шаг, на который вряд ли решился бы даже смелый парень, — найти управу на беспредельщиков у их босса — экс-вора в законе Трофимова. Через знакомых узнала телефон его якобы двоюродного брата Юрия, тот связал ее с помощником Трофы по кличке Кислый, который и взялся организовать встречу. «Стрелку» ей «забили» в паркинге супермаркета «Кировский-ЛЮКС» на Уралмаше.

«Приехал этот Юрий (кличка Гудок), потом Кислый на „Лексусе“. Я рассказала им свою историю — они начали возмущаться: „Да это не по понятиям!“ — вспоминает Ирина. — Пообещали вернуть мне все деньги (500 тысяч), но сказали: „С тебя 50%“. Я говорю: „Получите с Большого — оттуда и заберете“. Но они потребовали аванс — 150 тысяч „на расходы“. Я отдала деньги, и меня повезли к Трофе».

Один из помощников Трофы по кличке Кислый Фото: предоставлено пострадавшей

Встреча с авторитетом проходила в его офисе на углу Машиностроителей и Донбасской. «Вы так и продолжаете получать с меня деньги!» — заявила ему девушка. — «Верните ей все, с нее и так уже получили!» — распорядился экс-законник. Кислый тут же отдал ей 150 тысяч. Получив обратно деньги, Ирина расплакалась — чтобы успокоилась ее, Трофа угостил ее мороженым. «Я думала, добралась до бога — сейчас он все порешает. Кричал гневно по поводу Балукова: «Привести ко мне этого петуха на аркане!» — вспоминает она.

Трофа пообещал Ирине, что до 12 января ей вернут все деньги. Но этого не случилось. Зато она увидела в соцсетях ролик, как Большой с «шестерками» совершают кражу из цветочного магазина, и поняла, что он спокойно разгуливает по городу и никакие люди Трофы его не ищут. И тогда Ирина написала заявление. «Меня загнали в угол, — говорит она. — Я хотела посмотреть Трофе в глаза и решить вопрос по их понятиям, чтобы восторжествовала справедливость. А он меня взял и кинул меня по новой».

Силовики не замечают группировку Трофы

По заявлению Ирины Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 163 (вымогательство) УК РФ. Единственным обвиняемым по нему проходит Балуков: после того, как его выловили оперативники, он написал явку с повинной. Но дальше этого дело не пошло: ни возбуждать дело по статье «Угроза убийством» (по словам девушки, Большой обещал облить ее кислотой), ни привлекать к ответственности других участников схемы по выбиванию денег силовики не хотят.

Уголовное дело завели на одного Балукова, хотя девушку «прессовала» целая «бригада». Фото: из материалов уголовного дела

По данным Ирины, в Екатеринбурге в разных отделах полиции есть заявления других пострадавших от вымогательств со стороны людей из окружения Трофы, в частности — Коршуна и Художника. Объединив материалы, силовики могли бы расследовать беспрецедентное для региона дело, в том числе, по статье 210.1 УК РФ — о занятии высшего положения в преступной иерархии. (По словам Ирины, Трофимов при встрече признавался ей, что живет на деньги от вымогательства, которые ему приносят, а также хвастался знакомствами в администрации и правоохранительных органах).

Фактически ход дан только одному уголовному делу, фигурантом которого является Балуков — по заявлениям остальных пострадавших выносятся отказы в возбуждении дел. «Расследовать их бесперспективно», — передает Ирина суть разговора с начальником свердловского ОБОП Вячеславом Коноваловым. По ее словам, полиция знает про банду экс-вора все, в том числе про десятки эпизодов с потерпевшими, но сделать ничего не может. Или не хочет. При этом СК и ОБОП «переводят стрелки» друг на друга: следователи говорят, что опера не оказывают им поддержки, а те — что следствие не пускает их в дело.

Между тем, вымогатели вышли на потерпевшую с предложением «разрулить» ситуацию. С ней встретился адвокат Николай Горло: рассказывал про Трофу, перечислял, кого он защищал из его окружения (запись разговора есть в редакции URA.RU).

«Деньги, которые у тебя забрали, плюс моральный вред тебе заплатят», — предложение, прозвучавшее на встрече.

Но в один из следующих дней адвокат перезвонил ей и заявил, что никто ничего платить ей не будет.

В какой-то момент Большой предложил девушке решить вопрос «окончательно»: 75 000 рублей — и он удаляет видео при ней. Деньги надо было перевести Художнику. Она согласилась Фотог: предоставлено пострадавшей

В беседе с URA.RU Горло заявил, что Ирина через третьих лиц сама вышла на него, на встрече он предложил ей заключить соглашение о юридической помощи, чтобы он мог представлять интересы ее друга, находившегося в колонии, но Ирина отказалась. По словам Горло, к соратникам Трофы он отношения не имеет, никто из них к нему не обращался.

Коршунов в беседе с журналистом URA.RU заявил, что не помнит Ирину. «Может, вспомню, если увижу — пойму о ком речь. А вообще таких знакомых у меня нет», — сказал Коршунов. На вопрос о Трофе Коршунов ответил, что знал когда-то Андрея Трофимова из Полевского, но его убили лет 15 назад. А Андрея Трофимова с Уралмаша он не знает.

В следственном управлении СКР по Свердловской области в ответ на запрос по делу Балукова и привлечения к уголовной ответственности других членов группировки Трофы URA.RU сообщили, что данная информация «разглашению не подлежит». При этом запрос из редакции следователи приобщили к делу. «Информация, предоставленная … (потерпевшей) в вашу редакцию, противоречит материалам уголовного дела, — говорится в письме за подписью руководителя контрольно-следственного отдела свердловского СУ СК. — В связи [с этим] эта информация будет проверена следственным путем в ходе расследования».

В прокуратуре Свердловской области и свердловской полиции пообещали прокомментировать тему публикации позже.